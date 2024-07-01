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西門韓式料理推薦「東大門 韓國特色料理」小資最愛平價烤肉豬腳套餐 - 軟西，遊記

2024-07-01 20:29:00 軟西，遊記 人氣：116
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軟西，遊記

發表篇數：487篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

東大門 韓國特色料理(西門店)
phone02-23315582
place台北市萬華區昆明街92-1號4樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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東大門 韓國特色料理

位於西門町熱鬧區域的東大門 韓國特色料理，正宗韓國老闆&老闆娘來台開店，有不少道地經典韓式料理，例如家喻戶曉的馬鈴薯排骨湯、銅板烤肉、海鮮煎餅、生菜包肉等，除了韓式小菜吃到飽，學生優惠還能以優惠價吃到豐盛套餐，還有399/699韓式烤肉吃到飽，根本小資族群月底救星。東大門 韓國特色料理在台北已經有多間分店，這次東大門 韓國特色料理西門店就在熱鬧的6號出口步行範圍內，4樓大落地窗採光良好視野優秀，邊吃韓式料理的同時，還可以眺望熙熙攘攘西門町人潮，店內播放時下流行K-POP，彷彿置身韓國首爾，西門韓式料理推薦給軟絲們。東大門 韓國特色料理一樣收錄在軟西的台北韓式料理西門美食推薦中。

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▻原文:西門韓式料理推薦》東大門韓國特色料理

西門韓式料理 東大門 韓國特色料理 用餐環境

東大門 韓國特色料理座位大多4-6人座，桌距寬敞不擁擠，店內明亮，走廊空間也足夠不會顯得局促，服務人員親切介紹熱情招呼，老闆&老闆娘是正宗韓國人，店內還播放時下流行的韓流歌曲，柯軟造訪當天，也看到不少韓國遊客在這大啖美食呢。

東大門 韓國特色料理有多道經典韓式料理，如生菜包肉、韓式火鍋等2-4人套餐，算起來一個人人均500上下就可以吃飽，加上韓式小菜吃到飽無限續，學生憑學生證還有優惠，想吃西門韓式烤肉的還有399/699烤肉吃到飽，簡直就是小資族群最愛，文末有東大門 韓國特色料理菜單可參考，其他吃到飽可看軟西的西門韓式料理吃到飽推薦

西門韓式料理 東大門 韓國特色料理 美食介紹

3-4人生菜包肉套餐(NT1999)

東大門 韓國特色料理3-4人套餐包山包海，提供免費白飯，主食可以選擇一種豬腳(大)、泡菜包豬肉(大)、辣炒豬肉或首爾式銅盤烤牛五花，其中豬腳&泡菜包豬肉可以+NT100變成半半豬，一次吃到兩種豬肉超幸福。

韓式小菜吃到飽

東大門 韓國特色料理小菜選擇超多，常見的泡菜、豆芽、海帶芽通通有，可以無限續吃到飽，醃蘿蔔擺盤成玫瑰花造型賞心悅目，泡菜都是自己醃製，不會太辣反而是爽脆酸爽開胃，最特別的是還有地瓜葉跟空心菜，在韓國小菜中融入一點台灣特色，在大魚大肉的韓式料理中增添一些健康綠色蔬菜選擇。

醬料部分有甜醬、蒜片辣椒、蝦醬，全部都是東大門 韓國特色料理自己調製的，拿來沾肉或是包在菜裡跟肉一起入口都很適合。

半半豬(+NT100)

豬腳

韓國豬腳甫上桌就看到那層皮晶亮的漂亮色澤，入口軟嫩Q彈，膠質潤順豐厚，夏天吃也不怕油膩，反而有股清涼爽順的肉香滑入喉。

泡菜包豬肉

豬肉上肥下瘦，一口吃下有著瘦肉的肉香還有噗滋爆汁的油脂感，軟骨部分超有咬勁咀嚼肌爆發，雖然入口稍帶有一點豬味，但搭配爽脆生菜、沾上特製甜醬添了層鮮美，很是涮嘴。

也可以搭配泡菜，舒爽的辣度不刺激，多種變化搭配，每一口肉都能蹦出新滋味。

生菜包肉

爽脆水潤生菜放上豬腳、豬肉，再放上蒜片、辣椒、泡菜等，清脆帶出肉香清爽彈牙，一口塞進嘴裡多樣層次爆發滿足。

馬鈴薯豬骨湯

這是軟西喝過最喜歡的馬鈴薯排骨湯，裡面是老闆娘獨家配方，看似紅通通有辣度，實則滿溢香料馨香順口好喝，熬製的大骨香氣四溢，料多味美滿滿誠意。

排骨肉也是燉到超柔軟直接化開不柴口，馬鈴薯吸飽湯汁細緻鬆軟。

海鮮起司煎餅(泡菜)

這款海鮮煎餅除了大塊有口感的魷魚、蝦子在內，還有鋪天蓋地的泡菜跟牽絲起司，微微酸爽辣度提味，配上香濃稠起司超搭，不過因為軟西放了一下下，下面餅皮有點受熱潮濕，吃起來比較軟爛一點，但還是保有側邊的脆度超涮嘴。東大門 韓國特色料理海鮮煎餅還有其他口味韭菜、馬鈴薯、玉米等，下次會想試試看其他口味。

蒸蛋

蒸蛋用了五六顆雞蛋才能做到如此蓬鬆澎潤，剛上桌聞到有點微微燒焦的氣味，但吃起來不會有可怕操灰搭味而是滿滿蛋香滑嫩，鬆軟中帶點焦香氣，上面起司濃郁，是蛋控會愛的韓式蒸蛋。

飛魚卵石鍋拌飯

東大門 韓國特色料理飛魚卵給的超有誠意，滿滿飛魚卵巴在飯上，有著鍋香氣外還有豐富層次，飽滿米粒中可以吃到逼逼波波鮮口魚卵，每挖一口都有滿滿配料超有飽足感。拌飯還有炒牛肉、炸雞、辣炒豬選擇，男生來也不怕吃不飽。

水蜜桃/養樂多燒酒(NT280)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

養樂多的喝起來乳酸感明顯，搭配重口味韓式料理解膩清新，帶出一股酸甜更道地。

水蜜桃的是較為甘甜，獨飲可以嗅到桃子的香氣，搭配韓式料理來杯燒酒準沒錯。

乳酸蘇打風味飲/草莓牛奶/香蕉牛奶(NT60)

如果不喝酒也沒關係，各種經典韓劇會出現的飲料在東大門 韓國特色料理也會有，最推草莓牛奶啦。

西門韓式料理 東大門 韓國特色料理 菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

東大門 韓國特色料理

位於西門町熱鬧區域的東大門 韓國特色料理，交通方便，價格親民，韓國老闆&老闆娘把熟悉的韓式料理道地經典家鄉味搬上桌，除了豐盛多人套餐，還有399/699韓式烤肉吃到飽，根本小資族群月底救星，店員都很親切介紹，西門韓式料理推薦給軟絲們。東大門 韓國特色料理一樣收錄在軟西的台北韓式料理西門美食推薦台北韓式料理吃到飽中。

▻原文:西門韓式料理推薦》東大門韓國特色料理

※本文為邀稿合作文※ 

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東大門 韓國特色料理(西門店)

✓東大門 韓國特色料理 地址：台北市萬華區昆明街92-1號4樓(地圖點我)

✓東大門 韓國特色料理 交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或板南線(BL號線、藍色線)西門站

✓東大門 韓國特色料理 電話：02-23315582

✓東大門 韓國特色料理 營業時間：11:00-00:00

✓東大門 韓國特色料理 臉書粉絲團東大門 韓國特色料理 FB

✓備註：可線上訂位、低消NT300/人(商業午餐無低消)

東大門 韓國特色料理(師大店)

✓東大門 韓國特色料理 地址：台北市大安區浦城街13巷29號(地圖點我)

✓東大門 韓國特色料理 交通：捷運松山新店線(G線、綠線)台電大樓站

✓東大門 韓國特色料理 電話：02-23621119

✓東大門 韓國特色料理 營業時間：11:00-22:00

東大門 韓國特色料理(中山長安店)

✓東大門 韓國特色料理 地址：台北市中山區長安東路一段83之1號(地圖點我)

✓東大門 韓國特色料理 交通：捷運新蘆線(O線、橘線)或松山新店線(G線、綠線)松江南京站

✓東大門 韓國特色料理 電話：02-25815592

✓東大門 韓國特色料理 營業時間：一到五16:30-00:00、六日11:30-00:00

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東大門 韓國特色料理可以訂位嗎?

東大門 韓國特色料理可線上訂位、電話訂位。

東大門 韓國特色料理烤肉吃到飽多少錢?

東大門 韓國特色料理吃到飽經濟套餐NT399、豪華套餐NT699，另加10%服務費。



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