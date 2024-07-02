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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園和牛吃到飽餐廳推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 新菜單上線 加價NT$618 享日本A5和牛、鮭魚菲力無限量供應吃到飽 還有啤酒、沙瓦免費無限量…

桃園和牛吃到飽餐廳推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 新菜單上線 加價NT$618 享日本A5和牛、鮭魚菲力無限量供應吃到飽 還有啤酒、沙瓦免費無限量暢飲 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - Fashi

2024-07-02 08:30:00 Lulu~愛分享 人氣：106
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：298篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

鬥佐燒肉
phone03-355 8580
place桃園市桃園區大興西路二段８號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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鬥佐燒肉桃園店 是數一數二的桃園燒肉推薦專門店，主打「白金美澳和牛」吃到飽，每桌限量「日本A5和牛」，一上桌就替你送上，精選五十幾種以上新鮮頂級食材，任君挑選，酒飲無限量暢飲，還有主食、湯品、霜淇淋自助吧，限量手工現做甜品，用餐限時2小時，最後收客時間為每日22:00，最後點餐時間為23:00，讓你吃好吃滿。

同時也是 寵物友善餐廳，帶毛孩到店用餐，會特別為寵物準備專屬的食材（不經醃漬、調味），讓寵物也能享受到餐廳用餐的樂趣。
 

文章目錄

1. 鬥佐燒肉桃園店 | 地理位置 交通資訊
2. 鬥佐燒肉桃園店 | 環境介紹
3. 鬥佐燒肉桃園店 | 吧檯自助

4. 鬥佐燒肉桃園店 | 人氣菜單
    4-1 日本A5和牛（每桌限量一份）
    4-2 白金級美澳和牛

5. 鬥佐燒肉桃園店 | 新菜單上線
    5-1 鮮蔬 牛/雞 烤串
    5-2 炸干貝
    5-3 醬烤魷魚、鯖魚一夜干
    5-4 櫛瓜
    5-5 蛤蜊鮮湯
    5-6 干貝漁師風散壽司
    5-7 芋圓嫩仙草

6. 鬥佐燒肉桃園店 | 加價 NT$100 吃到飽菜單

7. 鬥佐燒肉桃園店 | 加價 NT$618 吃到飽菜單

8. 鬥佐燒肉桃園店 | 熱門菜單
    8-1 醬漬蘿蔔＆韓式泡菜
    8-2 美生菜
    8-3 松阪豬頸肉
    8-4 蔥鹽牛舌
    8-5 一番橫膈膜、極上胸腹肉、手切菲力牛
    8-6 嚴選大草蝦、干貝柱、暖洋生蠔、國產生蠔
    8-7 雪花生牛肉洋蔥沙拉
    8-8 酥炸大魷魚
    8-9 鹽酥三角骨
    8-10 日式蝦酥
    8-11 沖繩烤麻糬

  9. 鬥佐燒肉桃園店 | 限量手工甜品
10. 鬥佐燒肉桃園店 | 啤酒、沙瓦 無限量暢飲
11. 鬥佐燒肉桃園店 | 店家資訊


 

桃園和牛吃到飽餐廳推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 地理位置 交通資訊

鬥佐燒肉桃園店 座落於美食林立的桃園藝文特區內，剛好就在大興西路二段與中正路口，距離最近的公車站牌是「城市大亨」站，步行只需2分鐘腳程，附近大地標是家樂福經國店，步行約13分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設置。




 

桃園炭火燒肉推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 環境介紹

鬥佐燒肉桃園店為日式炭火燒肉店，室內設計有點類似日本居酒屋的感覺，使用向上的排煙系統，避免吃完燒肉，身上附著過多的燒肉香氣，沙發板凳掀開可放置私人物品。

座位設置採多人座為主，合適 三五好友聚餐、家庭聚餐、員工聚餐、情侶約會 等等。










 

桃園燒肉推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 吧檯自助

主打和牛吃到飽燒肉餐廳，提供的也不是一般的魯肉飯，而是和牛魯肉飯，另外還有牛筋煮醬汁可以淋白飯，湯品有義式牛肉湯、元氣鮮雞湯，一般吃到飽餐廳少見的溫泉蛋，可包肉的法國軟麵包、口袋餅，無酒精飲品飲料機以及DIY霜淇淋機。





▼ 義式牛肉湯


▼ 和牛魯肉飯


▼ 牛筋煮


▼ 溫泉蛋


▼ 法國軟麵包＆口袋餅


▼ 楓糖香草霜淇淋


 

桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 人氣菜單

吃燒肉不僅重視食材的新鮮度與等級，燒肉醬汁也非常重要，自家研發的三種不同風味燒肉醬汁、調味粉，依照個人口味酌量使用，甜味醬汁帶點淡淡的水果香甜風味，辣椒粉香辣有勁，不會過分嗆辣，味增醬汁最百搭，沾肉品或是海鮮都很好吃，另外，也有玫瑰鹽以及胡椒粉。

精心嚴選原肉現切，非一般市面上的重組肉，好的肉品輕撒點玫瑰鹽就可以吃到肉品的原汁原味，滿足愛吃肉的朋友，享受不同肉品美味之處。

日式炭火燒肉的烤爐特別設計成圓形狀，烤網四個角都在烤爐外，可以避免不慎燙傷，真大心～！！！



▼ 辣椒粉、甜味醬汁、味增醬汁

 


日本A5和牛（每桌限量一份）

上桌還沒點餐就會先送上每桌限量的日本A5和牛，油脂分佈均勻，推薦熟成度是5～7分熟，吃起來滑順細膩的口感。





白金級美澳和牛

鬥佐燒肉桃園店主打的「白金級美澳和牛」吃到飽，油脂分佈較沒有日本A5和牛來的多，建議熟成度是3～5分熟，輕撒玫瑰鹽，就可以吃到和牛自帶的原始肉香，沒有過多的油膩感，吃多也覺得不膩口。




 

桃園燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 新菜單上線

鬥佐燒肉桃園店 近期菜單更新，延續舊有的燒肉文化，融入新的創意理念，研發出的新品菜單，更將大家敲碗已久的菜單回歸，滿足新客味蕾，同時不枉舊客的期待值。

 

鮮蔬 牛/雞 烤串

使用的方形偏厚的肉塊，需要不斷翻烤，避免燒烤鍋度，導致竹籤也跟著燃起，非常訓練烤功的一道菜。




 

炸干貝

精心嚴選的生食級干貝，外層裹粉之後，經過油炸的金黃色外皮，看起來美味可口，油炸功夫非常好，內層干貝的熟成度剛剛好，並不會因為油炸而失去干貝的新鮮海味。


 

醬烤魷魚、鯖魚一夜干

特別醃漬過的醬烤魷魚，香Q有嚼勁；鯖魚一夜干的肉質鮮嫩，魚刺也不多，搭配炭火的特殊香氣，還不錯吃～！！！



▼ 醬烤魷魚


▼ 鯖魚一夜干



 

櫛瓜

消失一陣子的舊菜單，強勢回歸，稍烤至微出水就可以吃了，新鮮爽脆，穿插在肉品之前，剛好可以去油解膩。




 

蛤蜊鮮湯

湯底想到清甜，蛤蜊肥美又大粒。




 

干貝漁師風散壽司

嚴選生食級干貝佐鮭魚卵、去殼蛤蜊，下層是米粒分明的壽司米淋上特製海鮮醬汁，以生洋蔥切絲+碎小黃瓜增添清爽口感。




 

芋圓嫩仙草

嫩仙草與香Q的芋圓本就是絕配，加上一球香草冰淇淋，增添口感上的層次感。


 

桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 加價 NT$100 吃到飽菜單

精心嚴選 伊比利戰斧豬排、伊比利豬肋條以及生食級干貝，三種特色食材，做加價 NT$100 無限量供應吃到飽。

伊比利戰斧豬排 吃起來的口感紮實飽滿，炭火香氣與重厚肉排香結合的恰到好處，完全沒有豬腥味；喜愛嚼勁口感的朋友，可以選擇 伊比利豬肋條生食級干貝 的size竟然比五十元硬幣還要大，嘴裡穩打的新鮮海味，超療癒～！！！

▼ 伊比利戰斧豬排








▼ 伊比利豬肋條




▼ 生食級干貝



 

桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 加價 NT$618 吃到飽菜單

喜愛日本A5和牛精緻細膩口感的饕客們有口福啦～！！！特別嚴選A5和牛的不同部位肉品，滿足你的味蕾，提供 A5銀邊三叉、A5後腰脊霜降、A5和牛生蠔、A5精修翼板極上嫩肩 每日至少3種部位

另外還有鮭魚菲力，特別淋上鬥佐特製甜醬及奶油，在鐵盤上香烤過後，肉質鮮嫩多汁。

▼ A5銀邊三叉


▼ A5後腰脊霜降


▼ A5和牛生蠔


▼ 鮭魚菲力





 

桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 熱門菜單

原菜單的食材很豐富，特別找幾樣點餐率最高、來店必點食材，很多都是吃到飽燒肉餐廳最頂價位，才能吃到的食材，在這裡，不必擔心價位問題，菜單品項分 牛、豚、海鮮、野菜、揚物、食事、酒、沙瓦 等等，通通可以任點吃到飽。


醬漬蘿蔔＆韓式泡菜

醬漬蘿蔔清爽脆口，帶點醋香；微辣的韓式泡菜，是個不錯的開胃下酒菜。


 

美生菜

燒肉吃太多，難免產生油膩感，來點包肉生菜增添清爽口感吧～！！！


 

松阪豬頸肉

松阪豬頸肉的肉質跟其他部位的松阪豬肉吃起來的口感不太一樣，通常松阪豬肉吃起來帶點脆脆的口感，而松阪豬頸肉的肉質帶點微軟嫩，還可以不沾醬汁，直接撒玫瑰鹽就很好吃了。






 

蔥鹽牛舌

燒肉必點的一道菜，鬥佐獨家特製蔥鹽，利用洋蔥的原始甜味與少量青蔥的香氣，提升炭烤牛舌的香氣。



▼ 特製蔥鹽




一番橫膈膜、極上胸腹肉、手切菲力牛

新鮮現點現切的原塊肉品，三種肉品的油脂均不多，香烤後的肉質鮮嫩多汁，搭配炭火香氣，更提升肉香的質感，依照個人喜好分別佐上三種不同醬料，滋味都很棒～！！！



▼ 一番橫膈膜


▼ 手切菲力牛


 

嚴選大草蝦、干貝柱、暖洋生蠔、國產生蠔

新鮮肥美的大草蝦，貼心去殼後上桌，只要燒烤至變色即可食用，難得吃蝦可以不沾手，當然多點幾盤，把平常懶得撥蝦，而少吃的份量都補回來～！！！

第一次看到這麼大顆的干貝柱，比生食級干貝再小一點點，口感較沒有生食級干貝那麼多汁，但相同擁有新鮮海味的特色。

國產生蠔可以直接吃，不需調味，享受新鮮自然的海味，暖洋生蠔撒點玫瑰鹽、擠些檸檬汁，風味更加。






 

雪花生牛肉洋蔥沙拉

喜愛吃生牛肉的朋友，一定不能錯過這道菜，新鮮手切的洋蔥絲搭配軟嫩可口的生牛肉，佐上特製醬汁，嘴裡漫延的牛香，令人回味無窮。




 

酥炸大魷魚

香Q的大尾魷魚，口感特別紮實，輕撒點胡椒，搭配啤酒、沙瓦都很棒～！！！


 

鹽酥三角骨

非常棒的下酒菜，三五好友聊天聚餐，來不及燒肉熟成的話，脆口的鹽酥三角骨是個不錯的選擇。


 

日式蝦酥

鬥佐燒肉桃園店 自家研發的炸物小點，使用一般常見的台式春捲外皮，加入鮮蝦與起司捲起之後，下鍋油炸，外層金黃酥脆，鮮蝦肥美Q彈，結合起司香氣，有種中西合併的微妙感。


 

沖繩烤麻糬

將麻糬烤的肥肥胖胖，輕沾煉乳、裹上花生粉，香、Q、甜的飯後甜品。


 

桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 限量手工甜品

手工現做的甜品，每人限量一份。
超推「牛奶熔岩布朗尼」，會爆漿的巧克力布朗尼，微溫熱的巧克力熔漿搭配牛奶風味冰淇淋，呼冷呼熱的幸福感，讓燒肉大餐更完美了。

相思芋見抹茶，Q彈的芋圓+相思豆（紅豆）結合層次口感，搭配香氣濃郁的抹茶冰淇淋，味道十分match～！！！

▼ 牛奶熔岩布朗尼




▼ 相思芋見抹茶


 

桃園和牛燒肉吃到飽推薦 | 鬥佐燒肉桃園店 啤酒、沙瓦 無限量暢飲

鬥佐燒肉桃園店提供免費啤酒、沙瓦無限量暢飲，非常合適聚餐，如果有開車的朋友，也可以特製無酒精的風味氣泡飲喔～！！！
 
▼ 台灣生啤酒
 
▼ 巨峰葡萄/可爾必思/檸檬 沙瓦




 




 

［ 店家資訊 ］

鬥佐燒肉桃園店
地址：
桃園市桃園區大興西路二段8號
電話：
03 355 8580
營業時間：
12:00–00:00

粉絲團：
https://www.facebook.com/DZBBQ




 

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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