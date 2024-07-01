新北市金山、萬里區位於大屯山地熱帶，得天獨厚擁有多種不同泉質的溫泉，北海岸風景區的住宿飯店皆以「泡溫泉，賞海景」為亮點，吸引旅客入住。位於萬里翡翠灣的「群策翡翠灣溫泉飯店」，更以「挪亞樂園」大人小孩同樂的遊樂設施與兒童專屬遊戲區，成為親子飯店最佳選擇。



群策翡翠灣溫泉飯店位於北海岸翡翠灣，清新的藍白色調搭配船型外觀建築，坐擁倚山面海的壯闊景致，有著象徵碧海藍天的浪漫氛圍。



明亮的接待大廳，一整排的沙發座位區，旅人可放鬆在這邊辦理入住手續，並稍作休息。



群策翡翠灣溫泉飯店屬獨立建築群周邊無商家，接待大廳旁的商品部很貼心，入住期間無論是渴了、饞了、餓了或臨時缺少防曬乳、沙灘鞋，多樣的零食、飲品、泡麵、冰淇淋，甚至「麥子麵包坊」點心師傅親手製作的麵包，這裡都能買得到。



群策翡翠灣溫泉飯店二樓的「海景一號餐廳」，前方一座「迎曦廣場」擁倚山面海的壯闊景致，在此選個靠窗的座位享用下午茶，浪漫舒適。



雙人下午茶，三層架組合，上二層為甜點，最下層為鹹點。第一層甜點有泡芙、巧克力慕斯、草莓奶酪 、金磚費南雪。中間層甜點有草莓馬卡龍、起司蛋糕、水果塔、烤布蕾。最下層鹹點，有披薩、法式田園派、小漢堡與司康。



高處鳥瞰迎曦廣場，雪白城垛、浪漫鐘樓，放眼望去海面波光粼粼，可見基隆嶼與海岸綠地的「抹茶山丘」。



這次筆者(夫子) 入住的迎曦樓海景「聽濤套房」面海有陽台，內部空間兩大床加一客廳。客廳大落地窗設計，採光充足視野遼闊，整個翡翠灣海岸線一覽無遺，如果你願意早起還能迎接日出。



房間陽台鳥瞰迎曦廣場 (夜景)。



二張人體工學軟硬適中的床墊，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。



房間配置大型液晶電視、吹風機、熱水壺、冰箱、電子保險箱，並提供室內拖鞋，另提供茶包、即溶式咖啡包與瓶裝水，讓入住客人自行取用，也有免費 Wi-Fi 可使用。



浴室採乾濕分離，洗手台、馬桶與淋浴間採直線排列，無溫泉設備，泡溫泉需到裸湯區「海之戀花園風呂」。



海之戀花園風呂的溫泉與陽明山溫泉屬同一脈溫泉系，皆為中性碳酸氫鈉泉，清澈透明，俗稱美人湯，為萬里區首座溫泉。男裸湯「山海闊」擁有海天一色美景，女裸湯「花想容」充滿大自然鳥語花香。開放時間：上午時段 08:00 - 1200 (最後入場為11:00) / 下午時段14:00 - 22:00 (最後入場為21:00)，年齡未達7歲謝絕入內。(每週二固定清池保養 ，全天不開放)



群策翡翠灣溫泉飯店目前的房型皆無溫泉設備，只有一間「弦月套房」是湯房，有兩套衛浴設備，其中一套提供檜木池，可以在房內泡溫泉。



健身房位於迎曦樓三樓 (開放時間：08:00 - 22:00)，提供跑步機、划船機、腳踏車與多功能訓練機等多項健身器材，入住賓客可在此進行適合自己強度的運動。



娛樂棋牌室 (收費)，設備包含電動麻將桌、娛樂德州樸克牌、象棋、跳棋與五子棋等。



「挪亞樂園」遊戲場域概分二大區域，大人小孩同樂的遊樂設施區與兒童專屬遊戲區。大人小孩同樂區域有撞球、桌球、浮力球、手足球與 Nintendo Switch 等。



兒童專屬遊戲區適合學齡前與國小兒童在此玩樂，有球池、電動汽車 (限重 30公斤)、足撞球、城堡溜滑梯、平衡橋、烹飪扮演器材區與閱讀區 (兼家長休息區) 等。



挪亞樂園，開放時間：平日10:00 - 19:00、假日 09:00 - 21:00 (進場前請脫鞋著襪子，未滿12歲孩童需有家長陪同方可進場，每週四 12:00 - 15:00 清潔、保養，不開放使用)

「群策海景樂園」籌建中近期開放，坑爹小火車與粉紅海盜船將是熱門遊樂項目。



「海景一號餐廳」自助式早餐，供應中、西式多樣美食，也有粥品、包子與沙拉吧。



「麥子麵包坊」點心師傅親手製作的麵包、西點是早餐的亮點。

群策翡翠灣溫泉飯店

地址：新北市萬里區海景路1號

電話： 02 2492 5511

官網：https://www.ctgreenbay.com.tw/

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