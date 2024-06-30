多年前，我幾乎每個月會找個週六，帶老婆回苗栗頭份娘家住一晚，美其名是回去探望父母，其實有一半的原因是，去吃物美價廉的客家美食。不過幾年前，身障的兒子喜歡上了打桌球，打著打著，球技有所展獲，也讓他自己，想去練球的時間越來越長。加上我和老婆，看著他的肢體與眼手協調能力有顯著進步，於是找了更多資源來給他，連每周六日都帶他去練球。卻也因此，回頭份的次數不在那麼頻繁，且通常是回去娘家，在家吃個午餐或晚餐就離開。
最近想說，有好一陣子沒帶老婆回娘家住一晚了，帶她回去外，順道請岳父岳母到外面餐廳用餐，謝謝他們生了一個這麼好的女兒，嫁給我當好老婆。我對老婆說：「這次回去，帶妳爸媽找一間他們還沒吃過的餐廳吧，且他們也喜歡吃些不一樣的。不一定要什麼很高檔的餐廳，只要他們沒吃過、有特色且好吃外，還可以讓他們跟親友說，我女兒回來帶我去xx吃飯...」
老婆想了一想說，之前曾看到「鬥牛士」出了另一個旗下品牌，全省目前只有5~6家，雙北還沒有，倒是在頭份開了一家，位在尚順育樂世界美食街。有超過百種的餐點選擇，像是：大戰斧、炙烤長豬肋、金黃酥嫩烤全雞、全蝦Pizza...等，好像還不錯吃，環境不錯，價格也不貴。於是我們就決定，來這家「喬義思choice窯烤手作廚房」 苗栗尚順店。
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
▲店外觀
「喬義思choice窯烤手作廚房」，
是「鬥牛士」的旗下品牌，
全台目前有六間分店。
北部一間，在基隆；
中部一間，在苗栗頭份；
南部則有四間。
這家苗栗尚順店，
位在尚順育樂世界的2樓美食街。
每當假日用餐時段，
座無虛席，
店門口有不少人等候排隊。
（更有不少排隊的民眾，在登記候位後，就在百貨商城內到處逛，等待通知。）
▲店環境
環境算是蠻寬敞舒服，
裝潢風格是有現代感的歐式鄉村風。
▲菜單II
大類別有：義大利麵（茄汁紅醬、奶油白醬、羅勒青醬、清炒）、風味燉飯
▲菜單III
大類別有：窯烤薄脆披薩、圓舞曲甜點披薩、火鍋、麵包、湯、亞維農開胃小點、鄉村沙拉、甜點。
#菜單還有飲品類...等，我就不再一一上傳，如想詳細了解餐點品項，請到店家的FB粉絲團看囉。
▲窯烤爐
點完餐後，
我又在店內四處晃了一下，
這是開放式的窯烤區，
可看到師傅製作窯烤披薩的過程。
▲人氣窯烤手作美食上桌
我們有6個人用餐，
於是直接點了〝豪華分享餐5-6人（2159元）〞＋炙烤戰斧豬排（大，499元）。
豪華分享餐5-6人餐點包含：炙燒豬肋（全）、烤全雞、Pizza2份、義大利麵選1份、59元飲料3杯、湯品3份。
#另收10%清潔服務費
▲美國野火炙燒雪花牛Pizza（窯烤薄脆披薩）
Pizza上面
豪邁地鋪了滿滿的雪花牛肉片，
外觀很就合我這肉控的心～
▲美國野火炙燒雪花牛Pizza，特寫
雪花牛肉片給的霸氣，
口感軟嫩適中，
有著天然的牛肉香，
加上香濃的牽絲起司，
以及十分脆香的窯烤薄披薩皮，
有合我的口味。
▲酥皮濃湯
口感綿密滑順，
奶香味十足的玉米濃湯，
搭配層層香酥的酥皮，
真是很罪惡，
卻又讓不少女性著迷的湯品。
▲干貝舞鮮蝦Pizza（窯烤薄脆披薩）
這披薩上面，
竟放了八隻完整的去殼鮮蝦，
以及不少肥美的干貝，
光看就很有好吃的視覺感！
▲BBQ炙烤豬肋全排
頗長、頗浮誇、頗大份的烤豬肋全排，
外觀佈滿烤BBQ醬的迷人香氣與色澤，
加上烤豬肋排的肉香、骨香，
一上桌，
就讓肉控的我吞口水。
▲BBQ炙烤豬肋全排特寫
醬香骨香肉軟嫩，
讓人允指的烤豬肋排。
▲香蒜大草蝦遇見帆立貝清炒義大利麵
義大利麵的風味相較於紅醬、白醬等，
我個人偏愛清爽且簡單的清炒，
最能體現出食材的鮮味。
▲普羅旺斯香料烤全雞
據說這是餐廳的招牌必點之一，
烤全雞一上桌，
看到那外觀勻稱金黃酥香的誘人模樣，
就令人垂涎～
▲普羅旺斯香料烤全雞，特寫
使用台東鹿野土雞，
加上迷迭香...等辛香料醃漬，
最後送入烤箱慢火烘烤，
烤至表面勻稱金黃酥香的誘人模樣。
撕上一塊就口，
表皮十分香脆充滿油脂芳郁，
肉質嫩口含汁，
口感頗不賴。
▲普羅旺斯香料烤全雞，沾醬
烤全雞一旁，
附有兩種異國風味的調味料，
分別是肯瓊粉與莎莎醬。
肯瓊粉混合了各式異國香料，
香氣強烈，
滋味濃郁不辛辣。
以番茄為基底的莎莎醬，
則是墨西哥的開胃良醬。
一隻烤全雞，
可吃鮮美的原味，
也可沾些肯瓊粉增添強烈異國香料氣息，
或沾莎莎醬讓烤雞有著開胃爽口去膩感，
都是不錯的吃法～
▲炙烤戰斧豬排（大，499元）
我們有6個人用餐，
除點了〝豪華分享餐5-6人（2159元）〞外
由於我和兒子重肉，
也怕餐點不夠吃，
於是又點了一份這大戰斧豬排。
▲炙烤戰斧豬排（大），特寫
其表面，
吃得到烤肉獨有的微焦香與脆口感。
整塊戰斧豬排的肉質口感，
則是包含了：軟嫩、嚼勁，
與彈牙的些許筋肉，
層次很豐富。
▲開胃小點招待券
我們在店門口候位時，
有個小家庭結完帳準備離開，
很好心地，
給了我們一張開胃小點招待券，
讓我們等一下用餐時可以使用。
這張招待券，
可以兌換129元以下的開胃小點，
我們換了一份炸洋蔥圈，
還蠻不錯吃。
我們用完餐結帳時，
拿到了店家給的兩張開胃小點招待券，
我們也將這兩張，
分送給在門口候位，
且有小朋友的兩個家庭各一張。
小朋友們一聽到，
等下可以兌換免費的點心，
可是相當開心。
▲留影
我們6個人用餐，
點了〝豪華分享餐5-6人（2159元）〞＋炙烤戰斧豬排（大，499元），
豪華分享餐5-6人餐點包含：炙燒豬肋（全）、烤全雞、Pizza2份、義大利麵選1份、59元飲料3杯、湯品3份。
這用餐環境氣氛不錯，
櫃台服務人員很親切有耐心，
重點是岳父母，
較少接觸異國料理，
覺得新奇外，
也吃得很開心滿意。
總共花費加上服務費，
3千元有找，
等於平均一個人才約5百元，
我是覺得還蠻便宜划算，
且相當值得。
▲名片
【營業時間】11：00～22：00
【地 址】苗栗縣頭份市育樂街6號2樓（尚順育樂世界2樓美食街）
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
【延伸閱讀】
◎﹝苗栗縣頭份﹞偷吃豆花 街巷裡老宅中，青年返鄉的人氣手工鹽滷豆花文青小店
◎﹝苗栗縣頭份﹞永安街豬雜麵 比臉還大碗且多到要滿出來，竟只要70元！隱藏非鬧區的寧靜巷弄中，在地人才知的高CP值豬雜麵
◎﹝苗栗縣頭份﹞美美早點 在地才知老字號，傳統手工人氣古早味方型韭菜盒
◎﹝苗栗縣頭份﹞羅家煎包 飄香四十年，黃昏市場裡讓離鄉遊子們難忘的家鄉美味
◎﹝苗栗縣頭份﹞平陽冰店(廠) 一甲子傳統工法製作的古早味枝仔冰，融入當季新鮮水果，沁涼消暑又天然營養的滋味
◎﹝苗栗縣頭份﹞鮮肉湯包 在地人激推，皮薄嫩、肉鮮美、汁多濃、個頭碩大，上頭蔥花自己隨意灑的美味湯包
◎﹝苗栗縣頭份﹞巧美秋脆皮紅豆餅之家 十元銅板價，二十年獨特風味、口感出眾的玉米奶油與巧克力脆皮紅豆餅
◎﹝苗栗縣銅鑼﹞杭菊芋頭節 十一月雪、繽紛波斯菊花海、金黃太陽麻花海、火車、藍天、白雲及青山同框的田野美景
◎﹝苗栗縣通霄﹞楓樹里蒜香藤花海 隱藏在丘陵裡農路中，近在身旁，雙側且夢幻的紫色花海瀑布步道
◎﹝苗栗縣公館﹞秀菊小吃坊 傳承祖母手藝經濟實惠客家菜名店，美味小魚乾無限招待
喬義思窯烤手作廚房、苗栗尚順店、大戰斧、炙烤豬肋、烤全雞、窯烤薄脆披薩、全蝦Pizza、雪花牛Pizza、窯烤、燉飯、義大利麵、頭份美食、頭份聚餐餐廳、尚順育樂世界必吃