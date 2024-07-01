三生有幸，台中美術館周邊美食推薦。繼上回吃過他們家的頂級精品牛肉麵後，三生有幸又全新推出早午餐系列。早午餐依然講究細節，風味層次變化，份量更是讓人飽足。來這吃套餐或飲品都能享受續杯半價40元精品咖啡，桌邊還有老闆不藏私的威士忌分享瓶免費品嘗，完全就是私人招待所VIP等級的待遇阿~~

三生有幸

地址:台中市西區五權五街82-7號1樓

電話:0906-137-000

時間:平日13:00–21:30；六日12:00-21:30

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三生有幸在哪裡?

三生有幸位在靠近台中美術館、綠園道這一帶，用完餐還可以到審計新村逛逛相當方便。低調的店面，真的一沒注意就不小心錯過了~

除了是一間充滿質感的小餐館，這裡也有各式酒類、威士忌零售批發，款式非常多可以來看看或者粉絲團詢問喔~

(PS.未成年請勿飲酒、喝酒不開車)

三生有幸環境介紹

門口處有許多大型植栽，充滿綠意非常療癒，雖然外頭看不到餐廳內環境，但也多了幾分神秘感。

一進門映入眼簾的便是這滿滿珍品收藏的酒牆，先別太驚訝，裡面的擺設更浮誇~

滿滿的威士忌的夢幻酒牆，讓人忍不住多拍了幾張，這是多少男人的夢想。兩側牆櫃上的酒都有興趣可以詢問，現場內用座位僅有3桌，想要來用餐建議可以提前預約喔~

(PS.未成年請勿飲酒、喝酒不開車)

不藏私的老闆桌上有威士忌分享瓶，免費請你喝，完全是VIP等級的待遇。另外桌上也有擺放一罐鋁質噴霧器，裡面是潔淨酒精搭配使用薄荷、佛手柑、玫瑰天竺葵三種精油調和而成。非常清新溫和的香味，還能勾起一點食慾，聞到那個香味整個愛上。

三生有幸菜單價位

三生有幸點餐部分，每一個人是低消$320元，可以選擇套餐或單點。早午餐系列有超澎派的早午餐盤跟沙拉，主菜隨意搭配。另外排餐也是我個人相當推薦的，嚴選的肉品，羽下翼板牛排、櫻桃鴨胸的呈現完全不輸法式餐廳，加上這裡燈光美氣氛也很棒，也很適合來約會唷~

元氣光合沙拉

顏色繽紛的沙拉用了多種生菜下去搭配，裡面還有香甜玉米粒跟酸豆，讓口感跟味蕾跳脫出不一樣的滋味。淋上的是油醋醬汁，讓整體吃起來清爽許多，吃完沙拉後整個胃口大開了~

輕食布朗區餐盤有義大利佛卡夏麵包、雞蛋煎、可樂餅組合，早午餐這樣吃好豐盛，還沒開動都已經聞到烤麵包的香氣了。

義大利佛卡夏

佛卡夏麵包是用橄欖油下去烘烤的，烤的相當酥脆，裡面是軟綿帶Q勁的口感，非常好吃。可搭配附上的油醋橄欖油，吃起來會多了一點淡雅的橄欖油香，麵包整體的風味也更有層次感。

可樂餅

早午餐可以吃到可樂餅也太幸福，外層炸得金黃酥脆，裡面全是滿滿的薯泥，口感紮實。

雞蛋煎

雞蛋煎的份量讓人滿足，幾乎占了整盤的一半，完全感受到老闆的誠意。也並非只有外表看到的煎蛋，裡頭居然還包了酪梨跟酸豆做內餡，這是讓我覺得驚豔的地方。除了在品嘗時感受到的層次口感，想不到酪梨酸豆也能跟煎蛋這麼合拍。

料亭級15CM蝦天婦羅

巨無霸大蝦天婦羅，每隻都是新鮮嚴選的大蝦，去頭裹粉下去炸到金黃酥脆，咬下去卡滋作響，依然保有蝦肉原有的彈牙口感，可以搭配蘿蔓生菜葉包著炸蝦一起吃，整體會清爽許多喔~

酥脆黃金豚排

看看這黃金炸豬排份量也是一點都不小氣，酥脆的外層以及那紮實的厚度，任誰都無法抵擋這個誘惑阿~豬排肉質很啾西，加上蘿蔓葉爽脆口感，佐醬也有畫龍點睛的功效，我跟朋友都很推薦必點一份炸豬排。

櫻桃鴨胸

法式排餐系列點了一份櫻桃鴨胸來品嘗，從配菜搭配到整個擺盤呈現都頗有水準，完全不輸外面高檔餐廳阿。

配菜是手工製作雞腿肉丸，吃起來好Q彈很喜歡，另外白色的是菜頭，味道也很清爽甘甜。

鴨胸外皮焦脆，裡面保有肉質軟嫩的口感，還有豐富的肉汁，主廚在下刀時也都格外小心，防止肉汁流失。

每一塊鴨胸肉都是軟嫩多汁，店員推薦可以搭配盤上的紅椒粉，帶有獨特的香料味，給鴨胸增添幾分層次風味。

高山茶製溏心蛋

點選排餐會附上一碗白飯，裡面有精選高山茶泡製的溏心蛋，蛋白散發著淡雅的茶香味，最精華的還是裡面濃稠液體狀態的蛋黃，冰涼口感中帶著濃郁的甜甜蛋香，拌著米飯吃也別有一番風味。

威士忌分享瓶

品嘗鴨胸可以來一點威士忌，帶點煙燻風味很喜歡，尾韻還感受到有一點微辣，跟肉品搭配還挺不賴的。

(PS.未成年請勿飲酒、喝酒不開車)

醇釀經典黑咖啡

高品質的咖啡豆沖出來的黑咖啡就是特別香，沉穩厚實的調性，微苦但不澀且很順口。

另外會附上契約牧場的純正鮮乳，可依個人喜好適量添加，就變成拿鐵咖啡了。鮮乳味道非常香醇濃郁，緩緩注入與咖啡相互交融再一起，苦中帶甜的滋味由舌尖慢慢傳開，品嘗美食之餘，再來一杯好咖啡做結尾，人生一大享受啊~

店家資訊

三生有幸

地址:台中市西區五權五街82-7號1樓

電話:0906-137-000

時間:平日13:00–21:30；六日12:00-21:30

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