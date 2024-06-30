

多年前，我幾乎每個月會找個週六，帶老婆回苗栗頭份娘家住一晚，美其名是回去探望父母，其實有一半的原因是，去吃物美價廉的客家美食。不過幾年前，身障的兒子喜歡上了打桌球，打著打著，球技有所展獲，也讓他自己，想去練球的時間越來越長。加上我和老婆，看著他的肢體與眼手協調能力有顯著進步，於是找了更多資源來給他，連每周六日都帶他去練球。卻也因此，回頭份的次數不在那麼頻繁，且通常是回去娘家，在家吃個午餐或晚餐就離開。

最近想說，有好一陣子沒帶老婆回娘家住一晚了，帶她回去外，順道請岳父岳母到外面餐廳用餐，謝謝他們生了一個這麼好的女兒，嫁給我當好老婆。我對老婆說：「這次回去，帶妳爸媽找一間他們還沒吃過的餐廳吧，且他們也喜歡吃些不一樣的。不一定要什麼很高檔的餐廳，只要他們沒吃過、有特色且好吃外，還可以讓他們跟親友說，我女兒回來帶我去xx吃飯...」

老婆想了一想說，之前曾看到「鬥牛士」出了另一個旗下品牌，全省目前只有5~6家，雙北還沒有，倒是在頭份開了一家，位在尚順育樂世界美食街。有超過百種的餐點選擇，像是：大戰斧、炙烤長豬肋、金黃酥嫩烤全雞、全蝦Pizza...等，好像還不錯吃，環境不錯，價格也不貴。於是我們就決定，來這家「喬義思choice窯烤手作廚房」 苗栗尚順店。

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▲店外觀

「喬義思choice窯烤手作廚房」，

是「鬥牛士」的旗下品牌，

全台目前有六間分店。

北部一間，在基隆；

中部一間，在苗栗頭份；

南部則有四間。

這家苗栗尚順店，

位在尚順育樂世界的2樓美食街。

每當假日用餐時段，

座無虛席，

店門口有不少人等候排隊。

（更有不少排隊的民眾，在登記候位後，就在百貨商城內到處逛，等待通知。）







▲店環境

環境算是蠻寬敞舒服，

裝潢風格是有現代感的歐式鄉村風。







▲店內一側，為半開放隔間用餐區







▲菜單I

大類別有：分享組合套餐、主廚特選香烤排餐







▲菜單II

大類別有：義大利麵（茄汁紅醬、奶油白醬、羅勒青醬、清炒）、風味燉飯







▲菜單III

大類別有：窯烤薄脆披薩、圓舞曲甜點披薩、火鍋、麵包、湯、亞維農開胃小點、鄉村沙拉、甜點。

#菜單還有飲品類...等，我就不再一一上傳，如想詳細了解餐點品項，請到店家的FB粉絲團看囉。







▲窯烤爐

點完餐後，

我又在店內四處晃了一下，

這是開放式的窯烤區，

可看到師傅製作窯烤披薩的過程。







▲人氣窯烤手作美食上桌

我們有6個人用餐，

於是直接點了〝豪華分享餐5-6人（2159元）〞＋炙烤戰斧豬排（大，499元）。

豪華分享餐5-6人餐點包含：炙燒豬肋（全）、烤全雞、Pizza2份、義大利麵選1份、59元飲料3杯、湯品3份。

#另收10%清潔服務費







▲美國野火炙燒雪花牛Pizza（窯烤薄脆披薩）

Pizza上面

豪邁地鋪了滿滿的雪花牛肉片，

外觀很就合我這肉控的心～







▲美國野火炙燒雪花牛Pizza，特寫

雪花牛肉片給的霸氣，

口感軟嫩適中，

有著天然的牛肉香，

加上香濃的牽絲起司，

以及十分脆香的窯烤薄披薩皮，

有合我的口味。







▲酥皮濃湯

口感綿密滑順，

奶香味十足的玉米濃湯，

搭配層層香酥的酥皮，

真是很罪惡，

卻又讓不少女性著迷的湯品。







▲干貝舞鮮蝦Pizza（窯烤薄脆披薩）

這披薩上面，

竟放了八隻完整的去殼鮮蝦，

以及不少肥美的干貝，

光看就很有好吃的視覺感！







▲干貝舞鮮蝦Pizza，特寫

蝦蝦愛好者，

不可錯過的好選擇～







▲BBQ炙烤豬肋全排

頗長、頗浮誇、頗大份的烤豬肋全排，

外觀佈滿烤BBQ醬的迷人香氣與色澤，

加上烤豬肋排的肉香、骨香，

一上桌，

就讓肉控的我吞口水。



▲BBQ炙烤豬肋全排特寫

醬香骨香肉軟嫩，

讓人允指的烤豬肋排。







▲香蒜大草蝦遇見帆立貝清炒義大利麵

義大利麵的風味相較於紅醬、白醬等，

我個人偏愛清爽且簡單的清炒，

最能體現出食材的鮮味。







▲普羅旺斯香料烤全雞

據說這是餐廳的招牌必點之一，

烤全雞一上桌，

看到那外觀勻稱金黃酥香的誘人模樣，

就令人垂涎～







▲普羅旺斯香料烤全雞，特寫

使用台東鹿野土雞，

加上迷迭香...等辛香料醃漬，

最後送入烤箱慢火烘烤，

烤至表面勻稱金黃酥香的誘人模樣。

撕上一塊就口，

表皮十分香脆充滿油脂芳郁，

肉質嫩口含汁，

口感頗不賴。







▲普羅旺斯香料烤全雞，沾醬

烤全雞一旁，

附有兩種異國風味的調味料，

分別是肯瓊粉與莎莎醬。

肯瓊粉混合了各式異國香料，

香氣強烈，

滋味濃郁不辛辣。

以番茄為基底的莎莎醬，

則是墨西哥的開胃良醬。

一隻烤全雞，

可吃鮮美的原味，

也可沾些肯瓊粉增添強烈異國香料氣息，

或沾莎莎醬讓烤雞有著開胃爽口去膩感，

都是不錯的吃法～







▲炙烤戰斧豬排（大，499元）

我們有6個人用餐，

除點了〝豪華分享餐5-6人（2159元）〞外

由於我和兒子重肉，

也怕餐點不夠吃，

於是又點了一份這大戰斧豬排。







▲炙烤戰斧豬排（大）

很大一塊，

幾乎快等於老婆的臉大～







▲炙烤戰斧豬排（大），特寫

其表面，

吃得到烤肉獨有的微焦香與脆口感。

整塊戰斧豬排的肉質口感，

則是包含了：軟嫩、嚼勁，

與彈牙的些許筋肉，

層次很豐富。







▲開胃小點招待券

我們在店門口候位時，

有個小家庭結完帳準備離開，

很好心地，

給了我們一張開胃小點招待券，

讓我們等一下用餐時可以使用。

這張招待券，

可以兌換129元以下的開胃小點，

我們換了一份炸洋蔥圈，

還蠻不錯吃。

我們用完餐結帳時，

拿到了店家給的兩張開胃小點招待券，

我們也將這兩張，

分送給在門口候位，

且有小朋友的兩個家庭各一張。

小朋友們一聽到，

等下可以兌換免費的點心，

可是相當開心。







▲留影

我們6個人用餐，

點了〝豪華分享餐5-6人（2159元）〞＋炙烤戰斧豬排（大，499元），

豪華分享餐5-6人餐點包含：炙燒豬肋（全）、烤全雞、Pizza2份、義大利麵選1份、59元飲料3杯、湯品3份。

這用餐環境氣氛不錯，

櫃台服務人員很親切有耐心，

重點是岳父母，

較少接觸異國料理，

覺得新奇外，

也吃得很開心滿意。

總共花費加上服務費，

3千元有找，

等於平均一個人才約5百元，

我是覺得還蠻便宜划算，

且相當值得。







▲名片

【營業時間】11：00～22：00

【地 址】苗栗縣頭份市育樂街6號2樓（尚順育樂世界2樓美食街）

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