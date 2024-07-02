暑假大家有規劃要去哪裡玩嗎?或是趁孩子放假空檔要出國探視親友?別忘了把台灣的好滋味帶去一起分享~還在猶豫到底要選哪些伴手禮嗎?桃園的鄉親們，忘不了的在地好滋味就選三陽食品!去桃園機場的路上帶上幾包，送禮自用兩相宜~品項與口味眾多，一定有喜歡的那一味!不僅如此，還有茹素者也可食用的純素零食喔!一起來看看有哪些吧!

桃園伴手禮推薦—川辣素肉片

桃園伴手禮推薦—素蹄筋

桃園伴手禮推薦—東坡竹輪

桃園伴手禮推薦—原味乳酪斯

桃園伴手禮推薦—川辣素肉片

別小看素肉的口感絲絲分明，跟葷肉很像!採用植物蛋白製成！中辣的辣度，喜歡吃辣的朋友們千萬別錯過!辛辣帶勁，不會柴！推薦給愛吃辣的茹素者，也能享受大口吃肉的快感!

—商品資訊—

產地：台灣

網址：川辣素肉片

桃園伴手禮推薦—素蹄筋(原味/辣味)

以優質的小麥蛋白製成，比起片狀更喜歡這種一條條扎實口感的朋友不能錯過!滷香四溢，好吃到停不下來!也有臘味可以送給愛吃辣的朋友喔!是必買的伴手禮之一!

—商品資訊—

產地：台灣

網址：原味素蹄筋、麻辣素蹄筋

桃園伴手禮推薦—東坡竹輪(原味/辣味)

喜歡那種一口一個好順口的，小編強力推薦這款! 也以優質的小麥蛋白製成，茹素者可以衝! 先滷後烤更入味也更酥脆，豐富的層次感，適中的大小，讓人吮指回味阿~

—商品資訊—

產地：台灣

網址：東坡竹輪、東坡辣竹輪

桃園伴手禮推薦—高鈣乳酪絲 (原味/蜂蜜/辣味)

想補出鈣質朋友可以看這一款! 奶素可食用，香味濃郁，讓人一吃就愛上，乳酪控千萬別錯過!

除了常見的原味、辣味，還有蜂蜜口味，讓你每口都能體驗到甜蜜滋味~

—商品資訊—

產地：台灣

網址：原味乳酪絲、蜂蜜乳酪絲、辣味乳酪絲

以上為SUN編整理出來的桃園伴手禮推薦，送禮自用兩相宜！讓茹素者也有更多好吃小零嘴與新口味能選擇，也可以把台灣的好滋味送給國外的親友們，大家一起歡聚享美味！

素食零食推薦>>三陽食品官網

＜三陽食品＞

電話：03－422－3419

地址：桃園市中壢區中央西路一段125號