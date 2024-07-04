最近光復路上看到一家宵夜時段總是人潮滿滿的「伍柒吉鴨魯雞飯」，大家有注意到嗎？

小米每次經過總會看到不少人在排隊，於是好奇的小米就來探訪看看啦！

店家提供各種台式風味的飯食，像是鴨肉飯、滷肉飯、雞絲飯、豬腳飯、腿庫飯等，甚至連肉粽也有耶

加上麵食、燉湯和小菜，是園區人下班後台式晚餐、宵夜好選擇

快跟著小米一起去看看吧。

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👉伍柒吉鴨魯雞飯位置及停車方式

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伍柒吉鴨魯雞飯位於光復路靠近新莊街。

越晚用餐人潮就越多喔

開車的朋友可以把車停在關新路或新莊街上的停車場。

👉伍柒吉鴨魯雞飯環境介紹

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一走進店裡可以看到一鍋鍋很有膠質的魯肉、豬腳~

用餐空間以2-4人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題

👉伍柒吉鴨魯雞飯菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

提醒大家先找好位置，填單好後在外面排隊等結帳。

餐點以飯食為主，有鴨肉飯、滷肉飯、雞絲飯、豬腳飯、腿庫飯等，甚至連肉粽也有耶！

燉品中的酸菜鴨和馬告雞腿挺特別的，可惜原本小米想點酸菜鴨，但不到7點就賣完了

還有湯品、小菜可以選擇。

👉伍柒吉鴨魯雞飯用餐心得分享

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今天和小結巴、IG網友來踩點，有年輕人幫忙吃當然要點滿滿一桌啦

首推黏嘴鴨肉飯(60元)一次可以吃到鴨肉絲、魯肉兩個招牌，光看菜名”黏嘴”應該就很有膠質吧

以60元的價格來說份量還挺多的，基本上吃一碗飯再配一碗湯就挺飽的~

魯肉長短不一，應該是手切的吧 XD 偏肥的魯肉是小米喜愛的口感

鴨肉帶微微煙燻風味，肉質嫩而不柴，有鴨肉的甜味。

加上鹹香帶微甜的滷肉，不愛太甜的朋友應該會喜歡

一口魯肉、一口鴨肉，搭配粒粒分明的米飯吸附滷汁，讓人一口接一口吃~

不愛鴨肉的朋友可以點黏嘴魯肉飯(45元)，特別提醒可以加上免費的辣菜脯

偏肥的魯肉很適合愛吃膠質口感的朋友，不愛肥的朋友就不太推薦的

加上鹹香帶辣的菜脯，小米很推薦。

豬腳飯(85元)份量不少，配菜的筍乾不會有臭臭的味道，有脆度的口感挺不錯的~

今天吃到的豬腳可能燉煮不夠久，外皮沒有很嫩，口感和味道普通，小米比較推薦鴨魯飯和魯肉飯喔

乾意麵(50元)只要銅板價就吃得到，份量也不少喔！

加上肉燥和滿滿的豆芽菜，是台式風味的意麵，覺得不夠鹹的朋友，可以加上菜脯提味

綜合丸湯(60元)湯料有魚丸、貢丸、燕丸、鴨肉丸和白蘿蔔，湯頭屬於清爽的風味~

配上一碗鴨肉飯或魯肉飯，就是傳統台灣美食套餐

燉品的部分，原本小米想點酸菜鴨，但不到7點就賣完了好可惜

蒜頭蛤蠣雞腿(90元)湯頭有蒜頭甜香和蛤蠣鮮香，口味上不算濃郁。

馬告雞腿(90元)個人覺得還好，馬告的味道沒那麼濃郁，個人會比較推薦蒜頭蛤蠣雞腿喔。

以上是我們的心得分享，晚上總能看到排隊人潮的台式宵夜小吃「伍柒吉鴨魯雞飯」

個人推薦鴨肉飯或魯肉飯，再搭配一碗綜合湯，其他就看個人口味啦！

👉伍柒吉鴨魯雞飯營業時間地址

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🌟店家資訊：伍柒吉鴨魯雞飯

🏠地址：新竹市東區光復路一段366號

☎電話：036661657

⏰營業時間：16:30–01:30 (週五公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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