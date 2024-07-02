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高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣氛圍感/狂一鍋

2024-07-02 09:55:00 安安日常 人氣：98
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窩客好文

安安日常

發表篇數：427篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

狂一鍋-高雄義享店
phone07-5590200
place高雄市鼓山區大順一路115號5樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

狂一鍋 插旗在高雄義享天地開了！ 爆炒台式火鍋 獨特湯頭很夠味💯

各種獨特自創湯頭 外面火鍋店真的吃不到，還有最道地的台式熱炒 一次滿足！

火鍋除了主要湯底以外還能再選一款肉品，整體份量十足！

自助吧提供新鮮蔬菜/鍋料/飲料/霜淇淋吃到飽，現在平日午餐指定鍋物$299起，

有藥膳大雞腿鍋、功夫排骨酥鍋、爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，超划算！

愛吃火鍋的這家一定要去吃，口味獨特好吃真的讚💯

 

 

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高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 狂一鍋 在高雄義享天地開店啦！高雄義享時尚廣場5樓

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 主打獨特的湯底，還有台灣街邊熱炒的氛圍感，店內熱炒香氣四溢

平日中午也是開店半小時就客滿！人氣超旺～

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 🏷️ 功夫排骨酥 雪花牛 $469

「狂一鍋」在台灣有14家分店遍佈北中南，最經典的『功夫排骨酥』，

台灣市場狂銷200座 101，來這一定要吃啊！

排骨酥是真功夫！有先醃過，每日手工現炸，外皮炸的酥脆，肉質扎實卻不乾柴！

建議先煮個10-15分鐘，讓排骨酥的味道可以好好的融入湯裡。

將台灣小吃排骨酥融入湯底之中，加入整顆蒜頭、白蘿蔔，以柴魚高湯精心熬煮

湯頭胡椒香氣濃厚略帶一絲清甜，煮什麼都好吃😋

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 排骨酥很夠味 肉也給得大方，重點是口味跟專賣排骨酥店的一樣好吃！

最喜歡他除了火鍋主要湯頭，還能再選一款肉品，整體份量十足，對於肉控真的超級滿足～

 

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▲ 雪花牛的肉質軟嫩帶點油脂，超級喜歡❤️

 

 

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▲ 再加上自助吧得新鮮蔬菜/鍋料真的吃到撐，還有飲料冰淇淋無限續用，CP值很高！

 

 

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▲ 🏷️ 狂派酸菜魚鍋 雪花牛 $529

義享天地的隱藏版鍋物，直接桌邊現炒的狂派酸菜魚鍋，現炒的過程好療癒，讓人食指大動

最後再淋上獨家比例的青花椒與大紅袍花椒油嗆香，香氣逼人！

魚肉鮮嫩好吃 湯頭夠酸夠味真的讚！愛吃酸菜魚的朋友千萬別錯過！

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 這盤豬肉是店員送的！

只要跟店員比賽贏得遊戲勝利就送一盤豬肉，肉質不馬虎 超級好吃又有趣

店員會拿碗公跟骰子 玩比大小的遊戲，贏的送肉 輸的喝醋，真的有夠台有夠促咪😂

滿滿台灣熱炒店的氛圍感💯

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

 

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▲ 加入會員就送雞腿肉一份！真的超級讚！

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

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▲ 🏷️ 鳳梨蝦球 $159

台式火鍋當然不能少了台式熱炒必吃的鳳梨蝦球啊

蝦子肥美炸得酥脆 擠上滿滿的美乃滋 搭配鳳梨一起入口真的有夠好吃

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 🏷️ 功夫排骨酥 $79

店內招牌必點的功夫排骨酥，排骨先醃製過，炸得酥脆

肉質不乾柴 超級刷嘴！好吃到很想點杯啤酒喝起來！

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 🏷️ 紅吱吱魷魚 $159

炸得香脆的紅吱吱魷魚 魷魚鮮甜 口感清脆 超適合當下酒菜！

完全不輸給外面熱炒！
 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

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▲自助吧的蔬菜種類豐富，還有各種火鍋料，科學麵、意麵、冬粉

火鍋必吃的配料應有盡有！

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲自助吧區

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

▲ 醬料區

 

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▲ 用餐環境

提供宵夜場店別為:中和永貞店、新莊復興店、新莊八德店、三重重新店、淡水北新店、北大學成店、台中漢口店、高雄台鋁店

狂一鍋僅提供現場候位，熱門時段可提前到場領號，以免等候太久！

全省已開14間分店，都能在各縣市吃到台式爆炒火鍋，大家一定要收藏！

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣

🔍  #狂一鍋 #高雄義享店 @twfondueretro

📍 高雄市鼓山區大順一路115號A棟5樓（壽司郎對面）

🕒 平日11:00-15:00（最後點餐14:00）17:30-22:00（最後點餐21:00）

FB：https://www.facebook.com/twfondueretro/

 

 

 

高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 高雄美食｜新開幕爆炒台式火鍋獨特湯頭很夠味/各種熱炒滿滿台灣 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

 

安安日常

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