哈囉，大家好我是miffy 🐰

開始分享前弱弱的問一下

有沒有像我一樣不會騎車也不會開車

只能搭捷運出去玩的人(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

所以這次特地分享兩家離家運步行5分鐘以內可以抵達的店

沒錯我就懶我根本不想動

而且今年夏天真的有夠熱，還一直下暴雨(⊙v⊙)

1.MOJO 1921

店家的裝潢是那種微復古的民國風（？

又有點日系的樣子

店內還可以直通到隔壁台北當代藝術館

真的超近，吃美食看展覽一次滿足

（參觀的話還要買票呦～

而且這次去的時候很幸運

店家還有跟插畫家緩緩whon Studio聯名，餐盒超可愛(///▽///)

綿密地瓜巴斯克蛋糕 180💰

這款蛋糕我覺得是最特別的

因為裡面真的有一層地瓜

不是一塊，是有層次那種

我真的是第一次吃地瓜口味的巴斯克

所以看到直接點下去🍠

P.s.普遍咖啡廳賣的好像都是原味比較多





雞上飯250💰

裡面有薑黃飯、雞肉還有生菜

還可以另外自己➕優格醬

讓口感更清爽～

墨西哥捲餅250 💰

裡面的料跟雞上飯一樣

區別在於外面是卷餅

完全就是創新的墨西哥風味

蜜漬檸檬咖啡氣泡飲130💰

個人私心很愛這款

高級氣泡水搭配上店家給的檸檬糖漿

喝起來就像西西里咖啡

但是口感比那款高級很多，比例很完美🍋

卡美羅咖啡150💰

沒錯，就是櫻桃小丸子卡通裡面的卡美羅咖啡

上飲料的時候旁邊會附焦糖脆餅

可以依照個人喜好自己加✨

📍台北市大同區長安西路39號台北當代藝術館右側門

🚇中山站1號出口步行5分鐘

2.CHIT CHAT Cafe 南京店

這家是連鎖店的樣子

但是南京店我覺得最安靜，位置很多

店內清新的擺設搭配好聽的爵士音樂

很適合坐一下午☕️

1.炭烤舒肥雞胸（可頌/農夫麵包）330💰

可以自己選要哪種麵包🥖

但是他們家的可頌超大

所以整盤吃下來很有飽足感😗

一整盤裡面還有炒野菇+滑蛋+生菜沙拉

好吃！我推推

2.丸久小山園 抹茶鮮奶 160💰

以為他們家只有早午餐好吃

沒想到飲料類也很強o(≧v≦)o

上面還有米香脆脆

這杯亮點就在於奶泡跟抹茶融合的很好

整體口感很綿密🍵

📍台北市松山區南京東路五段38號1樓

(南京三民站2號出口7分鐘

以上分享到這邊～希望大家喜歡🫶

有其他推薦的咖啡廳也歡迎留言告訴我呦