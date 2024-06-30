

這次終於來吃這家我自己追蹤很久的京都御膳《五穀豊穣のお茶屋ごはん 五木茶屋 先斗町店》

在京都不僅僅有市區的先斗町店、位在各觀光區域的嵐山本店、伏見稻荷店、清水店，而且各店在不同季節都有不太一樣的特色美食

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這次因為行程安排，所以找了位在祇園巷弄內的《五穀豊穣のお茶屋ごはん 五木茶屋 先斗町店》

其中這間分店位在市區，雖然沒有臨窗邊的位置，但是是所有分店裡面餐點價位最高，也最浮誇的一間，我也偶爾會看到有人的照片裡有藝妓店員!!

店內有各式店內插畫，是感覺很有福氣的兔子神~~

位置是一個ㄇ字型的用餐座位，中間有個服務小姐姐，會在用餐時間幫你講解餐點，中間的小姊姊會說中文、英文、日文

但有點可惜沒有其他地方的大落地窗景

當天點餐只有一個餐點，飲料可以和外點或是喝茶，除了菜單之外，還有一張說明餐點的單子，會按照你指名的語言提供餐點介紹的單子，裡面也有致敏成份



接下來分享一下今天的餐點，不同店、不同季節會有不同的餐點，其中我自己發現這家的餐點是最豐盛(雖然價格也是最高的)



《京丼五種食べ比べ膳(夏)》 ￥5000

《焙茶》 ￥500

餐點中有5種特色丼飯，整個餐點擺盤也是很精緻，再上菜之後也會把和牛涮涮鍋的湯底加入並點火



首先先來介紹一下《和牛涮涮鍋》，旁邊的油菜花是需要先進去煮的，湯是稍微比較鹹一點的海帶高湯，由於是使用酒精膏，所以需要先吃

和牛的油花遍布的真的很美，大概只進去煮4秒鐘，3分熟，入口即化的牛油花，加上牛肉上的海帶鹹味把牛肉的鮮甜都提出來了

油菜花則是有一個油菜花特別的味道，在湯裡面會增加湯的鮮甜但是吃起來...油菜花的味道我不太喜歡

吃起來帶著滑蛋口感的《牛肉黃金蛋飯》，吃起來是親子丼加上牛肉香的口味，味道稍微有點微鹹，但是很下飯

三分熟的和牛加上鮭魚卵製作成的《和牛肉壽司》，可以用海苔片包著吃，一口下去就是濃郁的牛肉香，一邊吃著一邊海膽跟鮭魚卵的海鮮鮮甜會在口中括散，又帶了一點點花香

最後尾韻是淡淡的米香跟醋飯的酸甜

一開始看起來很像沒那麼吸引力《和牛肉壽司》，加了蛋黃之後，加入旁邊高腳杯中的蛋黃，蛋黃特殊的味道濃郁好吃，原本感覺跟和牛只是放在一起的飯，加上蛋黃就完美的吧整碗飯口味跟口感融合在一起

而且這個蛋黃吃起來味道濃郁，特別鮮甜，一口下去就知道為什麼日本人會愛生蛋黃了

稍微勾了一點芡，用和牛、海帶高湯去熬煮的《魚翅牛尾飯》，其中口味也是濃郁的海帶味，其中上面的肉吃起來很特別，除了濃郁的牛肉香以外，肉質吃起來算是蠻Q的，後續稍微看了一下介紹的單子，是使用牛的內大腿肉，算是很少見的部位

其中我自己覺得比較普通的《櫻花蝦牛尾鍋飯》，吃起來很有辦桌的櫻花蝦炒飯感，但口味層次上細緻很多，還有特殊的鍋飯香氣

最後還有一個我在桌面上看到的超可愛小缽~原來是應該在最前面開胃的白蘿蔔，差點就錯過了~~



最後吃完了還有小甜點，所以大家別一吃完就跑掉!!是超好吃的草莓奶酪，酸酸甜甜，吃起來草莓感超真實，而且是有點冰沙的口感，連對面桌的讚不絕口



整體來說，《五穀豊穣のお茶屋ごはん 五木茶屋》不僅僅有特色，而且餐點好吃

其中我自己覺得唯一比較困擾的大概就是所有餐點都以飯為主食，真的是讓我飽到一個走不出店的一餐....

會讓我想下次去品嘗其他分店的餐點!!分享給各位~

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【咪醬美食地圖推薦程度】

交通便利性｜★★★★★

食物美味程度｜★★★★★

裝潢氣氛｜★★★★★

CP值｜★★★★☆

《五穀豊穣のお茶屋ごはん 五木茶屋 先斗町店》

地址｜169-3 Kashiwayacho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8014日本

營業時間｜11:00-21:30；週二休息

預約｜https://itsukichaya.com/