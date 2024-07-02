





鬥佐燒肉桃園店 是數一數二的桃園燒肉推薦專門店，主打「 白金美澳和牛 」吃到飽，每桌限量「 日本A5和牛 」，一上桌就替你送上，精選五十幾種以上新鮮頂級食材，任君挑選，酒飲無限量暢飲，還有主食、湯品、霜淇淋自助吧，限量手工現做甜品，用餐限時2小時，最後收客時間為每日22:00，最後點餐時間為23:00，讓你吃好吃滿。



同時也是 寵物友善餐廳 ，帶毛孩到店用餐，會特別為寵物準備專屬的食材（不經醃漬、調味），讓寵物也能享受到餐廳用餐的樂趣。







桃園和牛吃到飽餐廳推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 地理位置 交通資訊

鬥佐燒肉桃園店 座落於美食林立的桃園藝文特區內，剛好就在大興西路二段與中正路口，距離最近的公車站牌是「城市大亨」站，步行只需2分鐘腳程，附近大地標是家樂福經國店，步行約13分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設置。













桃園炭火燒肉推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 環境介紹

鬥佐燒肉桃園店為日式炭火燒肉店，室內設計有點類似日本居酒屋的感覺，使用向上的排煙系統，避免吃完燒肉，身上附著過多的燒肉香氣，沙發板凳掀開可放置私人物品。



座位設置採多人座為主，合適 三五好友聚餐、家庭聚餐、員工聚餐、情侶約會 等等。

























桃園燒肉推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 吧檯自助

主打和牛吃到飽燒肉餐廳，提供的也不是一般的魯肉飯，而是和牛魯肉飯，另外還有牛筋煮醬汁可以淋白飯，湯品有義式牛肉湯、元氣鮮雞湯，一般吃到飽餐廳少見的溫泉蛋，可包肉的法國軟麵包、口袋餅，無酒精飲品飲料機以及DIY霜淇淋機。











▼ 義式牛肉湯





▼ 和牛魯肉飯





▼ 牛筋煮





▼ 溫泉蛋





▼ 法國軟麵包＆口袋餅





▼ 楓糖香草霜淇淋

▼ 義式牛肉湯▼ 和牛魯肉飯▼ 牛筋煮▼ 溫泉蛋▼ 法國軟麵包＆口袋餅▼ 楓糖香草霜淇淋





桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 人氣菜單

吃燒肉不僅重視食材的新鮮度與等級，燒肉醬汁也非常重要，自家研發的三種不同風味燒肉醬汁、調味粉，依照個人口味酌量使用，甜味醬汁帶點淡淡的水果香甜風味，辣椒粉香辣有勁，不會過分嗆辣，味增醬汁最百搭，沾肉品或是海鮮都很好吃，另外，也有玫瑰鹽以及胡椒粉。



精心嚴選原肉現切 ，非一般市面上的重組肉，好的肉品輕撒點玫瑰鹽就可以吃到肉品的原汁原味，滿足愛吃肉的朋友，享受不同肉品美味之處。



日式炭火燒肉的烤爐特別設計成圓形狀，烤網四個角都在烤爐外，可以避免不慎燙傷，真大心～！！！







▼ 辣椒粉、甜味醬汁、味增醬汁



▼ 辣椒粉、甜味醬汁、味增醬汁





日本A5和牛（每桌限量一份）

上桌還沒點餐就會先送上每桌限量的日本A5和牛，油脂分佈均勻，推薦熟成度是5～7分熟，吃起來滑順細膩的口感。















白金級美澳和牛

鬥佐燒肉桃園店主打的「白金級美澳和牛」吃到飽，油脂分佈較沒有日本A5和牛來的多，建議熟成度是3～5分熟，輕撒玫瑰鹽，就可以吃到和牛自帶的原始肉香，沒有過多的油膩感，吃多也覺得不膩口。













桃園燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 新菜單上線

鬥佐燒肉桃園店 近期菜單更新，延續舊有的燒肉文化，融入新的創意理念，研發出的新品菜單，更將大家敲碗已久的菜單回歸，滿足新客味蕾，同時不枉舊客的期待值。





鮮蔬 牛/雞 烤串

使用的方形偏厚的肉塊，需要不斷翻烤，避免燒烤鍋度，導致竹籤也跟著燃起，非常訓練烤功的一道菜。













炸干貝

精心嚴選的生食級干貝，外層裹粉之後，經過油炸的金黃色外皮，看起來美味可口，油炸功夫非常好，內層干貝的熟成度剛剛好，並不會因為油炸而失去干貝的新鮮海味。









醬烤魷魚、鯖魚一夜干

特別醃漬過的醬烤魷魚，香Q有嚼勁；鯖魚一夜干的肉質鮮嫩，魚刺也不多，搭配炭火的特殊香氣，還不錯吃～！！！







▼ 醬烤魷魚





▼ 鯖魚一夜干





▼ 醬烤魷魚▼ 鯖魚一夜干





櫛瓜

消失一陣子的舊菜單，強勢回歸，稍烤至微出水就可以吃了，新鮮爽脆，穿插在肉品之前，剛好可以去油解膩。













蛤蜊鮮湯

湯底想到清甜，蛤蜊肥美又大粒。













干貝漁師風散壽司

嚴選生食級干貝佐鮭魚卵、去殼蛤蜊，下層是米粒分明的壽司米淋上特製海鮮醬汁，以生洋蔥切絲+碎小黃瓜增添清爽口感。













芋圓嫩仙草

嫩仙草與香Q的芋圓本就是絕配，加上一球香草冰淇淋，增添口感上的層次感。









桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 加價 NT$100 吃到飽菜單

精心嚴選 伊比利戰斧豬排、伊比利豬肋條以及生食級干貝，三種特色食材，做加價 NT$100 無限量供應吃到飽。



伊比利戰斧豬排 吃起來的口感紮實飽滿，炭火香氣與重厚肉排香結合的恰到好處，完全沒有豬腥味；喜愛嚼勁口感的朋友，可以選擇 伊比利豬肋條 ； 生食級干貝 的size竟然比五十元硬幣還要大，嘴裡穩打的新鮮海味，超療癒～！！！



▼ 伊比利戰斧豬排

















▼ 伊比利豬肋條









▼ 生食級干貝





▼ 伊比利戰斧豬排▼ 伊比利豬肋條▼ 生食級干貝





桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 加價 NT$618 吃到飽菜單

喜愛日本A5和牛精緻細膩口感的饕客們有口福啦～！！！特別嚴選A5和牛的不同部位肉品，滿足你的味蕾，提供 A5銀邊三叉、A5後腰脊霜降、A5和牛生蠔、A5精修翼板極上嫩肩 每日至少3種部位 。



另外還有鮭魚菲力，特別淋上鬥佐特製甜醬及奶油，在鐵盤上香烤過後，肉質鮮嫩多汁。



▼ A5銀邊三叉





▼ A5後腰脊霜降





▼ A5和牛生蠔





▼ 鮭魚菲力









▼ A5銀邊三叉▼ A5後腰脊霜降▼ A5和牛生蠔▼ 鮭魚菲力





桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 熱門菜單

醬漬蘿蔔＆韓式泡菜

醬漬蘿蔔清爽脆口，帶點醋香；微辣的韓式泡菜，是個不錯的開胃下酒菜。









美生菜

燒肉吃太多，難免產生油膩感，來點包肉生菜增添清爽口感吧～！！！









松阪豬頸肉

松阪豬頸肉的肉質跟其他部位的松阪豬肉吃起來的口感不太一樣，通常松阪豬肉吃起來帶點脆脆的口感，而松阪豬頸肉的肉質帶點微軟嫩，還可以不沾醬汁，直接撒玫瑰鹽就很好吃了。

















蔥鹽牛舌

燒肉必點的一道菜，鬥佐獨家特製蔥鹽，利用洋蔥的原始甜味與少量青蔥的香氣，提升炭烤牛舌的香氣。







▼ 特製蔥鹽





▼ 特製蔥鹽







一番橫膈膜、極上胸腹肉、手切菲力牛

新鮮現點現切的原塊肉品，三種肉品的油脂均不多，香烤後的肉質鮮嫩多汁，搭配炭火香氣，更提升肉香的質感，依照個人喜好分別佐上三種不同醬料，滋味都很棒～！！！







▼ 一番橫膈膜





▼ 手切菲力牛

▼ 一番橫膈膜▼ 手切菲力牛





嚴選大草蝦、干貝柱、暖洋生蠔、國產生蠔

新鮮肥美的大草蝦，貼心去殼後上桌，只要燒烤至變色即可食用，難得吃蝦可以不沾手，當然多點幾盤，把平常懶得撥蝦，而少吃的份量都補回來～！！！



第一次看到這麼大顆的干貝柱，比生食級干貝再小一點點，口感較沒有生食級干貝那麼多汁，但相同擁有新鮮海味的特色。



國產生蠔可以直接吃，不需調味，享受新鮮自然的海味，暖洋生蠔撒點玫瑰鹽、擠些檸檬汁，風味更加。

















雪花生牛肉洋蔥沙拉

喜愛吃生牛肉的朋友，一定不能錯過這道菜，新鮮手切的洋蔥絲搭配軟嫩可口的生牛肉，佐上特製醬汁，嘴裡漫延的牛香，令人回味無窮。













酥炸大魷魚

香Q的大尾魷魚，口感特別紮實，輕撒點胡椒，搭配啤酒、沙瓦都很棒～！！！









鹽酥三角骨

非常棒的下酒菜，三五好友聊天聚餐，來不及燒肉熟成的話，脆口的鹽酥三角骨是個不錯的選擇。









日式蝦酥

鬥佐燒肉桃園店 自家研發的炸物小點，使用一般常見的台式春捲外皮，加入鮮蝦與起司捲起之後，下鍋油炸，外層金黃酥脆，鮮蝦肥美Q彈，結合起司香氣，有種中西合併的微妙感。









沖繩烤麻糬

將麻糬烤的肥肥胖胖，輕沾煉乳、裹上花生粉，香、Q、甜的飯後甜品。









桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 限量手工甜品

手工現做的甜品，每人限量一份。

超推「 牛奶熔岩布朗尼 」，會爆漿的巧克力布朗尼，微溫熱的巧克力熔漿搭配牛奶風味冰淇淋，呼冷呼熱的幸福感，讓燒肉大餐更完美了。



相思芋見抹茶 ，Q彈的芋圓+相思豆（紅豆）結合層次口感，搭配香氣濃郁的抹茶冰淇淋，味道十分match～！！！



▼ 牛奶熔岩布朗尼









▼ 相思芋見抹茶

▼ 牛奶熔岩布朗尼▼ 相思芋見抹茶





桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 啤酒、沙瓦 無限量暢飲

鬥佐燒肉桃園店提供免費啤酒、沙瓦無限量暢飲，非常合適聚餐，如果有開車的朋友，也可以特製無酒精的風味氣泡飲喔～！！！





▼ 台灣生啤酒











▼ 巨峰葡萄/可爾必思/檸檬 沙瓦









［ 店家資訊 ］



鬥佐燒肉桃園店

地址：

桃園市桃園區大興西路二段8號

電話：

03 355 8580

營業時間：

12:00–00:00



粉絲團：

https://www.facebook.com/DZBBQ 地址：桃園市桃園區大興西路二段8號電話：03 355 8580營業時間：12:00–00:00粉絲團：











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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。