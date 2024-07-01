與朋友來金門玩
結果晚上竟然碰到下大雨，好多店家都沒營業，正苦惱要吃甚麼的時候
看到一間很特別店，走近看發現竟是日式料理。
喜歡吃日料的我們，當然不能錯過啦～
位置在市區巷子裡，非常好找～
店內裝潢是日式風格，跟老闆聊過後
才知道是老闆自己與設計師討論出來的，真的超用心的👍
而且還有包廂座位，好特別
店內的菜單👇🏻
有分雙人餐和單點可選擇
不敢吃生食的也有其他類型的可以選擇
是不是太多餐點而不知道怎麼選擇？
看到什麼想吃就吃什麼。我是偏這類型的人 xDDD
第一道
橙香沙拉 $90
用料非常大方，不像外面的沙拉大多是生菜，搭配橙香的沙拉醬，吃起來非常爽口又開胃！
第二道
茶碗蒸 $70
茶碗蒸的口感非常特別，是老闆與師傅設計出來的。醬汁本身偏清淡，但蒸蛋非常紮實，吃起來非常滑嫩，裡面的配料也給得非常大方，都是一整塊不會切碎，吃起來很滿足。
第三道
蘆筍鮮蝦手卷 $55
新鮮的生菜、蘆筍、蝦子搭配美乃滋，吃起來很爽口～
第四道
海鰻 $55
明太子花枝 $55
炙燒安格斯牛 $80
炙燒比目魚鰭邊肉 $60
第五道
特級刺身 $620
每一個生魚片都非常新鮮及厚實，每一口都有滿滿的鮮味和滿足感。
芥末上還印了「樁」，真的是不要太可愛 xDDD 個人私心超推薦鰭邊肉，吃進嘴巴真的入口即化，滿滿的鮮味都要溢出來了 (///▽///)
怕會吃不飽的人可以點一碗飯也超香
第六道
香烤松板豬定食 $680
外皮烤得剛剛好不會太焦，吃起來很嫩完全不會柴，帶點原始的油質，吃起來很滿足。想嘗試不同味道也可以加旁邊的檸檬，完全不一樣的風味。
第七道
厚切多汁炸豬排 $280
吃起來非常厚實（不愧是厚切），且油炸得剛剛好，裡面的肉完全不柴，吃起來非常嫩。
第八道
日式漢堡排 $280
漢堡排竟然可以做到這麼厚（竟然比我臉皮還厚 XDDD）。切開之後裡面的豬肉碎末加上獨特的醬汁，真的超級下飯的～
第九道
炸天婦羅 $480
酥酥脆脆的口感搭配新鮮的蔬菜和蝦子，不油膩很清爽！
全部都超搭白飯的，我的天
第十道
烤扇貝 $150
奶油味道非常香，裡面還有蟹肉絲、洋蔥、扇貝，搭配焗烤吃起來很好吃，味道不會被搶走。重點是扇貝超大顆，超滿足 (///▽///)
最後一道
蛤蜊清湯 $100
滿滿的蛤蜊，每一顆都超大顆而且超級爆滿，湯頭也是超級鮮，超推！！
總結來說，每樣餐點都超好吃，生魚片也都很新鮮，完全是口袋名單
且全部吃下來這餐人均1000出頭而已，不僅我們吃超撐也超好吃
只能說這間店家CP值太高啦。
食材上還是服務品質上，都充滿細節。
在品嘗的過程中也跟老闆和壽司師傅聊天
每一道都是老闆親自和師傅研發出來，真的是超級用心。
有來金門的朋朋是絕對一定要來！！！大推
店名：樁 日本料理
營業時間：11:30-20:30（禮拜一休息）
地址：金門縣金城鎮中興路161巷17號
電話：082-312992
臉書粉專：樁日本料理