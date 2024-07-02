台中美食推薦。築崎相撲鍋物豐原殿這次超狂推出「火鍋X蒙古烤肉」的組合，重點還是無限供應吃到飽的，而且竟然還有「包月」的服務，吃到飽之餘竟還可以打包回家，只要220元起就可以開心享受美食，築崎相撲鍋物近半百種食材、飲料、甜點、熟食吧…吃到飽，以實惠的價格吸引了不少忠實粉絲。

築崎相撲鍋物(火鍋X蒙古烤肉)蔬食吃到飽-豐原殿

營業時間 11:00-02:00

電話 0425200963

地址 420台中市豐原區和平街21號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

築崎相撲鍋物豐原殿位於豐原市區中心緊臨著著名的「豐原廟東夜市」，一旁新生北路整條的停車場非常方便，基本上來到豐原想吃美食、小吃一定是來這個區域無誤的，一開店店外就已經有不少人在排隊等侯了，大家要來吃可以先預約訂位喲。

築崎相撲鍋物除了個人獨享鍋之外，也推出了雙人、三人、四人 、六人的超划算套餐組合，這次小金跟友人吃的是「四人重量級鍋烤套餐」，光是套餐的肉就有24盎司，當然還有蔬食跟蒙古烤肉吃到飽，真的相當超值。

套餐裡面牛肉、豬肉、雞肉都可以吃的到，一共包含了六種肉品，而且直接送上兩個肉塔，光是視覺看上去就讓人覺得非常的過癮啦~如果想來點好料的朋友，每人+100元還可以升級海鮮吃到飽，蛤蠣、巴沙魚、中卷、淡菜無限暢吃啦~

這次吃的四人重量級套餐的肉包含了特選牛五花、嚴選肩胛牛、嚴選板腱牛、雪花松阪豬、嚴選梅花豬、嚴選雞肉片，這肉量保證大家可以吃的很開心。

【麻辣鴨血豆腐鍋】

築崎相撲鍋物湯底的選擇也很多元，包含有日式昆布湯、福岡豚骨湯、剝皮辣椒湯、起司牛奶湯、相撲味噌湯、爆炒蛤蠣湯、蟲草花椰子湯、酸菜魚湯、素食菇菇湯、麻辣鴨血豆腐湯可以選，小金選的這麻辣鴨血鍋底也是可以無限續加的喲~

【松露湯底】

築崎相撲鍋物也會不定期的推出新的湯底、菜色可以選擇，這次小金還選了一個他們新上的松露風味湯底，一上桌濃濃的松露香氣就撲上來~真的馬就流口水忍不住要開吃啦！

築崎相撲鍋物的肉片品質跟相同價位的吃到飽比起來真的算很不錯的，小金這次選的兩種風味湯頭煮出來的肉各有各的特色，牛肉小金個人很推薦大家可以點麻辣的湯來涮煮真的很過癮，豬肉跟雞肉這次用松露湯底煮完後香味層次也非常的讚~大家都可以試試看。

【蒙古烤肉吃到飽】

築崎相撲鍋物豐原殿超狂推出的蒙古烤肉吃到飽，大家可以自己選擇想要的蔬菜、肉品、配料的種類跟份量，每份都是現點現炒，想吃多少就點多少是不是真的超讚的，包含蒙古烤肉、蔬菜、配料…等都是直接透過QR Code掃碼點餐。

建議大家一入座後就可以先掃碼點蒙古烤肉啦~這種坐在椅子上美食自動送上來的感覺真的是太享受了，還不快點手刀訂位。

一開始怕大家太餓，店家也會貼心的先送上準備好的綜合菜盤，吃一輪後再依自己喜歡的內容來加點就可以啦~

築崎相撲鍋物的熟食也非常用心跟誘人，炒泡麵、烏魚子炒飯、紅藜麥飯、麻油米血，每一種真的都忍不住想要來上一碗，小金看不少人這烏魚子炒飯是一入座就直接先嗑掉一碗的。

築崎相撲鍋物這些熟食的水準真的一點也不馬虎，是不是看到這認真覺得CP值已經爆表啦~這價位可以吃到這樣的內容，老闆真的是佛心來著。

自助吧跟飲料吧一樓跟二樓的用餐空間都有設置，部份的食材一樓跟二樓有不同，大家都可以走走看看，即然都來了當然不要放過每一種美食，都要給他認真的吃上一輪才開心。

沾醬配料的種類也是應有盡有，重點是有沒有看到上頭放的這些袋裝的麵點，沒錯~這些也都是無限量供應可以自由取用吃到飽的，再不訂位來吃一波是不是太說不過去了。

吃飽喝足後是不是覺得還有一點空間沒有被填滿，來來來~築崎相撲鍋物的甜點準備了冰淇淋、霜淇淋跟雪花冰耶！沒聽錯就是雪花冰，吼~真的記得要多留一點空間給最後的甜點才行。

築崎相撲鍋物豐原殿的用餐空間分為兩層樓，雙人、四人、六人、八人或是小的包廂空間都有，所以無論是約會、慶生、聚餐還是尾牙春酒想來這裡包下整個樓層都非常的合適。

築崎相撲鍋物豐原殿的用餐空間感覺又更升級了，桌面很大用起餐來很舒適，坐位也非常的寬敞，這下豐原的朋友又多了一個吃美食的好地方啦！

隨時代的進步用餐的體驗也越來越先進了，築崎相撲鍋物豐原殿也採用了這自助點餐機，當然支付方式也是非常的多元，讚讚

築崎相撲鍋物豐原殿平日菜單

築崎相撲鍋物豐原殿假日菜單

築崎相撲鍋物豐原殿套餐菜單

築崎相撲鍋物(火鍋X蒙古烤肉)蔬食吃到飽-豐原殿

營業時間 11:00-02:00

電話 0425200963

地址 420台中市豐原區和平街21號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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