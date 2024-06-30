很久以前曾經吃過一次東區折田菓鋪的水果千層

在我的記憶中留下非常好吃的印象深深刻記在腦海裡

得知折田菓鋪在中山站開了另一個新品牌and.room後一直想找時間來吃

一開始因為人氣太旺預約不到後來又因為工作繁忙抽不出時間

這次感謝朋友約我吃下午茶有了個名正言順的理由造訪

店家隱藏在之前吃過的手川屋附近老公寓4樓

很不起眼的門面需要稍微留意才不會直接略過

在預約的時間到達後按電鈴就會有工作人員開門

一口氣爬上4樓樓梯稍微會氣喘吁吁

白色的拉門已經事先打開隙縫等待客人

一進入室內就是非日常感精緻舒服的氛圍

整體空間很韓風咖啡廳的感覺

櫃檯的各種小物擺件則有著日系復古的精緻感

巧妙運用許多裝飾非常好拍

開水跟餐具都由客人自行取用

特別可愛的是用老式的秤當作置物盤放了名片

店內有一張大長桌可供多人用餐

如果人多的時候也會遇到併桌的情形

室內巧妙安置了許多造型不一的鏡子妝點

不僅有種擴大空間體感的效果也很適合留影

牆邊的三人座位搭配潔白背景非常韓系

窗邊的沙發雙人位是人氣最高的區域

可以享受大片玻璃窗撒落的和煦陽光

沙發非常寬敞舒適令人放鬆

隔著窗戶對望還有戶外的一組座位

牆壁用了不同材質的白色混搭非常簡約時尚

介紹美食旅行的雜誌可以自由翻閱

每天供應甜點品項不一

由店員工整手寫黑板菜單

飲品則有茶跟咖啡與一些軟性飲料

多種甜蜜的水果酒是更Chill的選擇

這次感謝朋友提早抵達作為第一組客人可以隨意挑選座位

我們自然選了沙發區可以盡情聊天放鬆

日式水果千層 230元

在折田菓鋪吃過令人念念不忘的水果千層在and.room也是招牌

薄如蟬翼的法式千層餅皮堆疊出美味

層層之間有著綿密細緻的香草卡士達奶餡甜而不膩非常清爽

餅皮柔軟細緻帶點Q彈口感冰涼沁心

豐富的水果諸如草莓、奇異果與香蕉不僅為視覺效果增加繽紛色彩

酸甜味道更添上味蕾的層次美味

整個吃完口齒留香依舊是記憶中不變的美味

甚至比我最愛的Harbs千層更得我心

京都焙茶生乳捲 210元

在布丁跟生乳捲之間糾結一陣最後還是選了蛋糕

焙茶口味的生乳捲不僅甜點本身連盤上有許多焙茶粉增添香味

蛋糕本身非常Q彈到按壓還會回彈的程度

吃起來口感濕潤絲毫不會有缺少水分的乾感

綿密細緻的焙茶奶油加上原味鮮奶油結合乳香甜蜜

焙茶的茶味濃厚帶點微苦剛好中和奶油的偏甜

西西里氣泡咖啡 170元

吃甜點的時候我通常習慣搭配酸味偏重或是無糖的飲品

西西里氣泡咖啡帶點氣泡的口感很消暑

頂部灑上新鮮檸檬皮屑有著清香

喝起來酸度夠不會太甜

and.room的甜點真的符合好評與人氣很美味

唯獨價格不是很友善荷包

特別是飲品價位我覺得真的比我預期多了20%左右

如果內用的話建議是好友聚會可以順便拍美照作為附加價值才會比較值得

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/04/20

花費: NTD610(甜點x2+西西里氣泡咖啡x1)

and.room Taipei

FB粉絲團/IG

週三至週五: 13:00-19:00

週六至週日: 12:00-19:30

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區中山北路一段140巷18號4樓

電話: 02-2511-0589



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