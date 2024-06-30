鳳山早午餐 、義大利麵推薦 【夏德莉brunch•pasta鳳山店】 ，隱藏巷弄內的鳳山美食 【夏德莉早午餐】 堅持選用美味與品質兼具的食材，以現點現做的溫度詮釋最新鮮的風味，從2019年創立至今好評不斷，在疫情考驗中成長茁壯，逆風高飛開了巨蛋分店，最近鳳山店重新裝潢整修慶開幕，我們也來品嚐傳說中的美味！

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夏德莉早午餐 鳳山店 店址位置 停車資訊

【夏德莉brunch•pasta鳳山店】 位在鳳山文山特區濱山街15巷，靠近青年路口，濱山街就是通往文山高中、正修科大後門、長庚醫院後方停車場的路，每到用餐時間許多年輕學子會出現在這條美食雲集的小路上，濱山街15巷內更是網羅了不少好店。

如果是騎機車來，建議在青年路上找路邊停車格，開車來的話，濱山街上有【正修停車場】，或者青年路停車格可以找找看。

重新裝修前的 【夏德莉brunch•pasta鳳山店】 走的是木質暖調配色，現在是純白韓系咖啡店風格，乾淨明亮清爽，很適合姊妹們一起來約會聚餐拍網美照。

鳳山美食 夏德莉早午餐 室內環境

嶄新的 【夏德莉brunch•pasta鳳山店】 ，簡單有氣質，環境寬敞，很喜歡！

夏德莉早午餐 鳳山店 菜單

菜單先從品牌介紹開始，高雄早午餐 【夏德莉brunch•pasta】 是由兩位年輕女孩共同創立，內場主廚原本學的是日本料理，對食材品質與天然無化學添加有其專業堅持，外場接待出身護理人員，極有細心與無比服務熱忱，兩人共同打造這個舒適的用餐空間，提供高質感美味早午餐、義大利麵、燉飯、定食，非常值得一嚐。

以上 用餐注意事項可以認真看一下 喔！

主要餐點提供 早午餐、墨式烤餅、義大利麵、燉飯、日式定食 ，內容說明簡單且清楚。

單點、沙拉、甜點及飲料 選擇。

高雄早午餐 夏德莉 美味餐點推薦

我們點了三份套餐，還有甜點、飲料

和風嫩煎雞腿排早午餐（附冰紅茶）

煙花女漁夫海鮮麵－套餐（附馬鈴薯鮮奶濃湯、沙拉／薯格格二選一、任選飲品一杯折＄100）

台酒花雕雞定食（附主廚例湯、小菜、紅茶，飲料可更換折＄60）

飲料補價差：香蕉哥鮮奶茶+$40，美式咖啡+$50

甜點可朗芙：雲朵拉絲黑可可

1851美式咖啡 附餐冰紅茶

美式咖啡 使用的是米其林主廚推薦 經典1851阿拉比卡咖啡豆 ，採正統 法式熱風烘焙 萃取，雖然是 中深焙 的程度，喝起來不苦不酸澀，有咖啡烘焙香氣而順口，蠻不錯的。

早午餐拼盤附的 紅茶 ，可以選熱的（無糖）或冰的（去冰半糖），冰紅茶喝起來清甜解渴不膩，佐餐搭配剛剛好。

和風嫩煎雞腿排早午餐

用料豐富的早午餐拼盤，包含 和風雞腿排、蜂蜜軟法國、鮮蔬沙拉、水煮蛋、炸馬鈴薯塊、莓果沙拉醬 ，全部都是原型食物，沙拉醬是店家自製， 沒有營業用半成品、沒有加工肉類 ，我覺得很棒！

甜蜜軟Ｑ的法國麵包，不是坊間常見用便宜吐司製成，是真的適口性很好、蛋汁沾裹均勻的軟法，一吃便知不一樣。

和風雞腿排 煎得好香好好吃👍，雞皮甜鹹薄脆不油膩，雞肉多汁新鮮有彈性，沒有肉雞那股惱人的肉味，這是我們自己在家裡很難做出來的口感，雞腿排很值得一吃啊！

鮮蔬沙拉 搭配店家 自製莓果醬 ，生菜處理得乾淨、夠鮮脆是基本的，莓果沙拉醬不會過甜過酸（很怕遇到那種人工水果優格酸味），也沒有不自然的濃稠，吃得出手工自製的質感和清爽，少吃不必要的糖和添加物，讓人格外安心。

煙花女漁夫海鮮麵

從外觀看就覺得非常專業精緻，主廚是日料出身，端出義大利麵也毫不遜色，真的對料理廚藝有兩把刷子喔！「煙花女義大利麵」的由來據說是歡場女子（煙花女）利用隨手可得、現成的材料組合，通常是番茄、橄欖、鯷魚罐頭、酸豆、辣椒、橄欖油，做成較重鹹重辣的口味，不過 【夏德莉早午餐】 的 煙花女義大利麵 有稍微調整成適合現代台灣人大眾口味，番茄味多一點，酸鹹辣少一點，基本上連不吃辣的人應該都能接受。

麵條軟硬程度剛好，不帶麵芯感，也不至於過軟失去彈性，醬汁濃度完美的吸附在麵條上，番茄滋味酸香ㄕㄨㄚˋ嘴，忍不住一口接一口啊！

海鮮食材品質不錯，蛤蠣大顆水嫩，小章魚Ｑ脆，三隻白蝦新鮮飽滿，吃得好滿足。

套餐附 馬鈴薯鮮奶濃湯 和 薯格格 ，濃湯是店家自製，吃得到真材實料馬鈴薯打碎的沙沙口感，不是用罐頭或粉泡成的濃湯，味道清爽無負擔，薯格格爽脆，感覺炸油蠻乾淨的，沒有多餘雜味，喜歡這種連套餐內容都很用心、有誠意的店家。

台酒花雕雞定食

花雕雞一送上桌好香啊！定食內容有 花雕雞塊、白飯、炒時蔬、白煮蛋、小菜和例湯 ，花雕雞應該是先以日式唐揚炸雞做法，將雞腿肉炸過，再讓外層裹上醬汁， 花雕酒香氣真是太讚了！ 可以說是我們當天最驚艷的一道料理，大推～

雞塊嫩又多汁，份量充足，花雕酒香非常引人食欲，是吃過會懷念的美味。可能有些男生比較不常吃早午餐類型的餐廳，覺得餐點精緻怕吃不飽，來 【夏德莉】 有飯可以點，而且是香噴噴的炸雞塊，女生可以放心帶男伴來，全家一起來用餐點給爸爸吃也沒問題喔！

主餐盤的配菜也炒得很好吃！高麗菜、洋蔥、菇類、黑胡椒熱炒，很有鐵板燒的味道，又香又脆好下飯，對了， 白飯也煮得好 ，不愧是日料出身的主廚啊！

小菜是胡麻龍鬚菜。

香蕉哥鮮奶茶

紅茶＋香蕉冰＋鮮奶，可以先喝紅茶，香蕉冰溶化後是第二種滋味，最後加鮮奶三重變化，多層次香甜口感，冰冰涼涼最適合炎夏了。

可朗芙：雲朵拉絲黑可可

前兩年在韓國紅極一時的可朗芙，是使用可頌麵團發酵後烤成鬆餅， 【夏德莉早午餐】 有提供三種口味， 炙燒黑糖珍珠 、 雲朵拉絲黑可可 和 野莓森林 ，每一種口味食材搭配和造型，都是 【夏德莉】 精心設計，連上面那一球冰淇淋都是自製的！

鬆餅口感外脆內Q，上面有香濃可可粉和有彈性黏黏會牽絲的棉花糖，還可以搭配清甜冰淇淋一同享用，真的是一口大大滿足！愛吃甜點的千萬不要錯過喔！