金山街逢甲夜市臭豆腐已經開業很多年了~
相信金山街新手村的朋友，應該有吃過他們又臭又酥的臭豆腐吧？
最近老闆推出暑假大優惠，不管內用和外帶臭豆腐都會送豬血湯
內用的話豬血湯是免費喝到飽的喔！(數量有限喝完為止)
他們的蒜泥醬油就像是奶泡一樣有很多細緻的泡沫，小米把它稱為”偽泡系”臭豆腐，感覺文青不少耶
快跟著小米一起去看看吧。
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👉逢甲夜市臭豆腐位置
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逢甲夜市臭豆腐位於金山街與金山十七街交叉口。
小米經過的時候還以為店家在抗議，貼了那麼多標語，深怕客人不知道優惠活動 XD
👉逢甲夜市臭豆腐環境介紹
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臭豆腐一直以為能炸的又酥又脆的原因就在於，用兩鍋不同油溫的油來炸
老闆會先用低溫炸熟並鎖住水份，再用高溫將外皮炸得酥脆，如此才能有外酥內嫩的口感
蒜泥醬油就像是奶泡一樣有很多細緻的泡沫，小米把它稱為”偽泡系”臭豆腐 XD
外帶的話醬汁是分開包裝，臭豆腐才不會被醬汁泡得軟軟的。
吃素的朋友記得提前告知，老闆就會淋上不含蒜泥的醬汁喔！
炎熱的夏天，內用終於裝上冷氣了，一邊吃著臭豆腐，一邊吹冷氣就是爽
👉逢甲夜市臭豆腐菜單目錄搶先看
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脆皮臭豆腐一份65元有5塊，可以選辣或不辣，他們的辣椒非常夠味，敢吃辣的朋友一定要加辣喔
還有麻辣鴨血臭豆腐，可以加王子麵~
現在暫時不供應小腸豬血湯，因為現在買臭豆腐就送豬血湯啦！
不管內用和外帶臭豆腐都會送豬血湯，老闆真的很佛心
外帶的朋友可以自己裝一份帶回家慢慢享用，內用的話豬血湯是免費喝到飽的喔！(數量有限喝完為止)
👉逢甲夜市臭豆腐用餐心得分享
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來開動吧！
每次來必點臭豆腐搭配豬血湯最完美
偽泡系臭豆腐(65元)光看外皮就知道炸得很酥脆~
一端上桌臭味撲鼻而來，喜歡這種臭香的朋友一定會很喜歡
臭豆腐外層非常酥，內層保有軟嫩的口感
加上”偽泡系”醬汁鹹香帶甜的滋味，一口咬下很爆汁，難怪能讓許多臭豆腐控如此喜愛~
吃完原味後，將泡菜、辣椒塞進臭豆腐裡，大口一咬真的超過癮的~
他們的辣椒是用好幾種辣椒打汁製成的，香辣夠味，愛吃辣的朋友絕對不能錯過
水果泡菜是老闆自己醃漬的，特別加入鳳梨，酸甜果香加上爽脆的口感，跟臭豆腐搭配很完美
愛吃臭豆腐的小米很推薦他們又臭又酥的臭豆腐
免費送的豬血湯很有誠意，如果真的撈不到豬血，趕快跟店員講，應該會很快補料的
湯頭不會太重口味，帶有酸菜清甜，豬血挺嫩的，吃臭豆腐配豬血湯還挺解膩的。
重口味的朋友可以點麻辣鴨血臭豆腐(65元)，有大塊的鴨血和臭豆腐
湯頭麻辣帶甘甜，辣度屬於中辣以上~
大塊的鴨血和豆腐吸飽湯汁，一口咬下軟嫩又多汁的口感，真的非常過癮
以上是我們的心得分享，逢甲夜市臭豆腐是新竹唯一吃臭豆腐還有豬血湯免費喝到飽
又臭又酥的臭豆腐加上免費湯品，臭豆腐快衝一波吧！
👉逢甲夜市臭豆腐營業時間地址
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🌟店家資訊：逢甲夜市臭豆腐
🏠地址：新竹市東區金山十七街1號
☎電話：03 666 3939
⏰營業時間：15:00–00:30
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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