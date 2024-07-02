▲2024.06.23搭遊覽車來宜蘭，為期一日遊，早上先來到宜蘭員山鄉的《金雙甡花卉農場》。

▲《金雙甡花卉農場》位於宜蘭縣員山鄉的頭分路上，門口上貼的拈花惹草俱樂部、文心蘭黃金隧道，是我們此行的目標。

▲進入《金雙甡花卉農場》的門廳，有如小型花卉博覽會。

▲熱帶鬱金香，進口的薑荷花。

▲《金雙甡花卉農場》園區有規劃參觀路線，由左邊的小路進入，再由右邊的路線出來，，慢慢走、拍、逛，一大圈的範圍是很有得走。

▲《金雙甡花卉農場》現場工作人員指導我們如何拍這朵金鑽花，真的很像一大朵的金黃色鑽石花戒指，載在手上，很好玩。

▲跳舞女郎 (時鐘藤)，是一種觀花藤蔓植物，很逗趣的花名。

▲參觀路線二側，有很多個特色小園區，可進入參觀拍攝。

▲在蘭花隧道前，有小孩們在玩獨角仙，他們玩得不亦樂乎，父母在一旁催促也不走，好心的小小孩還教我如何抓這種小昆蟲。

▲原來獨角仙成蟲會吸食旁邊的光臘樹的樹液，長知識了呀。

▲陽光充足下的蘭花特別美麗。

▲文心蘭黃金隧道花期是6/1~6/25，可惜我們6/23到達時沒拍到，可能天氣太熱了，謝掉了。

▲文心蘭黃金隧道旁的相片，很是讓人嚮往呀說。

▲入園清潔費：每人50元，憑券可兌換水果枝仔冰乙支。

▲水果枝仔冰有四種口味，這紅心芭樂冰棒是第一名，吃起來果然芭樂清香滿味蕾，清涼解暑。

▲這一天來到《金雙甡花卉農場》可惜沒賞到文心蘭黃金隧道，不過門票50元，在拈花惹草俱樂部，賞盡植物界各式各樣的花花草草，又可換隻清涼可口的冰棒，喜歡種植花草的人，也可順道來購買些盆栽回去，也是很不錯的室內景點，就寫來記錄一下。

『金雙甡花卉農場』

地 址：宜蘭縣員山鄉頭分路82-26號

電 話：0922 952 284

營業時間：9:30~18:00

粉絲團： 金雙甡花卉農場

入園清潔費：每人50元，憑券可兌換水果枝仔冰乙支

#宜蘭景點 #宜蘭花卉農場 #宜蘭一日遊 #宜蘭員山鄉 #金雙甡花卉農場 #ivenの窩趴趴走分享生命中的美好

※Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下參觀的經驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，無推銷之意，謝謝~