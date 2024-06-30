身為精緻女人，碰到寶藏餐廳，好讓人興奮啦！

Secret絲昆忒

地址：新北市新莊區新泰路178號2樓

電話：(02) 2992 1976

時間：週二休．週一到週五：14:00 ~ 22:00．週末：11:00 ~ 22:00

專屬迎賓模式！迎賓使者會在預定的時間出現，親自迎接！

迎賓使者會提供密碼，解迷正確按對密碼才可進入喔！超有儀式感！

店內方正又很溫馨有質感，採用開放式廚房，製作看得見好安心！

Secret絲昆忒最特別是有一面香氛牆，牆上的香氛都是店家自主研發，服務人員會細心介紹，自己可以親自聞香，挑選一款自己的最愛~陪伴渡過美好的聚會時光！

Secret絲昆忒的菜單提供二人及四人套餐選擇，還有多款豐富的美式餐點，完整餐廳菜單請參考：https://reurl.cc/Ajda5e

跟大家分享Secret絲昆忒的美味料理！

雙人套餐 NT $1480

餐點

莫札瑞拉起司條+30

絲綢乳酪水果沙拉+70

西班牙的夕陽披薩

智利檸檬鮭魚排+80

飲品

貴氣粉紅玫瑰

雲朵伯爵紅茶+30

甜點

主廚忒製甜點x2

熱愛185度吐司+240

莫札瑞拉起司條

金黃的香酥外皮，熱熱的一口咬下，超拉斯的起司，富有嚼勁，滿口鹹香，超好吃！

絲綢乳酪水果沙拉

新鮮的蔬果加上一顆圓潤的乳酪球，口感綿密，溼軟Q彈的乳酪球，真的為盤沙拉更添美味！

西班牙的夕陽披薩

剛出爐的披薩，擺滿煙燻臘腸、玉米和聖女番茄及洋蔥，好豐富！趁熱吃是最佳風味！

智利檸檬 鮭魚排

主餐的鮭魚排，搭配的是杏鮑菇、花椰菜、番茄及櫛瓜，配色好看又健康，提供附有嚼勁的貝殻麵，也讓人飽足感十足！煎烤到恰當好的鮭魚排，帶點油脂不乾柴，哎呀～我要開動了！

飲品

貴氣粉紅玫瑰

雲朵伯爵紅茶

攪拌後飲用的貴氣粉紅玫瑰，清爽又好喝！

綿花糖雲朵，讓伯爵紅茶變得好夢幻！

主廚忒製甜點

熱愛185度吐司

店員現做的奶酪，超大方的舖滿OREA餅乾和蔓越梅干，好好吃！真的是愛了愛了！

甜點控的最愛，熱愛185度吐司！！！巧克力冰淇淋沾著方磚吐司，真的是太幸福了！

點雙人或四人套餐，Secret絲昆忒還提供神祕小禮物！這次我們得到的是桌遊卡牌，店員還貼心的教導陪玩，既可以和閨密朋友一起玩增進感情，還可以把小禮物帶回家喔！

Secret絲昆忒從一進門的迎賓儀式感，到異國美食帶來的驚喜及沉浸在香氛之中的舒壓，和閨蜜好友在小遊戲互動中感情更好了，Secret絲昆忒讓人來了還想再來！

今年七夕什麼計劃啊？有對象的帶著伴侶，單身的跟著朋友一起來Secret絲昆忒，渡過被美食治癒身體，被香氛療癒心靈的美好時光！

Secret絲昆忒

地址：新北市新莊區新泰路178號2樓

電話：(02) 2992 1976

時間：週二休．週一到週五：14:00 ~ 22:00．週末：11:00 ~ 22:00

FB：https://reurl.cc/lQ22rv

IG：https://www.instagram.com/secretbistro_tw/

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