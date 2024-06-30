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高雄早午餐【夏德莉brunch•pasta鳳山店】隱密巷弄內高質感早午餐 義大利麵

2024-06-30 15:48:00 茉莉小姐 人氣：239
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窩客好文

茉莉小姐

發表篇數：152篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

夏德莉 早午餐＆晚餐
phone07-780 666
place高雄市鳳山區濱山街15巷7號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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夏德莉鳳山店

鳳山早午餐、義大利麵推薦夏德莉brunch•pasta鳳山店，隱藏巷弄內的鳳山美食夏德莉早午餐堅持選用美味與品質兼具的食材，以現點現做的溫度詮釋最新鮮的風味，從2019年創立至今好評不斷，在疫情考驗中成長茁壯，逆風高飛開了巨蛋分店，最近鳳山店重新裝潢整修慶開幕，我們也來品嚐傳說中的美味！

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夏德莉早午餐 鳳山店 店址位置 停車資訊

夏德莉早午餐

夏德莉brunch•pasta鳳山店位在鳳山文山特區濱山街15巷，靠近青年路口，濱山街就是通往文山高中、正修科大後門、長庚醫院後方停車場的路，每到用餐時間許多年輕學子會出現在這條美食雲集的小路上，濱山街15巷內更是網羅了不少好店。

如果是騎機車來，建議在青年路上找路邊停車格，開車來的話，濱山街上有【正修停車場】，或者青年路停車格可以找找看。

夏德莉早午餐
鳳山美食

重新裝修前的夏德莉brunch•pasta鳳山店走的是木質暖調配色，現在是純白韓系咖啡店風格，乾淨明亮清爽，很適合姊妹們一起來約會聚餐拍網美照。

鳳山美食 夏德莉早午餐 室內環境

鳳山美食
鳳山美食
文山特區美食
文山特區美食
文山特區美食

嶄新的夏德莉brunch•pasta鳳山店，簡單有氣質，環境寬敞，很喜歡！

夏德莉早午餐 鳳山店 菜單

文山特區美食

菜單先從品牌介紹開始，高雄早午餐夏德莉brunch•pasta是由兩位年輕女孩共同創立，內場主廚原本學的是日本料理，對食材品質與天然無化學添加有其專業堅持，外場接待出身護理人員，極有細心與無比服務熱忱，兩人共同打造這個舒適的用餐空間，提供高質感美味早午餐、義大利麵、燉飯、定食，非常值得一嚐。

鳳山早午餐

以上用餐注意事項可以認真看一下喔！

鳳山早午餐
鳳山美食
鳳山美食
夏德莉菜單
夏德莉菜單

主要餐點提供早午餐、墨式烤餅、義大利麵、燉飯、日式定食，內容說明簡單且清楚。

夏德莉菜單
夏德莉菜單
夏德莉菜單

單點、沙拉、甜點及飲料選擇。

高雄早午餐 夏德莉 美味餐點推薦

高雄早午餐

我們點了三份套餐，還有甜點、飲料

  • 和風嫩煎雞腿排早午餐（附冰紅茶）
  • 煙花女漁夫海鮮麵－套餐（附馬鈴薯鮮奶濃湯、沙拉／薯格格二選一、任選飲品一杯折＄100）
  • 台酒花雕雞定食（附主廚例湯、小菜、紅茶，飲料可更換折＄60）
  • 飲料補價差：香蕉哥鮮奶茶+$40，美式咖啡+$50
  • 甜點可朗芙：雲朵拉絲黑可可

1851美式咖啡 附餐冰紅茶

鳳山早午餐
鳳山早午餐

美式咖啡使用的是米其林主廚推薦經典1851阿拉比卡咖啡豆，採正統法式熱風烘焙萃取，雖然是中深焙的程度，喝起來不苦不酸澀，有咖啡烘焙香氣而順口，蠻不錯的。

早午餐拼盤附的紅茶，可以選熱的（無糖）或冰的（去冰半糖），冰紅茶喝起來清甜解渴不膩，佐餐搭配剛剛好。

和風嫩煎雞腿排早午餐

鳳山早午餐
高雄早午餐

用料豐富的早午餐拼盤，包含和風雞腿排、蜂蜜軟法國、鮮蔬沙拉、水煮蛋、炸馬鈴薯塊、莓果沙拉醬，全部都是原型食物，沙拉醬是店家自製，沒有營業用半成品、沒有加工肉類，我覺得很棒！

高雄早午餐

甜蜜軟Ｑ的法國麵包，不是坊間常見用便宜吐司製成，是真的適口性很好、蛋汁沾裹均勻的軟法，一吃便知不一樣。

高雄早午餐
高雄早午餐

和風雞腿排煎得好香好好吃👍，雞皮甜鹹薄脆不油膩，雞肉多汁新鮮有彈性，沒有肉雞那股惱人的肉味，這是我們自己在家裡很難做出來的口感，雞腿排很值得一吃啊！

鳳山美食

鮮蔬沙拉搭配店家自製莓果醬，生菜處理得乾淨、夠鮮脆是基本的，莓果沙拉醬不會過甜過酸（很怕遇到那種人工水果優格酸味），也沒有不自然的濃稠，吃得出手工自製的質感和清爽，少吃不必要的糖和添加物，讓人格外安心。

煙花女漁夫海鮮麵

鳳山美食
鳳山美食
鳳山美食

從外觀看就覺得非常專業精緻，主廚是日料出身，端出義大利麵也毫不遜色，真的對料理廚藝有兩把刷子喔！「煙花女義大利麵」的由來據說是歡場女子（煙花女）利用隨手可得、現成的材料組合，通常是番茄、橄欖、鯷魚罐頭、酸豆、辣椒、橄欖油，做成較重鹹重辣的口味，不過夏德莉早午餐煙花女義大利麵有稍微調整成適合現代台灣人大眾口味，番茄味多一點，酸鹹辣少一點，基本上連不吃辣的人應該都能接受。

夏德莉早午餐

麵條軟硬程度剛好，不帶麵芯感，也不至於過軟失去彈性，醬汁濃度完美的吸附在麵條上，番茄滋味酸香ㄕㄨㄚˋ嘴，忍不住一口接一口啊！

夏德莉早午餐

海鮮食材品質不錯，蛤蠣大顆水嫩，小章魚Ｑ脆，三隻白蝦新鮮飽滿，吃得好滿足。

鳳山美食

套餐附馬鈴薯鮮奶濃湯薯格格，濃湯是店家自製，吃得到真材實料馬鈴薯打碎的沙沙口感，不是用罐頭或粉泡成的濃湯，味道清爽無負擔，薯格格爽脆，感覺炸油蠻乾淨的，沒有多餘雜味，喜歡這種連套餐內容都很用心、有誠意的店家。

台酒花雕雞定食

夏德莉早午餐
夏德莉早午餐
文山特區早午餐

花雕雞一送上桌好香啊！定食內容有花雕雞塊、白飯、炒時蔬、白煮蛋、小菜和例湯，花雕雞應該是先以日式唐揚炸雞做法，將雞腿肉炸過，再讓外層裹上醬汁，花雕酒香氣真是太讚了！可以說是我們當天最驚艷的一道料理，大推～

文山特區早午餐

雞塊嫩又多汁，份量充足，花雕酒香非常引人食欲，是吃過會懷念的美味。可能有些男生比較不常吃早午餐類型的餐廳，覺得餐點精緻怕吃不飽，來夏德莉有飯可以點，而且是香噴噴的炸雞塊，女生可以放心帶男伴來，全家一起來用餐點給爸爸吃也沒問題喔！

文山特區早午餐
文山特區早午餐

主餐盤的配菜也炒得很好吃！高麗菜、洋蔥、菇類、黑胡椒熱炒，很有鐵板燒的味道，又香又脆好下飯，對了，白飯也煮得好，不愧是日料出身的主廚啊！

鳳山早午餐

小菜是胡麻龍鬚菜。

香蕉哥鮮奶茶

鳳山早午餐
鳳山早午餐

紅茶＋香蕉冰＋鮮奶，可以先喝紅茶，香蕉冰溶化後是第二種滋味，最後加鮮奶三重變化，多層次香甜口感，冰冰涼涼最適合炎夏了。

可朗芙：雲朵拉絲黑可可

鳳山早午餐

前兩年在韓國紅極一時的可朗芙，是使用可頌麵團發酵後烤成鬆餅，夏德莉早午餐有提供三種口味，炙燒黑糖珍珠雲朵拉絲黑可可野莓森林，每一種口味食材搭配和造型，都是夏德莉精心設計，連上面那一球冰淇淋都是自製的！

高雄早午餐
高雄早午餐
高雄早午餐

鬆餅口感外脆內Q，上面有香濃可可粉和有彈性黏黏會牽絲的棉花糖，還可以搭配清甜冰淇淋一同享用，真的是一口大大滿足！愛吃甜點的千萬不要錯過喔！

 

夏德莉早午餐 鳳山店 食後心得

餐點美味與食材質感兼具
不論是早午餐、義大利麵或者想吃飯類定食
都有不錯的表現，套餐配菜也用心
重新裝潢後的鳳山店更加明亮舒適
很適合三五好友約會聚餐

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