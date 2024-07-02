來到台中旅遊，高美燈塔園區當然是必來打卡的景點之一，

不過現在不只來園區參觀，還可以在高美燈塔園區內住宿，

而且住宿旅客還可以進入燈塔內參觀唷!!

高美燈塔為我國唯一紅白相間之橫紋燈塔，外觀呈八角形，塔高34.4公尺，共12層樓。

主要是補強桃園市白沙岬燈塔與澎湖縣目斗嶼燈塔之間助航功能不足而設置，

後因臺中港建設之故，將其燈器完整移植至海拔更高的遠東倉儲的穀倉上，即為現今的臺中港燈塔。

而高美燈塔已經在1982年停用，主燈也拆至台中港區的遠東倉儲頂樓裝設。(取自網路資訊)

現由小鹿文娛旅宿集團與航港局合作，主打『在地創生，生態環保』的理念，

將園區打造成可以住宿、餐飲、展覽的多元空間。

我們是開車來的，這裡停車也很方便，停好車，從車道這一側進入園區。

園區內綠意盎然，高美燈塔園區內將原有的員工宿舍規劃成住宿空間，

一間拾光四人房、一間漂洋雙人房、五間斜陽雙人房(雅房)，

共七間房間以及一間交誼廳。

園區內的建築都是維持原狀，除了住宿空間外，

另外還有複合式展演空間，特色專賣店『遇見你之前』、『High on Life』。

未住宿的旅客也可以進來園區參觀，營業時間為9:00~19:00。(個賣店開放時間依現場公告為主)

不過高美燈塔內部只有開放給住宿旅客登記預約參觀唷!!

先前往複合式服務空間的櫃台處辦理入住手續。

親切的服務人員詳細的解說入住規範，如要進入高美燈塔內部參觀，

也要先在櫃台這邊預約登記，開放參觀時間為10:00和15:00，二個場次為主，

並視現場報名狀況調整場次時段。

這裡也有提供咖啡、輕食、甜品，點餐後可在戶外用餐區食用。

櫃台一旁還有明信片、蓋紀念章。

復古的風扇。

辦理好入住手續，先別急著離開喔!

一旁的房間可以參觀海軍生活起居空間。

簡約的空間裡，放置著與海軍相關的裝飾。

充滿溫馨又富有海軍軍人生活的空間感，好適合拍張網美照!

一旁吊掛的海軍服飾，可以試穿體驗一下喔!

另外這個房間內，有許多文創商品、特色產品與伴手禮販售。

點好咖啡、輕食，可以在戶外用餐區享用。

園區內的小食片刻。

裡面有販售冰淇淋和窯烤披薩品牌『High on Life』

冰淇淋口味有很多種。

一旁有個小吧台，一邊欣賞悠游的魚兒，一邊享用冰冰涼涼的冰淇淋。

這裡有販售一些文創商品，是結合台中海線的在地虛擬人物，它的名稱叫做「海線少女」。

超可愛的海線少女周邊商品。

商店外面也有設置戶外座位區。

一邊欣賞高美燈塔，一邊吃冰。

複合展演區

裡面有剛剛在小食片刻裡看到的海線少女，

這裡有更詳細的介紹。

三名虛擬人物組成海線少女，分別代表三個地區，

清水地區就是「小清」、沙鹿區就是「璐醬」，而梧棲區就是「梧醬」，

透過海線冒險故事來介紹這些地區的特色景點。

這裡還有觀光景點的介紹。

這個複合展演區目前是展示海線少女，

不過未來也會不定期舉辦各種不同的展覽活動，

包括藝術展品、跨界展演、手作課程和景點介紹等，

也是令人很期待。

高美燈塔目前只有開放入住旅客預約入內導覽參觀，

而燈塔兩旁另外還有種植綬草。

綬草最佳觀賞期是每年3~5月，

我們來的時候已過最佳觀賞期了，所以無緣欣賞。

綬草小巧的花朵好可愛，希望下次來的時候可以看到。

(此為官方照片)

我們這次到訪時，很可惜15:00場次，進入燈塔參觀的預約已經額滿了，

聽導覽人員說內部總共有12層樓，每一層樓都會擺放展示品，

而且登到塔頂最高處可以看見可以看見高美濕地景觀喔!

因為我們這次沒上去，所以引用官方照片給大家看一下囉!!

單純來參觀高美燈塔園區的洗手間也設置在複合式服務空間左側。

居住青旅雅房的住宿旅客則是有另外盥洗與如廁空間，而且必須有感應器才可開啟，

所以不會和參觀的遊客共用。

旅宿外有提供飲水機。

男女各一間分開的淋浴空間與如廁空間。

需要住宿旅客的感應器才能開啟入內。

浴室與廁所的內部分別都有2~3間可供使用。

廁所的空間非常乾淨。

浴室的部分則是採淋浴設計。

沐浴產品也是使用有環保理念的Reise。

進入青旅雅房，每個房間都有編號，一間一間的感覺好像學生時期的宿舍喔!!

我們今天要住的是3號房。

這裡編號6為交誼廳空間，三五好友來，可以在這裡談天說地。

進入房內，白色的空間感搭上復古感十足的小碎石地板，簡潔明亮，看起來就很舒服。

一旁有熱水壺，可以到外面的飲水機裝水。

洗完澡吹頭髮也不用擔心，這裡提供的是大風量的吹風機。

很有古早味的藍白拖和紅白拖，還蠻可愛的。

一旁的開放式櫥櫃裡有擺放一些裝飾品。

這裡的裝飾品也是有販售的喔!!喜歡的話可以到櫃檯洽詢。

角落一旁，設計了個人獨享的休憩空間，

在這裡看看書、發發呆、完全的放鬆在屬於自己的世界裡。

簡約舒適的睡眠空間，營造出讓人放鬆身心，慢活旅遊的狀態，

在園區內逛逛走走，白天夜晚都是不同的感受，

晚上一覺好眠到天亮，繼續下一個行程。

高美燈塔園區:https://www.gaomeilighthouse.com/

地址:台中市清水區高美路748號