鬥佐燒肉桃園店 是數一數二的桃園燒肉推薦專門店，主打「白金美澳和牛」吃到飽，每桌限量「日本A5和牛」，一上桌就替你送上，精選五十幾種以上新鮮頂級食材，任君挑選，酒飲無限量暢飲，還有主食、湯品、霜淇淋自助吧，限量手工現做甜品，用餐限時2小時，最後收客時間為每日22:00，最後點餐時間為23:00，讓你吃好吃滿。
同時也是 寵物友善餐廳，帶毛孩到店用餐，會特別為寵物準備專屬的食材（不經醃漬、調味），讓寵物也能享受到餐廳用餐的樂趣。
文章目錄
1. 鬥佐燒肉桃園店 | 地理位置 交通資訊
2. 鬥佐燒肉桃園店 | 環境介紹
3. 鬥佐燒肉桃園店 | 吧檯自助
4. 鬥佐燒肉桃園店 | 人氣菜單
4-1 日本A5和牛（每桌限量一份）
4-2 白金級美澳和牛
5. 鬥佐燒肉桃園店 | 新菜單上線
5-1 鮮蔬 牛/雞 烤串
5-2 炸干貝
5-3 醬烤魷魚、鯖魚一夜干
5-4 櫛瓜
5-5 蛤蜊鮮湯
5-6 干貝漁師風散壽司
5-7 芋圓嫩仙草
8. 鬥佐燒肉桃園店 | 熱門菜單
8-1 醬漬蘿蔔＆韓式泡菜
8-2 美生菜
8-3 松阪豬頸肉
8-4 蔥鹽牛舌
8-5 一番橫膈膜、極上胸腹肉、手切菲力牛
8-6 嚴選大草蝦、干貝柱、暖洋生蠔、國產生蠔
8-7 雪花生牛肉洋蔥沙拉
8-8 酥炸大魷魚
8-9 鹽酥三角骨
8-10 日式蝦酥
8-11 沖繩烤麻糬
9. 鬥佐燒肉桃園店 | 限量手工甜品
10. 鬥佐燒肉桃園店 | 啤酒、沙瓦 無限量暢飲
11. 鬥佐燒肉桃園店 | 店家資訊
桃園和牛吃到飽餐廳推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 地理位置 交通資訊
桃園炭火燒肉推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 環境介紹
座位設置採多人座為主，合適 三五好友聚餐、家庭聚餐、員工聚餐、情侶約會 等等。
桃園燒肉推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 吧檯自助
▼ 義式牛肉湯
▼ 和牛魯肉飯
▼ 牛筋煮
▼ 溫泉蛋
▼ 法國軟麵包＆口袋餅
▼ 楓糖香草霜淇淋
桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 人氣菜單
精心嚴選原肉現切，非一般市面上的重組肉，好的肉品輕撒點玫瑰鹽就可以吃到肉品的原汁原味，滿足愛吃肉的朋友，享受不同肉品美味之處。
日式炭火燒肉的烤爐特別設計成圓形狀，烤網四個角都在烤爐外，可以避免不慎燙傷，真大心～！！！
▼ 辣椒粉、甜味醬汁、味增醬汁
日本A5和牛（每桌限量一份）
白金級美澳和牛
桃園燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 新菜單上線
鮮蔬 牛/雞 烤串
炸干貝
醬烤魷魚、鯖魚一夜干
▼ 醬烤魷魚
▼ 鯖魚一夜干
櫛瓜
蛤蜊鮮湯
干貝漁師風散壽司
芋圓嫩仙草
桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 加價 NT$100 吃到飽菜單
伊比利戰斧豬排 吃起來的口感紮實飽滿，炭火香氣與重厚肉排香結合的恰到好處，完全沒有豬腥味；喜愛嚼勁口感的朋友，可以選擇 伊比利豬肋條；生食級干貝 的size竟然比五十元硬幣還要大，嘴裡穩打的新鮮海味，超療癒～！！！
▼ 伊比利戰斧豬排
▼ 伊比利豬肋條
▼ 生食級干貝
桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 加價 NT$618 吃到飽菜單
另外還有鮭魚菲力，特別淋上鬥佐特製甜醬及奶油，在鐵盤上香烤過後，肉質鮮嫩多汁。
▼ A5銀邊三叉
▼ A5後腰脊霜降
▼ A5和牛生蠔
▼ 鮭魚菲力
桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 熱門菜單
醬漬蘿蔔＆韓式泡菜
美生菜
松阪豬頸肉
蔥鹽牛舌
▼ 特製蔥鹽
一番橫膈膜、極上胸腹肉、手切菲力牛
▼ 一番橫膈膜
▼ 手切菲力牛
嚴選大草蝦、干貝柱、暖洋生蠔、國產生蠔
第一次看到這麼大顆的干貝柱，比生食級干貝再小一點點，口感較沒有生食級干貝那麼多汁，但相同擁有新鮮海味的特色。
國產生蠔可以直接吃，不需調味，享受新鮮自然的海味，暖洋生蠔撒點玫瑰鹽、擠些檸檬汁，風味更加。
雪花生牛肉洋蔥沙拉
酥炸大魷魚
鹽酥三角骨
日式蝦酥
沖繩烤麻糬
桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 限量手工甜品
超推「牛奶熔岩布朗尼」，會爆漿的巧克力布朗尼，微溫熱的巧克力熔漿搭配牛奶風味冰淇淋，呼冷呼熱的幸福感，讓燒肉大餐更完美了。
相思芋見抹茶，Q彈的芋圓+相思豆（紅豆）結合層次口感，搭配香氣濃郁的抹茶冰淇淋，味道十分match～！！！
▼ 牛奶熔岩布朗尼
▼ 相思芋見抹茶
桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 啤酒、沙瓦 無限量暢飲
鬥佐燒肉桃園店
地址：
桃園市桃園區大興西路二段8號
電話：
03 355 8580
營業時間：
12:00–00:00
粉絲團：
https://www.facebook.com/DZBBQ
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。