台中必吃伴手禮「鴻鼎菓子」正式插旗台中市區了！！！原本都要網購或是到豐原門市購買，現在南屯就能買到啦！新開幕的南屯夢想店不只可以試吃，還有互動裝置可以跟吉祥物合照，也結合子品牌「瞇瞇眼」生乳波士頓派可現場購買！

南屯夢想店之所以稱為夢想店，是希望能實現品牌理念－「每一位顧客本該享有被公平對待和尊重的理念」，秉持著五感體驗，讓顧客可以細品來打造一個老少咸宜的購物體驗空間！

鴻鼎菓子已創立十年，十年間獲獎無數，曾榮獲台中十大伴手禮首獎、比利時iTi絕佳風味評鑑1星、Monde Selection世界品質評鑑金獎等獎項，最近則是榮獲了2024台灣烘焙大賞TOP30！

遠處就能看到大大的圓招

店面以白色及鵝黃色設計主色調，店內則以木頭色與暖色調裝潢，給人清新、溫暖的形象氛圍！

各式禮盒不只外盒也有展示內容物，一目瞭然

門市也可購買子品牌「瞇瞇眼」的全生乳波士頓派

鴻鼎菓子的吉祥物「DODO熊」聽店員說是結合台灣特有種台灣黑熊以及老闆的形象做結合，也太可愛了吧~忍不住跟他多合照兩張XD

現場有互動裝置，可以玩拍貼機，剛好和吉祥物DODO熊合照~有夠可愛！還可以加上可愛貼圖~

有黑膠唱片機可以體驗~提前預約就可以來體驗囉

來門市可以試吃多項產品，整顆曲奇提供試吃超大方，還有在地好茶可以搭配享用！

曲奇全口味價位表，店員說不是所有口味現場都有，所以依現場為主喔！

吃完也要帶點伴手禮！我帶了繽紛三色曲奇-10週年限定版、10週年限定分享盒，10週年外盒好可愛！提醒大家*10週年包裝限量販售，售完為止*

繽紛三色曲奇-10週年限定版

- 經典原味/海鹽咖啡/黑巧克力 -

來鴻鼎菓子怎能錯過他們熱銷第一的三色曲奇！嚴選天然發酵奶油，歷經了六千次打發，是全台唯一連續蟬聯4年榮獲風味評鑑最高殊榮三星認證！口感酥鬆、入口即化、奶香味十足~三種口味調味都很剛好

10週年限定分享盒

內容物有：愛心堅果塔、專心包心噠啵曲奇、繽紛三色曲奇、秘醬熟成檸檬酥

人氣商品一個分享盒全部都能吃到！

▼繽紛三色曲奇

分享盒也能吃到招牌三色曲奇！三種口味各有不同風味~

▼專利包心噠啵曲奇

這個是有申請專利的黑巧包心曲奇！包裹著72%黑巧克力增添層次感！這款也是2024唯一入圍台灣烘焙大賞TOP30的曲奇！絕妙滋味一定要來試試！

▼秘醬熟成檸檬酥

使用三種特選青檸調配出富有層次感的檸檬香氣，內餡使用冬瓜限與新鮮檸檬汁調製而成，完全沒有添加任何的化學香精！口感酥鬆綿密，檸檬香氣縈繞於口中，內餡酸甜而不膩，愛檸檬的我很喜歡這款！！！

▼愛心堅果塔

嚴選NP級堅果，夏威夷果仁、杏仁、胡桃，手工排列，再用蔓越莓乾點綴，最後在淋上北美楓糖，成就一顆顆可愛的愛心堅果塔！塔皮吃起來酥脆但不硬口，整體的甜度剛好！

整體來說，鴻鼎菓子夢想店是來台中旅遊可以來逛逛的伴手禮店，店內不只販售商品，也有互動體驗，帶小孩來也不怕無聊！店內產品也不怕你試吃~更重要的是像我一樣住台中市區的朋友，免跑豐原~現在在南屯就能買到我心目中第一名的曲奇餅了！

【 鴻鼎菓子 南屯夢想店 】

▸ 店家官網 ｜ https://hdidodo.com/ racheleatplay

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/idodo.com.tw

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/idodo_hd/

▸ 地址｜台中市南屯區益昌三街108號

▸ 電話｜04-23830819

▸ 營業時間｜10:00-20:00



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