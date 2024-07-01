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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹市東區新竹吃偽泡系臭豆腐還有豬血湯免費喝到飽！ (金山街逢甲夜市臭豆腐.菜單電話地址營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區新竹吃偽泡系臭豆腐還有豬血湯免費喝到飽！ (金山街逢甲夜市臭豆腐.菜單電話地址營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-07-01 12:39:00 踢小米 人氣：109
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1256篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

逢甲夜市臭豆腐
phone03-6663939
place新竹市東區新竹市金山十七街一號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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金山街逢甲夜市臭豆腐已經開業很多年了~

相信金山街新手村的朋友，應該有吃過他們又臭又酥的臭豆腐吧？

最近老闆推出暑假大優惠，不管內用和外帶臭豆腐都會送豬血湯

內用的話豬血湯是免費喝到飽的喔！(數量有限喝完為止)

他們的蒜泥醬油就像是奶泡一樣有很多細緻的泡沫，小米把它稱為”偽泡系”臭豆腐，感覺文青不少耶

快跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉逢甲夜市臭豆腐位置

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逢甲夜市臭豆腐位於金山街與金山十七街交叉口。

小米經過的時候還以為店家在抗議，貼了那麼多標語，深怕客人不知道優惠活動 XD

👉逢甲夜市臭豆腐環境介紹

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臭豆腐一直以為能炸的又酥又脆的原因就在於，用兩鍋不同油溫的油來炸

老闆會先用低溫炸熟並鎖住水份，再用高溫將外皮炸得酥脆，如此才能有外酥內嫩的口感

蒜泥醬油就像是奶泡一樣有很多細緻的泡沫，小米把它稱為”偽泡系”臭豆腐 XD

外帶的話醬汁是分開包裝，臭豆腐才不會被醬汁泡得軟軟的。

吃素的朋友記得提前告知，老闆就會淋上不含蒜泥的醬汁喔！

炎熱的夏天，內用終於裝上冷氣了，一邊吃著臭豆腐，一邊吹冷氣就是爽

 

👉逢甲夜市臭豆腐菜單目錄搶先看

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脆皮臭豆腐一份65元有5塊，可以選辣或不辣，他們的辣椒非常夠味，敢吃辣的朋友一定要加辣喔

還有麻辣鴨血臭豆腐，可以加王子麵~

現在暫時不供應小腸豬血湯，因為現在買臭豆腐就送豬血湯啦！

不管內用和外帶臭豆腐都會送豬血湯，老闆真的很佛心

外帶的朋友可以自己裝一份帶回家慢慢享用，內用的話豬血湯是免費喝到飽的喔！(數量有限喝完為止)

 

👉逢甲夜市臭豆腐用餐心得分享

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來開動吧！

每次來必點臭豆腐搭配豬血湯最完美

偽泡系臭豆腐(65元)光看外皮就知道炸得很酥脆~

一端上桌臭味撲鼻而來，喜歡這種臭香的朋友一定會很喜歡

臭豆腐外層非常酥，內層保有軟嫩的口感

加上”偽泡系”醬汁鹹香帶甜的滋味，一口咬下很爆汁，難怪能讓許多臭豆腐控如此喜愛~

吃完原味後，將泡菜、辣椒塞進臭豆腐裡，大口一咬真的超過癮的~

他們的辣椒是用好幾種辣椒打汁製成的，香辣夠味，愛吃辣的朋友絕對不能錯過 

水果泡菜是老闆自己醃漬的，特別加入鳳梨，酸甜果香加上爽脆的口感，跟臭豆腐搭配很完美

愛吃臭豆腐的小米很推薦他們又臭又酥的臭豆腐

免費送的豬血湯很有誠意，如果真的撈不到豬血，趕快跟店員講，應該會很快補料的 

湯頭不會太重口味，帶有酸菜清甜，豬血挺嫩的，吃臭豆腐配豬血湯還挺解膩的。

 

重口味的朋友可以點麻辣鴨血臭豆腐(65元)，有大塊的鴨血和臭豆腐

湯頭麻辣帶甘甜，辣度屬於中辣以上~

大塊的鴨血和豆腐吸飽湯汁，一口咬下軟嫩又多汁的口感，真的非常過癮

以上是我們的心得分享，逢甲夜市臭豆腐是新竹唯一吃臭豆腐還有豬血湯免費喝到飽

又臭又酥的臭豆腐加上免費湯品，臭豆腐快衝一波吧！

👉逢甲夜市臭豆腐營業時間地址

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🌟店家資訊：逢甲夜市臭豆腐
🏠地址：新竹市東區金山十七街1號
☎電話：03 666 3939
⏰營業時間：15:00–00:30
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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