與朋友來金門玩

結果晚上竟然碰到下大雨，好多店家都沒營業，正苦惱要吃甚麼的時候

看到一間很特別店，走近看發現竟是日式料理。

喜歡吃日料的我們，當然不能錯過啦～

位置在市區巷子裡，非常好找～

店內裝潢是日式風格，跟老闆聊過後

才知道是老闆自己與設計師討論出來的，真的超用心的👍

而且還有包廂座位，好特別

店內的菜單👇🏻

有分雙人餐和單點可選擇

不敢吃生食的也有其他類型的可以選擇

是不是太多餐點而不知道怎麼選擇？

看到什麼想吃就吃什麼。我是偏這類型的人 xDDD



第一道

橙香沙拉 $90

用料非常大方，不像外面的沙拉大多是生菜，搭配橙香的沙拉醬，吃起來非常爽口又開胃！



第二道

茶碗蒸 $70

茶碗蒸的口感非常特別，是老闆與師傅設計出來的。醬汁本身偏清淡，但蒸蛋非常紮實，吃起來非常滑嫩，裡面的配料也給得非常大方，都是一整塊不會切碎，吃起來很滿足。



第三道

蘆筍鮮蝦手卷 $55

新鮮的生菜、蘆筍、蝦子搭配美乃滋，吃起來很爽口～



第四道

海鰻 $55

明太子花枝 $55

炙燒安格斯牛 $80

炙燒比目魚鰭邊肉 $60



第五道

特級刺身 $620



每一個生魚片都非常新鮮及厚實，每一口都有滿滿的鮮味和滿足感。

芥末上還印了「樁」，真的是不要太可愛 xDDD 個人私心超推薦鰭邊肉，吃進嘴巴真的入口即化，滿滿的鮮味都要溢出來了 (///▽///)





怕會吃不飽的人可以點一碗飯也超香

第六道

香烤松板豬定食 $680

外皮烤得剛剛好不會太焦，吃起來很嫩完全不會柴，帶點原始的油質，吃起來很滿足。想嘗試不同味道也可以加旁邊的檸檬，完全不一樣的風味。



第七道

厚切多汁炸豬排 $280

吃起來非常厚實（不愧是厚切），且油炸得剛剛好，裡面的肉完全不柴，吃起來非常嫩。



第八道

日式漢堡排 $280

漢堡排竟然可以做到這麼厚（竟然比我臉皮還厚 XDDD）。切開之後裡面的豬肉碎末加上獨特的醬汁，真的超級下飯的～



第九道

炸天婦羅 $480

酥酥脆脆的口感搭配新鮮的蔬菜和蝦子，不油膩很清爽！



全部都超搭白飯的，我的天



第十道

烤扇貝 $150

奶油味道非常香，裡面還有蟹肉絲、洋蔥、扇貝，搭配焗烤吃起來很好吃，味道不會被搶走。重點是扇貝超大顆，超滿足 (///▽///)



最後一道

蛤蜊清湯 $100

滿滿的蛤蜊，每一顆都超大顆而且超級爆滿，湯頭也是超級鮮，超推！！

總結來說，每樣餐點都超好吃，生魚片也都很新鮮，完全是口袋名單

且全部吃下來這餐人均1000出頭而已，不僅我們吃超撐也超好吃

只能說這間店家CP值太高啦。

食材上還是服務品質上，都充滿細節。

在品嘗的過程中也跟老闆和壽司師傅聊天

每一道都是老闆親自和師傅研發出來，真的是超級用心。

有來金門的朋朋是絕對一定要來！！！大推

店名：樁 日本料理

營業時間：11:30-20:30（禮拜一休息）

地址：金門縣金城鎮中興路161巷17號

電話：082-312992

臉書粉專：樁日本料理