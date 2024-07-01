遊玩【福隆舊草嶺隧道】推薦可以租自行車來個半日遊，體驗在昔日的鐵路隧道內騎乘自行車的美好，順路到福隆車站吃便當，也可以往龍門吊橋方向騎至鹽寮海濱公園，沿途可以飽覽山水美景，盡情享受福隆海濱騎乘自行車樂趣！

若是體力比較不好，或是小朋友比較小，也可以選擇電動車，騎起來輕鬆自在、豪不費力！

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新北旅遊景點 ❙ 福隆舊草嶺隧道自行車漫遊，福隆車站鄉野便當!

很可惜，來福隆舊草嶺隧道這天天氣不佳，抵達後剛好開始下大雨！

來舊草嶺隧道環狀自行車道騎乘，可以選擇由福隆車站出發，車站前有自行車出租店家，或是像我們直接將車子開到福隆舊草嶺隧道口前，這裡也有自行車出租店家，車子一領就直接可以騎進隧道了！

我們是由隧道北口＂制天險＂這側進入，開始騎乘前先跟隧道口合照

ADD:新北市貢寮區福隆里

TEL:02-24991115

舊草嶺隧道開放時間：

全年開放

每年6/1-9/30開啟時間：早上8:30至下午17:30（17:00清場禁止進入）

每年10/1至翌年5/31開啟時間：早上8:30至下午17:00（16:30清場禁止進入）

※平常日與例假（國定）日均同

進入隧道有那麼一點進入神隱少女千尋之路隧道的感覺，隧道內規劃的挺不錯，還挺通風，沒有難聞的氣味，氛圍也不錯

一般來講假日人潮很多，我們是大約四點左右來，然後也因為下雨所有沒有甚麼遊客！

因為兩小還不會騎自行車，所以我們租的是雙人電動車，自行車店家也挺不錯，原價一輛250元算我們200元，可惜因為下雨，混亂中忘記拍下店家招牌了

然後下雨還有送我們輕便雨衣，一人一件

舊草嶺隧道全長2,167公尺，是昔日從福隆通往石城火車鐵路隧道，隧道南北口分別隸屬於新北市及宜蘭縣，隧道內也有新北及宜蘭的地界，吸引多數遊客停留拍照

隧道內也有擺放石城至福隆及大里的站名里程牌

「火車行到伊都，阿末伊都丟，唉唷磅空內……」，聽說台灣民謠「丟丟銅仔」中提到的火車山洞，就是這全長2,167公尺的舊草嶺隧道，騎自行車漫遊舊草嶺隧道讓人回味無窮

沿途平穩好騎乘，很適合親子同遊，但也務必要注意車速及車距

隧道內騎乘自行車時間約15至20分鐘，我們是電動車車速更快，抵達南口後再拍了張合照，南口上寫的是白雲飛處，由於這時雨大就沒有拍到畫面了

南口出來就是宜蘭石城了，一旁就是大海，可以補捉療癒海景，另一邊還可以觀看火車呼嘯而過的畫面

這裡還有 九號咖啡石城館 ，可以坐下來悠閒看海喝咖啡

原本是想要往海邊方向騎乘的，結果大雨下不停，無奈下只好往回騎了，隧道內也特別方便，不怕下雨或是豔陽

兩個小孩說坐自行車坐到屁股痛，就下來用跑的，也由於這時都沒有其他人了，所以還算是安全

騎著，騎著，發現一隻癩蛤蟆，真的很大一隻，見到我們也絲毫不害怕，都沒有要跳走的意思

很棒的自行車道，也挺安全，真的很適合親子旅行！

騎回北口後，我們也不急著還車，畢竟也騎沒多久時間，於是冒著下雨，穿上輕便雨衣，我們往福隆車站方向騎，這一段路說長不長、說短不短

我們就是來吃便當的，福隆車站這裡有多間福隆便當店家，我們選擇的是大人氣的鄉野便當，就在福隆車站前第一家

就只有三種選擇，招牌是肥瘦各半，一個80元

我們買了兩個招牌一個瘦肉，我個人喜歡肥瘦參半的，瘦肉真的很瘦！

這回很可惜天氣不好，下回想找個好天氣再來挑戰，沿著福隆海岸騎沿途海景真的很美喔！

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