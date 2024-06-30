全家便利商店旗下品牌高人氣知名燒肉店，即日起進駐南紡購物中心創立中南部首間分店，試營運當天還沒營業就有人排隊，一開店半小時就客滿，吃過的顧客都說CP值相當高





IKIGAI是由全家便利商店關係企業「全家國際餐飲股份有限公司」所創立，旗下品牌包含IKIGAI、大戶屋、bb.q CHICKEN、沃克牛排，IKIGAI進駐南紡購物中心後成為中南部首間分店





6/30~7/31慶開幕期間與打卡牆拍照上傳「IKIGAI燒肉專門店fb官方粉絲團」就送小花枝一份





座位空間設計採2人座及4人座，即使是1個人來用餐也能坐在2人座，寬敞舒適的空間讓人可以輕鬆用餐

牛肉盛合套餐：美國牛胸腹、澳洲穀飼橫隔膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條共五種優質部位一次享受。牛胸腹油花細緻、澳洲穀飼橫膈膜鮮嫩帶脆、美國CH翼板口感軟嫩適中風味濃郁、澳洲牛舌口感軟脆富有彈性、美國牛肋條口感鮮美紮實帶有嚼勁





美國PR嫩肩：美國Prime等級的牛嫩肩部位，肉質緊實帶點咬勁





活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼：以添加有益活菌的飼料餵養豬隻，豬肋條帶點油脂與筋膜，肉質軟嫩Q彈；蒜香雞肉選用雞胸肉部位，肉質鮮美不乾柴





美國牛胸腹&活菌豚梅花雙拼大盛：牛胸腹部位肥瘦交替，肉味濃郁鮮甜；活菌豬梅花油脂分布均勻，口感軟嫩中又帶有彈性





甕漬巨龍燒肉：選用牛肝連部位，以刀工切成長條狀，再用壽喜燒醬汁醃漬入味，燒烤後再以剪刀分切食用，入口軟嫩富含肉汁





採用成本較高的下吸式烤爐，降低燒烤過程衣服沾染味道





每一份套餐皆搭配韓式泡菜、和風洋蔥醬、蔥鹽醬、蒜片、柚鹽共五種素有「燒肉之魂」美名的佐料





另外也有兒童餐可選擇，不用燒烤就能直接享用



店家資訊：https://www.mrtainan.com/2024/06/ikigaitainan.html