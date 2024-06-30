新莊餐廳推薦_Secret絲昆忒─新莊棒球場美食，新莊捷運站、新莊棒球場附近的隱藏版「解謎約會餐廳」，訂位姓名加TING1124黑松露薯條免費吃，平日小資套餐290元；雙人下午茶套餐399元；常客推薦1480雙人驚喜套餐，無地雷噢噢洋蔥圈、草皮翻滾燻鮭魚、西班牙的夕陽披薩、迷迭香烤雞腿排、貴氣粉紅玫瑰、金萱烏龍茶、主廚忒製甜點，還有驚喜禮物帶回家！附菜單，新莊下午茶推薦、新莊美食推薦、新莊餐廳好停車、Dcard推薦新莊美食、新莊餐廳訂位

目錄索引

1. 關於Secret絲昆忒

2. Secret絲昆忒環境開箱

2.1 Secret絲昆忒_餐廳門口

2.2 Secret絲昆忒_解謎步驟

2.3 Secret絲昆忒_開放式製餐區

2.4 Secret絲昆忒_香氛體驗區

2.5 Secret絲昆忒_用餐空間

3. Secret絲昆忒_1480雙人驚喜套餐開箱

3.1 1480雙人驚喜套餐_噢噢洋蔥圈

3.2 1480雙人驚喜套餐_草皮翻滾燻鮭魚

3.3 1480雙人驚喜套餐_西班牙的夕陽披薩

3.4 1480雙人驚喜套餐_迷迭香烤雞腿排

3.5 1480雙人驚喜套餐_貴氣粉紅玫瑰_金萱烏龍茶

3.6 1480雙人驚喜套餐_甜點_主廚忒製甜點

4. 消費資訊

4.1 Secret絲昆忒餐點評價

4.2 Secret絲昆忒菜單

4.3 Secret絲昆忒優惠資訊

5. 新莊餐廳推薦相關資訊

5.1 品牌資訊

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Secret絲昆忒在哪裡

Secret絲昆忒位於新北市新莊區新泰路178號2樓，近新莊棒球場、新莊體育館、新莊國民運動中心、新莊捷運站，附近有捷運站、公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

Secret絲昆忒環境_餐點特色

「輕奢質感用餐空間_解謎約會餐廳_香氛體驗」

「平日小資套餐290元_雙人下午茶套餐399元」

「食材原型輕食料理為主_高顏值飲品」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_新莊捷運站1號出口，走路8分鐘、公車_新泰路225站，走路2分鐘

機車：附近機車停車空間_新泰路

汽車：新莊國民運動中心停車場，走路3分鐘

餐廳門口

新莊棒球場、新莊體育館、新莊捷運站附近；選址於 新北市新莊區新泰路上的Secret絲昆忒，週邊有捷運站、公車站、機車停車空間、汽車收費停車場，為好停車的新莊餐廳之一，適合安排約會聚餐。

解謎步驟_謎底參考

在Secret絲昆忒餐廳門口拿取一張數字摩斯密碼卡。

提燈放置區

走上2F前，先在此區拿取提燈、點亮。

點亮入口提燈 → 電子鎖輸入摩斯密碼對應數字。

開放式製餐區

在質感輕奢空間中，規劃一區開放式廚房，讓走進餐廳用餐的朋友們可以看到餐點製作過程，吃得美味也吃得安心。

以輕食料理為主的 Secret絲昆忒，餐點料理方式多數為無油煙的，免擔心用餐空間飄散油煙味。

Secret絲昆忒香氛蠟燭體驗區

在Secret絲昆忒用餐，可到層架擺上多種Secret絲昆忒香氛蠟燭的香氛體驗區，選擇一款最喜歡的香氛味道。

專人引導

確認喜歡的香氛蠟燭味道後，到此區拿取一個香氛蠟燭 → 用餐桌上。

點亮融蠟燈，享受加入喜愛香氛、添加儀式感的饗食體驗。

用餐空間

在選用自帶質感的金屬類物件、帶有溫度感的木質地板、大理石桌面、白色系木質桌面，打造的質感輕奢空間裡，規劃可供一人用餐的吧檯區、適合聚餐的四人桌。

四人桌

桌面配置

在桌面上有放置一本菜單、餐具，方便入座後參考菜單→點餐。

1480雙人驚喜套餐內容

噢噢洋蔥圈、草皮翻滾燻鮭魚、西班牙的夕陽披薩、迷迭香烤雞腿排、貴氣粉紅玫瑰、金萱烏龍茶、主廚忒製甜點。

噢噢洋蔥圈

搭配特製松露美乃滋

鮮切洋蔥現裹特選麵衣 → 料理呈現美麗金黃色起鍋 → 擺盤搭配松露美乃滋 → 出餐。

第一口先吃不沾醬的版本，可以吃到酥香外衣裡的甜嫩洋蔥、自然甜香；沾點松露美乃滋，嚐嚐多一重馥郁松露香，更加豐富的層次感。

草皮翻滾燻鮭魚

將捲成美麗燻鮭魚玫瑰花的魚片，放入繽紛蔬菜中，淋上自製油醋，拌均勻開吃~

吃到了附著上酸甜油醋更顯清甜爽脆的各式蔬菜，搭上鹹香軟嫩的燻鮭魚片，蠻開胃的。

西班牙的夕陽披薩

隨著咀嚼可以吃到細膩麵香的手工披薩。

迷迭香烤雞腿排

現點現烤的迷迭香烤雞腿排，搭配軟Q可愛的貝殼麵呈現，蠻有飽足感的。

口感微脆的腿排外皮，在料理過程中完美鎖住肉汁的雞腿肉，搭著微鹹口、有麵勁不軟爛的貝殼麵一起吃，有搭。

高顏值飲品_貴氣粉紅玫瑰_金萱烏龍茶

金萱烏龍茶

將雲朵棉花糖放在金萱烏龍茶上，顏值分數拉滿，好~好~拍。

貴氣粉紅玫瑰

獨創特色氣泡飲品。

以帶有馥郁玫瑰香氣的糖漿為基底，加入直到滿杯的氣泡水，攪拌均勻入口，可以喝到沁涼、滑順口感中的淡淡花香，甜度不會太高。

主廚忒製甜點

主廚自製的細嫩醇香奶酪，搭著上層餅乾末、果乾，整體甜度不會太高，用帶有一絲甜蜜感的手做甜點畫下一餐的結尾，完美。

用餐日期：2024_06

付款方式：現金、信用卡

_低消，每人一份100元以上餐點

_用餐時間90分鐘

_用餐酌收10%服務費

_6歲以下小朋友無低消

新莊餐廳推薦，選擇新莊棒球場美食之一的解謎約會餐廳─Secret絲昆忒。

週五下班後的晚餐時間，抵達姊妹早已預訂好的輕奢質感風格約會餐廳─Secret絲昆忒 → 選擇喜歡的精油香氛蠟燭佐餐 → 在充滿喜愛香氣的質感空間裡，享受美食療癒，好幸福。

沉浸式用餐體驗影片分享

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訂位姓名+TING1124送「隱藏版黑松露薯條」 訂位傳送門

「驚喜套餐」雙人套餐、四人套餐限定，加贈期間限定禮物一份

新莊餐廳推薦_Secret絲昆忒菜單，來源：Secret絲昆忒FB粉絲頁，2024_06月

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新莊餐廳推薦_Secret絲昆忒菜單，來源：Secret絲昆忒FB粉絲頁，2024_06月

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Secret絲昆忒

類型：新莊餐廳推薦_新莊下午茶推薦_新莊美食推薦_新莊餐廳好停車_Dcard推薦新莊美食_新莊餐廳訂位

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~五 14：00~22：00 (週二公休)

六、日 11：00~22：00

📍 地址：新北市新莊區新泰路178號2樓

📞 電話：02 2992 1976

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