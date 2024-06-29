你知道嗎？在萬華的巷弄間，居然隱藏著一部百年的小火車

保存了台灣最北的製糖遺構，紅磚砌成的古老倉庫，拱門、梯形柱和大跨距構架，是其獨特的特色

經過多年努力，不僅保護了糖倉古蹟，還免費取得了公園土地，活化再生這片古蹟空間，讓它成為萬華的新文化觀光亮點

源自日本台北製糖株式會社的台北製糖所，建於1908年

1942年因太平洋戰爭爆發，壯丁被徵召入伍，甘蔗原料供應銳減，糖廠因此關閉

雖然僅運營了34年，但台北製糖所擁有全台第一部新式甘蔗細裂機，也是台灣最早關閉的新式糖廠

這段歷史見證了台北市曾經擁有糖廠的時代，也是北台灣僅存的糖廠遺跡

糖廍文化園區主要包括四座倉庫、小火車月台和五分車等部分

進入園區後，首先映入眼簾的是糖廍C倉，這裡也是明華園的總部

萬華糖廍文化園區

地址：台北市萬華區大理街132之10號

開放時間：10:30～16:30(週一公休)

偶然的小確幸，在糖廍文化園區裡，居然看到盛開的九重葛

在糖廍文化園區的A倉前，停放著一輛有百年歷史的五分車

後面拖著三節各具特色的台車和車廂，這些車廂來自彰化溪湖糖廠和台南佳里糖廠

這些五分軌道輕便車專門在甘蔗產地使用，陳列在園區中不僅增添了歷史氛圍

也見證了台灣製糖業的輝煌歷史，象徵意義非凡

來糖廍文化園區，不僅能欣賞古蹟，還能了解台灣的製糖歷史，是台北必遊的親子免費景點之一

這裡還有象徵早期農耕社會的牛隻和牧童，在描繪著一位牧童牽著牛隻

使用石轆來壓榨甘蔗，以取得製糖所需的汁液，這種古代的「榨糖機」原理類似於石磨

上面有一對石輥，下方則是一個大磨盤，兩者之間透過「齒輪」相互銜接

當進行榨糖時，將甘蔗放入齒輪下方，再透過水牛拉動槓桿繞著磨盤轉動

榨出的甘蔗汁就會流到磨盤裡，再從磨盤的缺口流到木桶中儲存

這種古老的製糖方式展現了人們在過去如何利用原始的工具來製作糖

除了觀賞古老的製糖工具，你還可以聆聽到糖廍之歌的動人旋律

這首歌曲彷彿是對過去勤奮工作的製糖工人的讚歌，歌詞中流露出對甜蜜糖漿的嚮往和對辛勤勞動的敬意

萬華糖廍文化園區目前主要開放展區是這座紅磚的倉庫

這座歷史悠久的建築物見證了台北製糖業的繁榮歲月，其獨特的紅磚結構散發著濃厚的歷史氛圍

步入倉庫，彷彿穿越時空回到過去，感受那個充滿勞動與甜蜜的年代

展區中展示著各種製糖工具和器材，生動呈現了當時製糖的工藝流程，讓人們能夠更加深入地了解台灣製糖業的發展歷程

整個展示區以教育為主旨，致力於介紹萬華早期糖業文化

參觀者可以在這裡了解台灣製糖業的起源、演變和發展，深入瞭解萬華地區在製糖業方面的貢獻和影響

透過這個展示空間，人們可以更加全面地了解台灣糖業的歷史和文化，同時也可以啟發人們對傳統產業的尊重和保護

讓我們一同見證從甘蔗到糖的歷史過程。這場展覽將帶領您穿越時光，追溯台灣製糖業的起源和發展

從甘蔗的種植到收穫，再到壓榨提取甘蔗汁，再經過煮沸、結晶等過程，最終製成糖

這段歷史故事將通過展示場景、視覺材料和互動展品等方式生動呈現，讓您身臨其境地感受製糖的全過程

這包裝真的是我兒時的回憶，找找看你吃過幾種

除了展示製糖的歷史過程，還提供小小火車供小朋友玩耍

還設有拓印區，讓你可以將自己的印記留在紙上，作為一個珍貴的紀念品帶回家

在萬華糖廍文化園區，我們提供了一個豐富多彩的製糖之旅

從展示製糖的歷史過程到提供小火車供小朋友玩耍，再到設有拓印區，讓你可以帶回家作為紀念品

這裡不僅是一個展示台灣製糖業的場所，更是一個讓您體驗和了解製糖文化的互動空間

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