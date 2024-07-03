被火鍋耽誤的快炒店「狂一鍋」，平日午餐及每日宵夜只要299元起就可以享用爆炒石頭鍋系列

有功夫排骨酥、藥膳大雞腿或爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋不同選擇。

加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲很台又超值

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👉狂一鍋-竹北自強店位置及停車方式

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狂一鍋-竹北自強店位於自強南路與成功十一街交叉口旁。

高雄的朋友6月也吃得到囉！

『從新北中和紅到高雄的「狂一鍋」，要在高雄義享天地開高雄第二間店囉！在北部超炸的一天翻桌八輪的台式火鍋，6/1(六)試營運！』

👉狂一鍋-竹北自強店環境介紹

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店內以4人桌為主，以個人小火鍋為主。

火鍋料、蔬菜都可以自助取用，食材看起來很新鮮

小彤最愛吃蔬菜了，色彩繽紛的蔬菜看起來就很健康

招牌虱目魚漿必須要挖一大勺才行 XD

油條、豆皮、冬粉、王子麵等等都是吃到飽。

調味料區有醬料黃金比例大家可以參考

飲料吧真的很豐富，有汽水和特色飲料~

還有去快炒店必喝的芭樂汁、柳橙汁耶！

還有新加坡Asia Farm亞洲園的飲品，吃火鍋配薏仁水解膩又降火氣~

今天吃到的霜淇淋是芝麻口味，是小米最愛的口味之一，濃郁又有芝麻甜香，記得飯後吃完再走喔

👉狂一鍋-竹北自強店菜單目錄搶先看

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主要以石頭火鍋的風味為主，平日午餐或宵夜時段限定價299元起就有招牌的功夫排骨酥！再搭配免費的自助吧真的可以吃很飽啊~~~

此外還有各種風味鍋再搭配涮肉片的套餐，吃到兩種肉肉是399元起，對吃肉控來說很划算呢！

對了，他們還有多種單點熟食小菜，而且超下飯的，感覺可以來這邊吃小菜配飯也行 (被打)

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👉狂一鍋-竹北自強店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來不只吃到爆炒石頭鍋，還有快炒料理，果然是被火鍋耽誤的快炒店

爆炒三鮮(169元)是必點的，而且是現點現炒的 現場超香的~

石頭鍋內加入魷魚、鮮蝦、蛤蜊、九層塔、蒜頭、洋蔥等食材爆香快炒，搭配鹹甜醬汁讓海鮮更鮮甜~

光這道料理就讓我吃了一碗飯呢！來這邊不是來吃火鍋，好像是來吃快炒呢

功夫排骨酥(69元)也是招牌小菜。

厚切排骨有些有骨頭、有些沒骨頭，外酥內嫩的口感，帶有酒香，光吃排骨酥又讓我們解決一碗白飯囉

竟然還有鳳梨蝦球(149元)，帶小朋友來吃就對了，而且蝦子超大隻的

真的很想問老闆來這邊可以只吃火鍋，不吃快炒嗎 XD

(謎之聲: 小米別來亂啦！)

紅吱吱魷魚(149元)屬於重口味，炸粉比較脆口、偏鹹香的口味，可惜店內沒有賣啤酒，不然搭配啤酒就更爽了 XD

平日午餐及每日宵夜只要299元起就可以享用爆炒石頭鍋系列，有功夫排骨酥、藥膳大雞腿或爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲

爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋(369元)除了雞腿、蛤蜊，還有蒜頭、紅棗、枸杞、米酒等食材。

店員在桌邊爆香快炒，讓整店都香噴噴，真的是被火鍋耽誤的快炒店 XD

爆炒過程中香氣四溢，讓人口水直流~

再倒入高湯煮5~10分鐘超入味的!

建議大家可以先喝原湯，雖然口味較重但非常對味，雞腿肉可以煮5-10分鐘入味之後再享用

功夫排骨酥鍋只要299元，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲，真的超划算的

湯頭清爽甜美，排骨酥有軟嫩的口感，加上清甜蘿蔔，很適合女孩子食用~

別忘記沾上麻辣醬和沙茶醬，排骨酥會更對味喔。

其他時段點套餐附有肉片。

梅花豬意外好吃，油脂不多，有嫩嫩的口感，搭配爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋很完美

特別一提石頭鍋系列搭配意麵真是台味十足，尤其是吸飽湯汁鹹香好吃。

翼板霜降牛是小米最愛的肉品之一，雖然油花不多，但肉質很嫩、肉味很濃

搭配台式口味湯頭有不同的風味享受。

不只店內氛圍和餐點很有台味，連水瓶都設計成酒瓶形狀，裡面裝的不是酒、是100%純水喔！

喜歡吃台式火鍋，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲的朋友，狂一鍋推薦給你們

👉狂一鍋營業時間地址

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🌟店家資訊：狂一鍋-竹北自強店

🏠地址：新竹縣竹北市自強南路220號2樓

☎電話：03 657 6860

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–22:00

假日 11:30–22:00

粉絲團：狂一鍋-台式火鍋第一品牌

➡️現金交易/10%服務費

🌟店家資訊：狂一鍋-中和永貞店

🏠地址：新北市中和區永貞路274號

☎電話：(02)2927-5678

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-新莊復興店

🏠地址：新北市新莊區復興路一段1號1樓及3號

☎電話：(02)2276-5333

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-淡水北新店

🏠地址：新北市淡水區北新路182巷16號2樓之1

☎電話：(02)2629-7797

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-北大學成店

🏠地址：新北市樹林區學成路536號2樓

☎電話：(02)8970-0500

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-林口昕境店

🏠地址：新北市林口區昕境廣場3樓

☎電話：(02)2608-8346

⏰營業時間：週一至週四 11:30–15:00, 17:30–21:30

週五 11:30–15:00, 17:30–22:00

週六 11:00–22:00,週日 11:00–21:30

🌟店家資訊：狂一鍋-新莊八德店

🏠地址：新北市新莊區八德街23號

☎電話：(02)2202-5202

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-三重重新店

🏠地址：新北市三重區重新路二段79號

☎電話：(02)29718833

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-中壢中山東店

🏠地址：桃園市中壢區中山東路一段323號

☎電話：(03)283 0212

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–22:00

假日 11:30–22:00

🌟店家資訊：狂一鍋-台中漢口店

🏠地址：台中市西屯區漢口路二段221號

☎電話：(04)23157888

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

🌟店家資訊：狂一鍋-嘉義博愛店

🏠地址：嘉義市西區家樂福嘉義店1樓

☎電話：(05)236-0630

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–22:00

假日 11:30–22:00

🌟店家資訊：狂一鍋-台南仁德店

🏠地址：台南市仁德區家樂福仁德店1樓

☎電話：(06)279-7321

⏰營業時間：平日 11:00–15:00, 17:30–22:00

假日 11:00–22:00

🌟店家資訊：狂一鍋-高雄台鋁店

🏠地址：高雄市前鎮區忠勤路8號

☎電話：(07)536-8749

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–00:00

假日 11:30–00:00

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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