位在祇園附近有一家用Emoji點餐的餐廳，原本以為只是噱頭，結果沒想到跟評價一樣讓人一吃就難以忘懷的《🦆🍚》

其實一開始這家店我自己就稍微有聽說過，但在附近不知道吃什麼，查到超高的評價才決定衝一波，在台灣鴨肉怎麼吃都算是偏柴，所以我超意外鴨肉居然可以做出那麼好吃的料理!!



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《🦆🍚》位在祇園附近的超隱藏版地下室，友店《🦆🍜》也在附近可以找到~~

大家沒看錯，這個直接Emoji就是店名!!!

店家空間不大，一次能坐的組數不多，雖然是錯開用餐時間去探店，但還是小排了一下~~

菜單....很簡單...就是emoji，其中第二個就是我所點的，《🦆🍚 😋 》 就是第二個的基礎上又加上松露，下面單點的部分就比較簡單，海膽、鮭魚卵、松露、鴨肉

接下來分享一下今天的美味!!

《🦆🍚海膽+魚卵 》 ￥2850

丼飯上桌我真的覺得，整個餐點就是一個藝術品



丼飯一打開之後，粉紅色像花瓣的鴨肉、金色的蛋黃、鮭魚卵、海膽，就像是一朵綻放的花，不僅僅是視覺上的享受，還是為

鴨肉丼飯可以挑選要腿肉為主還是胸肉，這次我挑選了胸肉

胸肉通常會比腿肉更柴，但吃過真的覺得美味程度...太超出我的期待了，肉質吃起來也不柴

拌過之後，粉紅的鴨肉帶著鴨肉純粹的鹹香染上蛋黃的金黃，鮭魚卵、海膽雖然不多，但是在味道的層次上做出了變化，其中還有微微的花香味在裡面，雖然吃得出整體是鴨肉飯，但是卻用食材把香氣跟味道勾勒的細緻、精緻





其中有幾個小配菜(?)，醃製物、海苔跟彩色米香，還有3管調味調，店家有付超細長的勺子，只要撒一點點調味料就超有味道，其中這幾位調味料都是台灣沒有的，吃起來味道.....很特殊，有點難形容，大家可以試看看





高湯像是實驗一樣，上面的濾網上有超多的柴魚，超熱的高湯可以把柴魚的味道融進高湯內，湯頭偏鹹，但是很好喝，稍微淺嚐了一下沒加柴魚的湯，是比較單調的高湯，加了柴魚之後湯頭更多一股柴魚香~~

雖然Google評價說湯頭沒有以往的那麼好喝，但我還是覺得湯頭的高湯位是很好喝的口味



整體來說，我覺得《🦆🍚》確實是一家又有驚喜、又特別、又美味的小店，讓我不斷身邊要去京都的朋友一定必吃的店!!!

這邊也分享給各位這家鴨肉飯!!

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【咪醬美食地圖推薦程度】

交通便利性｜★★★★★

食物美味程度｜★★★★★

裝潢氣氛｜★★★★★

CP值｜★★★★★

《Gion Duck Rice🦆🍚》

地址｜日本〒605-0073 Kyoto, Higashiyama Ward, Gionmachi Kitagawa, 281-1 地下 CB01号 祇園ファーストビル

營業時間｜11:00–15:00, 17:30–21:00；週末11:00–21:00