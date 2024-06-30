在台北的Brunch界，有家【M One Cafe】，以豐盛美味的餐點和華美的裝潢，成為熱門的打卡網紅名店，我常經過他們新光三越信義新天地A11三樓的分店。有天心血來潮，11點百貨公司剛開門便報到，想說應該有現場位吧？不料直接吃了閉門羹！上網一查，哇靠，兩個星期後11點起的早午餐時段才有空位！倒激起了我的勝負欲，不吃到不罷休，fine，那就兩個星期後見吧。

↓門面相當簡潔，想不到裡頭一位難求。

↓一進場，哇！難怪了，以橄欖綠及奶茶等大地色系為主的綠意空間，搭配木質、棕櫚葉元素，展現摩登都會中異國叢林的慵懶度假風，果然是約會、聚餐的絕佳場所。

↓很顯然為了遷就百貨公司原本不夠寬廣的櫃位，因此空間利用做了些切割，但以天花板的鏡子製造視覺效果延伸，打起卡來效果十足。

↓菜單。早午餐有蛋卷、歐式麵包、班尼迪克蛋、三明治、義大利麵、漢堡等套餐；單點類則有炸物點心、沙拉、甜點、咖啡、有機花茶、紅茶、啤酒、果汁、果昔……等，選擇非常多。(詳細菜單請見FB)

↓飲料和甜點部分，不定期會有限定的品項，今天遇見的是這四款。

↓點了餐等上菜，餐巾紙也很有質感。

↓餐來得很快，「鮮蝦嫩蛋歐式麵包」($380)，早午餐套餐，有附一杯可無限續的紅茶。

煎過的蝦子香到爆！本來就故意不吃早餐來，這下狂餓起來。香味引得隔壁桌客人說：「那個看起來好好吃喔！」

↓優格酸香清爽，各式堅果極富口感。

外層金黃的鮮蝦真是Q彈鮮嫩，海洋的味道。他們家最有名的是歐姆蛋卷和薯絲餅，我故意很反骨地不點，感覺這道也完全可以當招牌。

濃郁滑順，蛋香十足，食慾整個大開。和口感紮實、略帶酸味的歐式麵包一起吃，整個就該是絕配。

生菜新鮮爽脆，無可挑剔。

↓說了胃口大開，再來一份焗烤千層麵(理察墨西哥辣肉醬)($320)。送上來，非常非常燙。

↓辣肉醬是美墨的國民美食，絞肉、番茄、洋蔥、蒜頭混合辣椒粉、肉桂粉、小茴香粉、黑胡椒……等各式調料，口味偏重，千層麵原來是特寬的寬麵，厚實筋道，和紅紅的肉醬超搭。

↓好邪惡的起司啊！

↓是鷹嘴豆吧？有、有、有，有辣，太滿意了，點餐時服務生還再三確認：「很辣喔？」「對，越辣越好。」畢竟是Brunch餐廳，猜想這道勁辣的焗烤千層麵應該不太有人點，結果竟也是完全無雷。

↓紅茶是偏麥香口味的。

↓期間限定的飲料「粉海」，一杯200元，超貴，但是顏值超高，像把一幅畫做成喝的了。

幾乎有半杯是蛋白奶泡，綿密香滑。還以為那無花果是杯子上的圖案，結果是真的果實薄片，好奇嚐一口，是苦的。

微酒精飲料，由無花果泥、蘋果汁、薰衣草和檸檬汁混合，喝起來是微酸微苦微甜的果汁，滋味相當複雜，難得的體驗。最主要實在藝術，捧著拍網美照，再合適不過了。

這樣一餐，加一成服務費總共990元，差10元1000，價位很高！但台北早午餐霸主地位的網紅店，還算合理，更何況食物真的好吃，服務生又親切熱心，偶爾享受一下不為過。但是沒辦法，生意太好，一定要提前訂位，只能計劃性地去，不能臨時起意了。

【M One Cafe】新光三越A11店：

地址：台北市信義區松壽路11號3樓

電話：( 02)2722-0150

營業時間： 隨百貨公司

大安店：

地址： 台北市大安區仁愛路四段27巷6-1號

電話號碼：(02) 8773-2136

營業時間:每日7:30-22:00

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