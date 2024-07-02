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【台中。清水區】高美燈塔園區/全台唯一可住宿燈塔園區/2024新住宿景點

2024-07-02 14:10:00 萍果 人氣：110
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窩客好文

萍果

發表篇數：91篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 清水區

造訪商家：

高美燈塔園區
place台中市清水區高美路748號
作者本次評價：
4.95
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.50
CP值
5.00
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【台中。清水區】高美燈塔園區1.jpg

來到台中旅遊，高美燈塔園區當然是必來打卡的景點之一，

不過現在不只來園區參觀，還可以在高美燈塔園區內住宿，

而且住宿旅客還可以進入燈塔內參觀唷!!

【台中。清水區】高美燈塔園區68.jpg

高美燈塔為我國唯一紅白相間之橫紋燈塔，外觀呈八角形，塔高34.4公尺，共12層樓。

主要是補強桃園市白沙岬燈塔與澎湖縣目斗嶼燈塔之間助航功能不足而設置，

後因臺中港建設之故，將其燈器完整移植至海拔更高的遠東倉儲的穀倉上，即為現今的臺中港燈塔。

而高美燈塔已經在1982年停用，主燈也拆至台中港區的遠東倉儲頂樓裝設。(取自網路資訊)

現由小鹿文娛旅宿集團與航港局合作，主打『在地創生，生態環保』的理念，

將園區打造成可以住宿、餐飲、展覽的多元空間。

【台中。清水區】高美燈塔園區2.jpg

我們是開車來的，這裡停車也很方便，停好車，從車道這一側進入園區。

【台中。清水區】高美燈塔園區3.jpg

園區內綠意盎然，高美燈塔園區內將原有的員工宿舍規劃成住宿空間，

一間拾光四人房、一間漂洋雙人房、五間斜陽雙人房(雅房)，

共七間房間以及一間交誼廳。

【台中。清水區】高美燈塔園區4.jpg

園區內的建築都是維持原狀，除了住宿空間外，

另外還有複合式展演空間，特色專賣店『遇見你之前』、『High on Life』。

未住宿的旅客也可以進來園區參觀，營業時間為9:00~19:00。(個賣店開放時間依現場公告為主)

【台中。清水區】高美燈塔園區5.jpg

不過高美燈塔內部只有開放給住宿旅客登記預約參觀唷!!

【台中。清水區】高美燈塔園區6.jpg

先前往複合式服務空間的櫃台處辦理入住手續。

【台中。清水區】高美燈塔園區7.jpg

親切的服務人員詳細的解說入住規範，如要進入高美燈塔內部參觀，

也要先在櫃台這邊預約登記，開放參觀時間為10:00和15:00，二個場次為主，

並視現場報名狀況調整場次時段。

【台中。清水區】高美燈塔園區8.jpg

這裡也有提供咖啡、輕食、甜品，點餐後可在戶外用餐區食用。

【台中。清水區】高美燈塔園區9.jpg

櫃台一旁還有明信片、蓋紀念章。

【台中。清水區】高美燈塔園區10.jpg

復古的風扇。

【台中。清水區】高美燈塔園區11.jpg

辦理好入住手續，先別急著離開喔!

一旁的房間可以參觀海軍生活起居空間。

【台中。清水區】高美燈塔園區12.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區13.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區14.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區15.jpg

簡約的空間裡，放置著與海軍相關的裝飾。

【台中。清水區】高美燈塔園區16.jpg

充滿溫馨又富有海軍軍人生活的空間感，好適合拍張網美照!

【台中。清水區】高美燈塔園區17.jpg

一旁吊掛的海軍服飾，可以試穿體驗一下喔!

【台中。清水區】高美燈塔園區18.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區19.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區20.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區21.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區22.jpg

另外這個房間內，有許多文創商品、特色產品與伴手禮販售。

【台中。清水區】高美燈塔園區23.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區24.jpg

點好咖啡、輕食，可以在戶外用餐區享用。

【台中。清水區】高美燈塔園區25.jpg

園區內的小食片刻。

【台中。清水區】高美燈塔園區26.jpg

裡面有販售冰淇淋和窯烤披薩品牌『High on Life』

【台中。清水區】高美燈塔園區27.jpg

冰淇淋口味有很多種。

【台中。清水區】高美燈塔園區28.jpg

一旁有個小吧台，一邊欣賞悠游的魚兒，一邊享用冰冰涼涼的冰淇淋。

【台中。清水區】高美燈塔園區29.jpg

這裡有販售一些文創商品，是結合台中海線的在地虛擬人物，它的名稱叫做「海線少女」。

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【台中。清水區】高美燈塔園區31.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區32.jpg

超可愛的海線少女周邊商品。

【台中。清水區】高美燈塔園區33.jpg

商店外面也有設置戶外座位區。

【台中。清水區】高美燈塔園區34.jpg

一邊欣賞高美燈塔，一邊吃冰。

【台中。清水區】高美燈塔園區35.jpg

複合展演區

【台中。清水區】高美燈塔園區36.jpg

裡面有剛剛在小食片刻裡看到的海線少女，

這裡有更詳細的介紹。

【台中。清水區】高美燈塔園區37.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區38.jpg

三名虛擬人物組成海線少女，分別代表三個地區，

清水地區就是「小清」、沙鹿區就是「璐醬」，而梧棲區就是「梧醬」，

透過海線冒險故事來介紹這些地區的特色景點。

【台中。清水區】高美燈塔園區39.jpg

這裡還有觀光景點的介紹。

這個複合展演區目前是展示海線少女，

不過未來也會不定期舉辦各種不同的展覽活動，

包括藝術展品、跨界展演、手作課程和景點介紹等，

也是令人很期待。

【台中。清水區】高美燈塔園區40.jpg

高美燈塔目前只有開放入住旅客預約入內導覽參觀，

而燈塔兩旁另外還有種植綬草。

【台中。清水區】高美燈塔園區41.jpg

綬草最佳觀賞期是每年3~5月，

我們來的時候已過最佳觀賞期了，所以無緣欣賞。

【台中。清水區】高美燈塔園區42.jpg

綬草小巧的花朵好可愛，希望下次來的時候可以看到。

(此為官方照片)

【台中。清水區】高美燈塔園區43.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區44.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區45.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區46.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區47.jpg

我們這次到訪時，很可惜15:00場次，進入燈塔參觀的預約已經額滿了，

聽導覽人員說內部總共有12層樓，每一層樓都會擺放展示品，

而且登到塔頂最高處可以看見可以看見高美濕地景觀喔!

因為我們這次沒上去，所以引用官方照片給大家看一下囉!!

【台中。清水區】高美燈塔園區48.jpg

單純來參觀高美燈塔園區的洗手間也設置在複合式服務空間左側。

【台中。清水區】高美燈塔園區49.jpg

居住青旅雅房的住宿旅客則是有另外盥洗與如廁空間，而且必須有感應器才可開啟，

所以不會和參觀的遊客共用。

【台中。清水區】高美燈塔園區50.jpg

旅宿外有提供飲水機。

【台中。清水區】高美燈塔園區51.jpg

男女各一間分開的淋浴空間與如廁空間。

【台中。清水區】高美燈塔園區52.jpg

需要住宿旅客的感應器才能開啟入內。

【台中。清水區】高美燈塔園區53.jpg

浴室與廁所的內部分別都有2~3間可供使用。

【台中。清水區】高美燈塔園區54.jpg

廁所的空間非常乾淨。

【台中。清水區】高美燈塔園區55.jpg

浴室的部分則是採淋浴設計。

【台中。清水區】高美燈塔園區56.jpg

沐浴產品也是使用有環保理念的Reise。

【台中。清水區】高美燈塔園區57.jpg

進入青旅雅房，每個房間都有編號，一間一間的感覺好像學生時期的宿舍喔!!

我們今天要住的是3號房。

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這裡編號6為交誼廳空間，三五好友來，可以在這裡談天說地。

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進入房內，白色的空間感搭上復古感十足的小碎石地板，簡潔明亮，看起來就很舒服。

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一旁有熱水壺，可以到外面的飲水機裝水。

【台中。清水區】高美燈塔園區60.jpg

洗完澡吹頭髮也不用擔心，這裡提供的是大風量的吹風機。

【台中。清水區】高美燈塔園區61.jpg

很有古早味的藍白拖和紅白拖，還蠻可愛的。

【台中。清水區】高美燈塔園區62.jpg

一旁的開放式櫥櫃裡有擺放一些裝飾品。

【台中。清水區】高美燈塔園區63.jpg

【台中。清水區】高美燈塔園區64.jpg

這裡的裝飾品也是有販售的喔!!喜歡的話可以到櫃檯洽詢。

【台中。清水區】高美燈塔園區66.jpg

角落一旁，設計了個人獨享的休憩空間，

在這裡看看書、發發呆、完全的放鬆在屬於自己的世界裡。

【台中。清水區】高美燈塔園區67.jpg

簡約舒適的睡眠空間，營造出讓人放鬆身心，慢活旅遊的狀態，

在園區內逛逛走走，白天夜晚都是不同的感受，

晚上一覺好眠到天亮，繼續下一個行程。

高美燈塔園區:https://www.gaomeilighthouse.com/

地址:台中市清水區高美路748號

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