女友報名了一場品杯會，說是要給我一個生日驚喜！這一場是Josephinen喬瑟芬手工白酒杯X日本清酒，對我來說挺新鮮的，平常比較常喝威士忌、紅酒，清酒是個全新領域，很期待！

┃提醒酒後不開車，未滿十八歲禁止飲酒。

▼當晚是小眾聚會的感覺，有為喬瑟芬手工白酒杯而來、有為日本清酒而來、也有為新奇感而來，大家以酒交朋友。

▼協辦廠商是Sakakura日本清酒專賣，品杯會就辦在他們的門市。各式各樣的清酒擺成一桌，讓我和女友目不暇給，不知道先品哪一款比較好！

▼酒單有這些，15款清酒！真的大手筆，有純米酒、吟釀酒、大吟釀酒等，每種清酒都有其獨特的風味和口感，一次滿足我們對清酒的好奇。

1.陸奧八仙 赤標 特別純米酒 720ml

2.楯野川 本流 辛口 純米大吟釀 720ml

3.雪之茅舍 純米吟釀 720ml

4.山本 Do辛 純米吟釀 720ml

5.紀土 純米酒 720ml

6.越乃寒梅 灑 純米吟釀 720ml

7.若駒 美山錦 70 無過濾生原酒 720ml

8.鍋島 限定 大吟釀 720ml

9.大七 箕輪門 生酉元 純米大吟釀 720ml

10.鶯屋 紅茶梅酒 720ml

11.鶯屋 黑糖梅酒 720ml

12.鶴梅 柚子 720ml

13.鶴梅 酸梅 720ml

14.青谷之梅 七年熟成梅酒 720ml

15.加茂錦 荷札酒 越淡麗 720ml

▼Sakakura老闆特別加碼的珍稀品！而今！

▼今天使用的是Josephinen喬瑟芬手工白酒杯一號杯，適合精緻、果香和較為清淡的白葡萄酒和玫瑰紅酒杯，同樣很適合用來品清酒。

▼在Sakakura老闆（品酒師）的指導下，我們喝清酒前先觀察顏色和澄清度，然後輕輕地聞一聞它的香氣。

▼發現清酒的香氣滿多樣的，有果香、花香、米香等，因為Josephinen喬瑟芬手工酒杯獨特的彎曲設計，清酒香氣在玻璃酒杯中自然展開，極好表現了清酒的香氣。

▼白酒杯的杯身較窄，可以將清酒的風味集中起來，輕輕品嚐一口清酒，感受它的味道，有些清酒的味道清淡爽口，口感絲滑柔順；有些清酒清冽甘甜，餘味悠長，有點愛上這種多變！

我覺得這場清酒結合品杯會挺難得的，讓我們對清酒有了更深入的了解，在回家的路上，我們還在回味著清酒的美味！今晚還結識了許多其他清酒愛好者，發現清酒還滿值得探索的！品杯會中有幾瓶印象深刻的清酒，我和女友選了其中一瓶帶回家，準備和家人朋友一起分享，下次有這樣的活動，也想邀情他們一起參與，體驗新事物！

SAKAKURA清酒專賣

IG每周更新單杯酒單

IG：https://www.instagram.com/sakakura_31/

地址：台南市北區公園北路156-7號

營業時間：13:30-00:00

電話：0925 169 017

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093028741017



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