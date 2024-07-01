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國際頂級飯店品牌如Four Seasons、Marriott和Banyan Tree等所採用的御用傢俱品牌貝克傢俱(Baker-McGuire)，在台中知名潮粵餐廳頂粵吉品盛大舉行台灣首間旗艦店開幕典禮！當天，除了吸引眾多業界貴賓外，更特別邀請到美國白宮會所御用室內設計大師Thomas Pheasant親臨現場，分享他的設計心法與創作理念，並同步於頂粵吉品的星光盛宴大殿打造品牌迴廊展出經典傑作。
享譽國際的建築室內設計大師Thomas Pheasant，以融合傳統與現代而聞名，曾被《建築文摘》(Architectural Digest)授予「美國設計院長」的稱號，且於2021年負責設計美國總統官方會所布萊爾之家(Blair House)，並參與了美國華盛頓歷史悠久的The Hay-Adams酒店的翻新項目。其作品涵蓋頂級宅邸、展示空間和精品酒店等，不僅舒適宜居、永恆優雅，並向古典建築致敬，連結過去和現在的光影，在設計界享有盛譽！設計風格深受全球知名酒店、國際知名設計師、星級米其林餐廳與全球富豪青睞。
Thomas Pheasant與Baker Furniture合作逾20年，擅長將建築藝術、旅遊靈感、古典主義與現代美學融合碰撞，並以優雅的輪廓和獨特的材料，巧妙結合經典與現代設計理念，運用精練的線條和極簡的裝飾，創造歷久彌新的作品。而其獨樹一幟的設計美學及高奢客製服務，讓這個超過130年歷史、享譽全球的頂級傢俱品牌，至今依舊耀眼。
近期，台中豪宅建商「雙橡園開發」以永續經營的理念，打造永久專屬款待客戶及會員的「三A建築會所」，就展示了Thomas Pheasant大師的傢俱作品！精緻的輪廓、獨特的材料選擇以及經典與現代的完美融合，體現出Thomas Pheasant大師對於傢俱與空間獨特的見解，是一種美學的享受，也是一種生活方式的詮釋！更展現出雙橡園對每一個生活空間細節的用心、對建築的挑剔、對品味的堅持與執著！
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