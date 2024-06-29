布娜飛紅酒餐酒館

位於中山國小站、行天宮站附近的布娜飛紅酒餐酒館，是全台擁有最多單杯紅酒款式的紅酒餐酒館，一字排開高達44種紅白酒選擇，布娜飛紅酒餐酒館獨家研發用ml數喝酒，按照自己喜好和酒力選擇20ml、50ml、100ml都可以，不怕開了一整瓶紅酒味道不喜歡，也不怕紅白酒選擇少，在布娜飛紅酒餐酒館聚餐可以很奢侈每道菜搭配不同款式紅白酒，姐妹聚餐也能各自選擇自己喜歡的酒款，甚至可以以百元價格喝到來自五大酒莊、新舊世界的紅酒們，親民價格又能品嘗多種不同紅白酒款，像軟西雙子座喜歡變化的人最適合啦，中山區餐酒館推薦給軟絲們。其他台北餐酒館也可參考軟西的中山餐酒館、大安區餐酒館、信義區餐酒館推薦。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:中山區餐酒館推薦》布娜飛紅酒餐酒館◅

布娜飛紅酒餐酒館位於中山國小站、行天宮站附近步行距離內，霓虹燈酒杯造型搭配鏡面無限延伸添了點復古魔幻，沿著長樓梯至新舍商務B1地下空間就是布娜飛紅酒餐酒館啦。

中山區餐酒館 布娜飛紅酒餐酒館 用餐環境

一到地下室寬敞空間就先被這低調奢華的高雅空間震懾，低飽和度的沙發顏色不流俗還貴氣有質感，隨處可見的紅酒酒瓶透過桌面鏡面反射呈現顛倒空間錯覺，布娜飛紅酒餐酒館像是高級用餐會館或是私人招待所，不管談生意或吃飯聚餐來布娜飛紅酒餐酒館都挺有面子。

布娜飛紅酒餐酒館環境高雅，喝點小酒微醺氣氛放鬆舒適，不管是姐妹聚餐、同事尾牙想小酌都很適合來布娜飛紅酒餐酒館飽餐一頓，即便是一個人來用餐也沒問題，柯軟用餐期間就不少人隻身前往，下班後獨自啜飲享受me time時光。

有別於一般餐酒館晚上才開張，布娜飛紅酒餐酒館從11:00就開始營業，中午就可以開喝(誤)，假日還可以悠閒待到01:00，不管是快樂Friday night或是憂鬱Monday Blue都可在布娜飛紅酒餐酒館用酒精延續或轉換情緒。

此外來到布娜飛紅酒餐酒館最重要的就是有超過44種紅白酒選擇，尤其這邊會不定期更新酒款，每次來都能以不同種類的紅白酒搭餐，根本就是全台單杯紅酒選擇最豐富的紅酒餐酒館，連消費方式都讓人耳目一新，快跟著軟西看下去。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

中山區餐酒館 布娜飛紅酒餐酒館 紅酒/白酒介紹

布娜飛紅酒餐酒館紅白酒牆超狂，一字排開有高達44款紅白酒可以挑選，根本就是全台最多單杯紅酒的紅酒餐酒館。除此之外知名的五大酒莊、新舊世界名莊酒款都可以在布娜飛紅酒餐酒館看到，琳瑯滿目選擇超多，紅酒控來這邊絕對每款都想喝。

布娜飛紅酒餐酒館的歐洲自助式紅酒機，除了可以保留紅酒原始風味，經過溫度濕度控制以專業技術保存開瓶後的紅白酒，人客才能喝到酒品最完美的狀態，不怕開瓶後失去原有的風味香氣。

布娜飛紅酒餐酒館除了酒款選擇超多，另外還獨特創新ml數喝酒模式，每一款酒都可以選擇20ml 、 50ml 、100ml，愛嘗鮮的先淺嚐20ml試試看酒香單寧感合不合適，搭餐可以選擇多一點的50ml，喝到喜歡的酒款直接100ml喝得過癮，這種模式不怕開一整瓶紅酒不喜歡又浪費，或是很多紅酒都想喝全開又會錢包破洞，在布娜飛紅酒餐酒館侍酒師專業的推薦下，一定會找到那杯屬於喜歡的酒款!

布娜飛紅酒餐酒館一款ml數上面也會直接標示價格，價格親民清楚明瞭，一整排看過去甚至還可以以百元價格喝到每瓶上萬元的五大酒莊紅酒，像大家耳熟能詳的法國拉菲酒莊在布娜飛紅酒餐酒館也有，除了紅白酒，還有香檳可選擇，款式豐富選擇多多。

在布娜飛紅酒餐酒館吃飯一次可以體驗多種不同紅酒，跟朋友聚餐也不用擔心只能開一款紅酒，每個人都可以去挑選自己喜歡的酒品風味，還可以用不同的酒款搭餐，自己做餐酒pairing，至於買酒方式更輕鬆簡單，只要拿著布娜飛紅酒餐酒館提供的酒卡，插入上方凹槽，等燈亮起選擇自己喜歡的ml數，最後再一起結帳即可，簡直就是酒鬼必訪餐酒館。

像這樣把杯子接好，按下按鈕瓊漿玉液就會順流而下，紅色圖示是紅酒，白色圖示是白酒，超清楚的圖示不怕喝錯酒款。

下方還有酒款介紹牌，清楚標明每款酒體濃度、酸甜度、單寧等，還有產地、使用的葡萄、香氣，下面還有標示單支定價，像是這拉菲紅酒平常可是要破萬才能喝到，在布娜飛紅酒餐酒館可以品嘗知名紅酒又不傷荷包啦。

如果真的像軟西一樣選擇障礙，或是初次品飲紅酒的小白朋友，挑不出來想喝的酒款也可以詢問布娜飛紅酒餐酒館專業侍酒師，侍酒師會依照客人喜愛、酸甜偏好等做推薦，擁有豐富專業知識的侍酒師，讓軟西在茫茫酒海中找到喜歡的紅白酒，有不懂的地方抓住他們準沒錯。

如果在架上沒有看到想喝或喜歡的紅酒也不用擔心，布娜飛紅酒餐酒館還有個心願酒單QR CODE，可以許願想喝的酒款、口味，專業侍酒師會努力找酒，未來上架會通知人客，根本紅酒許願機貼心程度超加分。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

Chateau Le Bruilleau 1990(NT44/20ml、NT110/ 50ml、NT220/100ml)

這支白酒裡面的葡萄是Semillon、Sauvignon Blanc，有著檸檬果酸和清新花香氣，酸甜清新適中，整體輕盈順口，活潑和成熟兩種口感一次擁有，很適合當做餐前酒，重點是價格超親民，20ml淺嘗看看只要NT44。

Les Champs Libres (By Lafleur)(NT120/10ml、NT240/2 0ml、NT600/50ml)

這款Les Champs Libres白酒，喝起來酒感比較重一點，跟方才那款白酒比起來更多柑橘味的酸爽，喝下去醒腦通鼻，餘韻在唇齒久久不散，還有點礦物粗曠質調，尾韻微微煙燻香氣，適合搭配海鮮料理，味道更加明顯。

Jean Gagnerot Chablis 2018(NT57/20ml、NT142/5 0ml、NT285/100ml)

這款白酒很好喝!超級推薦根本就柯軟當天的第一名，酒體潤順不澀口不會過甜，酸度也適中，柔和酒體中滿溢花果香細緻芬芳，後勁是檸檬和瓜果香氣，這杯真的入門款，柯軟都想直接抱一箱回家了。

金黃色澤中透明晶亮，搭餐更顯冰涼均衡酒感。

Georg Müller Stiftung Hattenheimer Hassel Riesling Spatlese VDP.GROSSE LAGE 2019(NT70/20ml、NT175/5 0ml、NT350/100ml)

這支白酒來自德國，曾經連續六年榮獲德國最佳酒莊，這支酒也在德國拿下過許多獎項，例如「世界麗絲玲大賽」及「國際葡萄酒大賽」都有不錯的成績，這支白酒喝下去甜滋滋甜上心頭，相當適合配甜點或是最後收尾單喝，滿滿水蜜桃和烤瓶果派的果香甜味，很有用喝的甜點酒感覺。

酒本身顏色也比較飽滿，呈現亮麗黃色，光是湊到鼻邊就能嗅到滿滿濃甜蜂蜜香氣。

Bernardus Estate Pinot Noir Ingrids Vineyard 2009 (NT55/10ml、NT110/2 0ml、NT275/50ml)

這支來自美國新世界的紅酒，榮登柯軟最喜歡的一支紅酒，有著優質黑皮諾葡萄品種，喝下去猶如沐浴加州暖洋洋日光下，紮實果香舒服爽順，喝來馥郁果香，微微帶皮革香氣。

色澤猶如紅寶石在光影下閃閃發光動人，這支也是來布娜飛紅酒餐酒館可以搭餐的好選擇之一。

Initiales De France 2018(NT25/20ml、NT63/5 0ml、NT126/100ml)

這支紅酒CP值很高，不僅價格親民，喝多了也不傷荷包，喝起來也有迷人柔和莓果香氣，酸度低，優雅易飲，難怪這支紅酒是布娜飛紅酒餐酒館常駐熱門款，非常推薦搭各種牛肉、豬腳等，引出肉鹹香。

Jean Gagnerot Saint Romain 2017(NT60/20ml、NT150/5 0ml、NT300/100ml)

勃根地知名的Pinot Noir紅酒，酒液飽滿深紅色澤，柯軟一直覺得喝起來有種黑胡椒的辛辣香氣，略略刺激濃厚，搭餐更增添果香氣。

喝起來酒體柔滑圓潤，厚實櫻桃和覆盆子莓果香，橡木桶味道在酒中得到一個很好的平衡。

Chateau Lafite Rothschild 2017(NT450/10ml、NT2250/5 0ml、NT4500/100ml)

拉菲堡是法國波爾多五大酒莊之一，這瓶紅酒家喻戶曉，最知名的就是82年份的拉菲，一瓶現在要價16萬，布娜飛紅酒餐酒館進的是2017年份的，不過無論哪一個年份的拉菲，都可引用一個品酒行家的盛讚：「凡入口之拉菲，皆擁杏仁與紫羅蘭之芳醇。」這杯拉菲單瓶就要4萬多，在布娜飛紅酒餐酒館能以10ml百元價格嚐到世界五大酒莊知名紅酒，完全開了柯軟的眼界，也拓展吸收了更多紅酒知識。

不過拉菲紅酒入口後那股濃烈嗆鼻，強烈酒感如火燒過喉頭留下深刻印象，沒有灼傷只留有葡萄果韻酸香，不愧是紅酒界強者，在這琳瑯滿目的紅酒中稱霸全場，雖然軟西沒那麼喜歡，但相信再過幾年後，依舊能沉出那份屬於拉菲的優雅與細緻。

中山區餐酒館 布娜飛紅酒餐酒館 美食介紹

香榭芥末干貝鮮蝦(NT390)

布娜飛紅酒餐酒館侍酒師推薦海鮮類的餐點可以搭配白酒，帶點花香酸甜合宜，搭配軟西上面喝的幾款酒都很不錯。

干貝帶飽滿焦香，外層恰恰，肥美帶絲絲辛香料味道，上面蝦子鮮味濃厚，可以搭配Chateau Le Bruilleau 1990這支白酒相當開胃迷人。

奶油白酒蛤蜊盅(NT380)

蛤蜊鮮味滿濃厚重的，軟西很喜歡麵包吸飽湯汁之後的鮮度，更推薦搭配Les Champs Libres 2016酒精感稍重互相抗衡，酒香海鮮甘美餘韻久久不散。

金沙海鮮細扁麵(NT340)

布娜飛紅酒餐酒館麵條超有彈勁，尤其上面巴覆著滿滿金沙醬汁，吃起來鹹香十足，帶有沙沙口感，搭配Jean Gagnerot Chablis清新宜人，酸度適中又可以一口接一口。

爐烤翼板牛排(NT320)

侍酒師推薦可以搭配單寧感稍微重一點的紅酒，除了果香芬芳提味，還可以讓肉味更顯現，畢竟以布娜飛紅酒餐酒館的紅酒選擇多樣性，我可以每一塊肉都搭配不同酒款，最後再選出最配的吃就對了。

牛肉粉嫩顏色，外層焦度十足，內裡筋少入口更柔軟舒嫩，略帶點油脂，趁還在嘴巴咀嚼時喝下一口Ingrid’s Vineyard Pinot Noir 2009，輕盈順口單寧感有種呼之欲出的奶油感，很像牛肉上面途了層奶油，一起下肚渾厚完美。

脆皮德國豬腳(NT760)

之前柯軟去德國玩，最懷念的除了啤酒之外，就是這個脆皮德國豬腳了，外皮超乾爽咬下去超級卡滋帶厚度酥香，裡面豬肉卻是彈牙多汁，旁邊再配上酸爽酸菜，薯條也是金黃脆口細緻，份量很大適合聚餐分食，搭配Initiales De France 2018的莓果香，醇順略帶出圓潤，顯出豬肉香氣。

中山區餐酒館 布娜飛紅酒餐酒館菜單

布娜飛紅酒餐酒館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

布娜飛紅酒餐酒館

位於中山國中站附近的布娜飛紅酒餐酒館，有超過44種紅白酒、香檳選擇，除了可以用百元價格喝到來自五大酒莊、新舊世界的紅酒，還可以自行選擇想喝的ml數，朋友姐妹聚餐可以每個人都選不同酒款，以酒搭餐選擇多樣變化性多，像軟西這種雙子座喜歡變化的人最適合啦，中山區餐酒館推薦給軟絲們。

▻原文:中山區餐酒館推薦》布娜飛紅酒餐酒館◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

▻軟絲專屬優惠碼◅ ✓ Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250

✓ UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100

✓ FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金

✓ WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 訂房優惠

✓ | 訂房優惠





▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅







↓你可能會想看↓

台北特色餐酒館

台北復古餐廳

台北包廂餐廳

台北牛排餐廳

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

台北啤酒餐廳

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

台北聖誕節聚餐推薦