哈囉，大家好我是miffy 🐰
開始分享前弱弱的問一下
有沒有像我一樣不會騎車也不會開車
只能搭捷運出去玩的人(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
所以這次特地分享兩家離家運步行5分鐘以內可以抵達的店
沒錯我就懶我根本不想動
而且今年夏天真的有夠熱，還一直下暴雨(⊙v⊙)
1.MOJO 1921
店家的裝潢是那種微復古的民國風（？
又有點日系的樣子
店內還可以直通到隔壁台北當代藝術館
真的超近，吃美食看展覽一次滿足
（參觀的話還要買票呦～
而且這次去的時候很幸運
店家還有跟插畫家緩緩whon Studio聯名，餐盒超可愛(///▽///)
綿密地瓜巴斯克蛋糕 180💰
這款蛋糕我覺得是最特別的
因為裡面真的有一層地瓜
不是一塊，是有層次那種
我真的是第一次吃地瓜口味的巴斯克
所以看到直接點下去🍠
P.s.普遍咖啡廳賣的好像都是原味比較多
雞上飯250💰
裡面有薑黃飯、雞肉還有生菜
還可以另外自己➕優格醬
讓口感更清爽～
墨西哥捲餅250 💰
裡面的料跟雞上飯一樣
區別在於外面是卷餅
完全就是創新的墨西哥風味
蜜漬檸檬咖啡氣泡飲130💰
個人私心很愛這款
高級氣泡水搭配上店家給的檸檬糖漿
喝起來就像西西里咖啡
但是口感比那款高級很多，比例很完美🍋
卡美羅咖啡150💰
沒錯，就是櫻桃小丸子卡通裡面的卡美羅咖啡
上飲料的時候旁邊會附焦糖脆餅
可以依照個人喜好自己加✨
📍台北市大同區長安西路39號台北當代藝術館右側門
🚇中山站1號出口步行5分鐘
2.CHIT CHAT Cafe 南京店
這家是連鎖店的樣子
但是南京店我覺得最安靜，位置很多
店內清新的擺設搭配好聽的爵士音樂
很適合坐一下午☕️
1.炭烤舒肥雞胸（可頌/農夫麵包）330💰
可以自己選要哪種麵包🥖
但是他們家的可頌超大
所以整盤吃下來很有飽足感😗
一整盤裡面還有炒野菇+滑蛋+生菜沙拉
好吃！我推推
2.丸久小山園 抹茶鮮奶 160💰
以為他們家只有早午餐好吃
沒想到飲料類也很強o(≧v≦)o
上面還有米香脆脆
這杯亮點就在於奶泡跟抹茶融合的很好
整體口感很綿密🍵
📍台北市松山區南京東路五段38號1樓
(南京三民站2號出口7分鐘
以上分享到這邊～希望大家喜歡🫶
有其他推薦的咖啡廳也歡迎留言告訴我呦