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北海岸美食之旅：三芝VILLA SUGAR咖啡啡廳的巴里島風情海景露臺、下午茶和多樣化菜單

2024-07-01 20:54:00 饅頭弟 人氣：108
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2171篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Villa Sugar
phone02-2636-1585
place新北市三芝區土地公坑54-16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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在北海岸美麗的風景中，有一處令人嚮往的地方，那就是三芝VILLA SUGAR咖啡啡廳

這個咖啡廳結合了巴里島風情的設計與壯麗的海景

令人垂涎的下午茶和多樣化的菜單，為遊客提供了一場難忘的美食之旅

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三芝VILLA SUGAR咖啡啡廳還提供多樣化的菜單

包括新鮮的沙拉、美味的披薩、風味獨特的義大利麵，以及香甜可口的鬆餅

無論是輕食還是正餐，這裡都能滿足你的味蕾

VILLA SUGAR

電話02-2636-1585

營業時間：11:00~21:00

地址新北市三芝區土地公坑54-16

每人一杯飲料、兒童超過120cm佔位就需要低消

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飲料我們點了水果茶()口感清新、清爽，常常帶有水果的甜味和茶葉的淡雅，好喝

摩卡咖啡()加入巧克力或者可可粉、牛奶和奶泡而成

它的口感濃郁、滑順，帶有濃厚的咖啡香氣和巧克力的甜味，添加一些鮮奶油讓口感更豐富

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精心製作的什錦拼盤就像是一場口感盛宴！每一口都充滿了香脆的魅力

炸雞外皮金黃酥脆、洋蔥圈外酥內嫩、薯條炸得恰到好處

每一口都是一場美食之旅，一絲一毫都是那樣的美味和讓人著迷

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焗烤千層麵每一層麵片都經過精心堆疊，搭配豐富的醬料和美味的芝士

每一口都帶來令人陶醉的滿足感，外層金黃酥脆，內裡層層疊疊，散發著誘人的香氣

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冰淇淋鬆餅，每一口都是一場味覺盛宴

蓬鬆的鬆餅配上冰涼的冰淇淋，讓你感受到口中的柔滑感和香甜的味道

每一次咬勁都充滿了驚喜，每一口都令人欲罷不能

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VILLA SUGAR咖啡啡廳的設計充滿了巴里島風情

從植物裝飾到木製家具，處處彰顯著熱帶島嶼的魅力

來到這裡，彷彿置身於一個寧靜而迷人的熱帶度假勝地

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咖啡廳擁有一個令人驚嘆的海景露臺，遊客可以在這裡欣賞北海岸的壯麗風光

無論是沐浴在晨曦的陽光下，還是欣賞夕陽西下時的美景，這個露臺都是放鬆身心的絕佳去處

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無論是想要享受美食，還是欣賞迷人的海景，三芝VILLA SUGAR咖啡啡廳都是北海岸美食之旅中的必訪之地

在這裡你可以感受到巴里島的風情，品味到精緻的下午茶，並且享受到多樣化的美食菜單

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174844-319

文章標籤
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