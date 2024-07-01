東大門 韓國特色料理

位於西門町熱鬧區域的東大門 韓國特色料理，正宗韓國老闆&老闆娘來台開店，有不少道地經典韓式料理，例如家喻戶曉的馬鈴薯排骨湯、銅板烤肉、海鮮煎餅、生菜包肉等，除了韓式小菜吃到飽，學生優惠還能以優惠價吃到豐盛套餐，還有399/699韓式烤肉吃到飽，根本小資族群月底救星。東大門 韓國特色料理在台北已經有多間分店，這次東大門 韓國特色料理西門店就在熱鬧的6號出口步行範圍內，4樓大落地窗採光良好視野優秀，邊吃韓式料理的同時，還可以眺望熙熙攘攘西門町人潮，店內播放時下流行K-POP，彷彿置身韓國首爾，西門韓式料理推薦給軟絲們。東大門 韓國特色料理一樣收錄在軟西的台北韓式料理、西門美食推薦中。

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西門韓式料理 東大門 韓國特色料理 用餐環境

東大門 韓國特色料理座位大多4-6人座，桌距寬敞不擁擠，店內明亮，走廊空間也足夠不會顯得局促，服務人員親切介紹熱情招呼，老闆&老闆娘是正宗韓國人，店內還播放時下流行的韓流歌曲，柯軟造訪當天，也看到不少韓國遊客在這大啖美食呢。

東大門 韓國特色料理有多道經典韓式料理，如生菜包肉、韓式火鍋等2-4人套餐，算起來一個人人均500上下就可以吃飽，加上韓式小菜吃到飽無限續，學生憑學生證還有優惠，想吃西門韓式烤肉的還有399/699烤肉吃到飽，簡直就是小資族群最愛，文末有東大門 韓國特色料理菜單可參考，其他吃到飽可看軟西的西門韓式料理吃到飽推薦。

西門韓式料理 東大門 韓國特色料理 美食介紹

3-4人生菜包肉套餐(NT1999)

東大門 韓國特色料理3-4人套餐包山包海，提供免費白飯，主食可以選擇一種豬腳(大)、泡菜包豬肉(大)、辣炒豬肉或首爾式銅盤烤牛五花，其中豬腳&泡菜包豬肉可以+NT100變成半半豬，一次吃到兩種豬肉超幸福。

韓式小菜吃到飽

東大門 韓國特色料理小菜選擇超多，常見的泡菜、豆芽、海帶芽通通有，可以無限續吃到飽，醃蘿蔔擺盤成玫瑰花造型賞心悅目，泡菜都是自己醃製，不會太辣反而是爽脆酸爽開胃，最特別的是還有地瓜葉跟空心菜，在韓國小菜中融入一點台灣特色，在大魚大肉的韓式料理中增添一些健康綠色蔬菜選擇。

醬料部分有甜醬、蒜片辣椒、蝦醬，全部都是東大門 韓國特色料理自己調製的，拿來沾肉或是包在菜裡跟肉一起入口都很適合。

半半豬(+NT100)

豬腳

韓國豬腳甫上桌就看到那層皮晶亮的漂亮色澤，入口軟嫩Q彈，膠質潤順豐厚，夏天吃也不怕油膩，反而有股清涼爽順的肉香滑入喉。

泡菜包豬肉

豬肉上肥下瘦，一口吃下有著瘦肉的肉香還有噗滋爆汁的油脂感，軟骨部分超有咬勁咀嚼肌爆發，雖然入口稍帶有一點豬味，但搭配爽脆生菜、沾上特製甜醬添了層鮮美，很是涮嘴。

也可以搭配泡菜，舒爽的辣度不刺激，多種變化搭配，每一口肉都能蹦出新滋味。

生菜包肉

爽脆水潤生菜放上豬腳、豬肉，再放上蒜片、辣椒、泡菜等，清脆帶出肉香清爽彈牙，一口塞進嘴裡多樣層次爆發滿足。

馬鈴薯豬骨湯

這是軟西喝過最喜歡的馬鈴薯排骨湯，裡面是老闆娘獨家配方，看似紅通通有辣度，實則滿溢香料馨香順口好喝，熬製的大骨香氣四溢，料多味美滿滿誠意。

排骨肉也是燉到超柔軟直接化開不柴口，馬鈴薯吸飽湯汁細緻鬆軟。

海鮮起司煎餅(泡菜)

這款海鮮煎餅除了大塊有口感的魷魚、蝦子在內，還有鋪天蓋地的泡菜跟牽絲起司，微微酸爽辣度提味，配上香濃稠起司超搭，不過因為軟西放了一下下，下面餅皮有點受熱潮濕，吃起來比較軟爛一點，但還是保有側邊的脆度超涮嘴。東大門 韓國特色料理海鮮煎餅還有其他口味韭菜、馬鈴薯、玉米等，下次會想試試看其他口味。

蒸蛋

蒸蛋用了五六顆雞蛋才能做到如此蓬鬆澎潤，剛上桌聞到有點微微燒焦的氣味，但吃起來不會有可怕操灰搭味而是滿滿蛋香滑嫩，鬆軟中帶點焦香氣，上面起司濃郁，是蛋控會愛的韓式蒸蛋。

飛魚卵石鍋拌飯

東大門 韓國特色料理飛魚卵給的超有誠意，滿滿飛魚卵巴在飯上，有著鍋香氣外還有豐富層次，飽滿米粒中可以吃到逼逼波波鮮口魚卵，每挖一口都有滿滿配料超有飽足感。拌飯還有炒牛肉、炸雞、辣炒豬選擇，男生來也不怕吃不飽。

水蜜桃/養樂多燒酒(NT280)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

養樂多的喝起來乳酸感明顯，搭配重口味韓式料理解膩清新，帶出一股酸甜更道地。

水蜜桃的是較為甘甜，獨飲可以嗅到桃子的香氣，搭配韓式料理來杯燒酒準沒錯。

乳酸蘇打風味飲/草莓牛奶/香蕉牛奶(NT60)

如果不喝酒也沒關係，各種經典韓劇會出現的飲料在東大門 韓國特色料理也會有，最推草莓牛奶啦。

西門韓式料理 東大門 韓國特色料理 菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

東大門 韓國特色料理

位於西門町熱鬧區域的東大門 韓國特色料理，交通方便，價格親民，韓國老闆&老闆娘把熟悉的韓式料理道地經典家鄉味搬上桌，除了豐盛多人套餐，還有399/699韓式烤肉吃到飽，根本小資族群月底救星，店員都很親切介紹，西門韓式料理推薦給軟絲們。東大門 韓國特色料理一樣收錄在軟西的台北韓式料理、西門美食推薦、台北韓式料理吃到飽中。

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東大門 韓國特色料理(西門店) ✓東大門 韓國特色料理 地址：台北市萬華區昆明街92-1號4樓(地圖點我) ✓東大門 韓國特色料理 交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或板南線(BL號線、藍色線)西門站 ✓東大門 韓國特色料理 電話：02-23315582 ✓東大門 韓國特色料理 營業時間：11:00-00:00 ✓東大門 韓國特色料理 臉書粉絲團：東大門 韓國特色料理 FB ✓備註：可線上訂位、低消NT300/人(商業午餐無低消)

東大門 韓國特色料理(師大店) ✓東大門 韓國特色料理 地址：台北市大安區浦城街13巷29號(地圖點我) ✓東大門 韓國特色料理 交通：捷運松山新店線(G線、綠線)台電大樓站 ✓東大門 韓國特色料理 電話：02-23621119 ✓東大門 韓國特色料理 營業時間：11:00-22:00

東大門 韓國特色料理(中山長安店) ✓東大門 韓國特色料理 地址：台北市中山區長安東路一段83之1號(地圖點我) ✓東大門 韓國特色料理 交通：捷運新蘆線(O線、橘線)或松山新店線(G線、綠線)松江南京站 ✓東大門 韓國特色料理 電話：02-25815592 ✓東大門 韓國特色料理 營業時間：一到五16:30-00:00、六日11:30-00:00

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