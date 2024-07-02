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桃園市中壢區桃園伴手禮推薦！出國探視親友必帶的好滋味【三陽食品】

2024-07-02 11:10:00 三陽食品 人氣：101
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窩客好文

三陽食品

發表篇數：25篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：

三陽食品
phone03-425752
place桃園市中壢區中央西路一段125號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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暑假大家有規劃要去哪裡玩嗎?或是趁孩子放假空檔要出國探視親友?別忘了把台灣的好滋味帶去一起分享~還在猶豫到底要選哪些伴手禮嗎?桃園的鄉親們，忘不了的在地好滋味就選三陽食品!去桃園機場的路上帶上幾包，送禮自用兩相宜~品項與口味眾多，一定有喜歡的那一味!不僅如此，還有茹素者也可食用的純素零食喔!一起來看看有哪些吧!

 

桃園伴手禮推薦川辣素肉片

桃園伴手禮推薦素蹄筋

桃園伴手禮推薦東坡竹輪

桃園伴手禮推薦原味乳酪斯

 

桃園伴手禮推薦川辣素肉片

別小看素肉的口感絲絲分明，跟葷肉很像!採用植物蛋白製成！中辣的辣度，喜歡吃辣的朋友們千萬別錯過!辛辣帶勁，不會柴！推薦給愛吃辣的茹素者，也能享受大口吃肉的快感!

 

商品資訊

產地：台灣

網址：川辣素肉片

桃園伴手禮推薦素蹄筋(原味/辣味)

以優質的小麥蛋白製成，比起片狀更喜歡這種一條條扎實口感的朋友不能錯過!滷香四溢，好吃到停不下來!也有臘味可以送給愛吃辣的朋友喔!是必買的伴手禮之一! 

商品資訊

產地：台灣

網址：原味素蹄筋麻辣素蹄筋

桃園伴手禮推薦東坡竹輪(原味/辣味)

喜歡那種一口一個好順口的，小編強力推薦這款! 也以優質的小麥蛋白製成，茹素者可以衝! 先滷後烤更入味也更酥脆，豐富的層次感，適中的大小，讓人吮指回味阿~

 

商品資訊

產地：台灣

網址：東坡竹輪東坡辣竹輪

桃園伴手禮推薦高鈣乳酪絲 (原味/蜂蜜/辣味)

 想補出鈣質朋友可以看這一款! 奶素可食用，香味濃郁，讓人一吃就愛上，乳酪控千萬別錯過!

除了常見的原味、辣味，還有蜂蜜口味，讓你每口都能體驗到甜蜜滋味~

 

商品資訊

產地：台灣

網址：原味乳酪絲蜂蜜乳酪絲辣味乳酪絲

 

 

以上為SUN編整理出來的桃園伴手禮推薦，送禮自用兩相宜！讓茹素者也有更多好吃小零嘴與新口味能選擇，也可以把台灣的好滋味送給國外的親友們，大家一起歡聚享美味！

 

素食零食推薦>>三陽食品官網

＜三陽食品＞

電話：034223419

地址：桃園市中壢區中央西路一段125

 

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