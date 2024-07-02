TBS剔邦饈Teppanyaki｜台北東區創意無菜單鐵板燒，高檔食材創意打造舌尖饗宴!

好吃到馬上約下個月回訪的鐵板燒，就是藏身在台北東區的【TBS剔邦饈Teppanyaki】，在網路上擁有超多的高評價，主打充滿創意的無菜單鐵板燒，由主廚將龍蝦和牛等高檔食材創意變化，有別於外面常吃到的風味，每一道都帶來讓人驚奇的味蕾體驗，從主餐到甜點的表現都相當優秀!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【TBS剔邦饈Teppanyaki】台北市大安區忠孝東路，採取線上預約制模式，外觀走的是時髦工業風裝潢，低調中不失神秘質感，從捷運忠孝敦化站3號步行2分鐘即可抵達，開車可停放於附近收費停車場。

▼【TBS剔邦饈Teppanyaki】用餐環境也跟常見鐵板燒很不同，以大量的木頭元素搭配工業風元素，在暖色燈光下充滿家的溫馨感，分為鐵板區前座位和包廂區長桌，無論情侶或是家庭聚餐都很適合。

▼【TBS剔邦饈Teppanyaki】採用開放式鐵板料理台，可以看到師傅精湛的料理過程，同時滿足視覺與味覺的頂級饗宴。

▼【TBS剔邦饈Teppanyaki】當月壽星來用餐的話，還會贈送生日蛋糕畫盤，撒上金箔的濃厚巧克力蛋糕超好吃。

▼【TBS剔邦饈Teppanyaki】透明的水族箱內養著活體龍蝦，將新鮮食材融合鐵板料理當中。

▼【TBS剔邦饈Teppanyaki】提供開水和冰氣泡水享用，兩款皆是免費無須另外收費。

菜單

平日商業午餐 八道菜💰1350 元/人 (半隻活龍蝦) 💰1750 元/人 (整隻活龍蝦)

晚餐與假日套餐 十二道菜💰1900元/人 (半隻活龍蝦) 💰2300 元/人 (整隻活龍蝦)

餐點介紹

晚餐與假日套餐 十二道菜💰1900元/人 (半隻活龍蝦)

洋蔥湯晶凍

▼融合西式料理手法的洋蔥湯晶凍，口感吃起來就像滑嫩的果凍，在嘴裡逐漸融化出濃郁的湯頭香氣!

巧巴達麵包

▼巧巴達麵包搭配自製的黑醋栗 /酸奶/鴨肝慕斯醬，酸中帶甜的風味很討喜!

海鮮鮮蝦濃湯

▼在桌邊熱騰騰淋湯的海鮮鮮蝦濃湯 ，以龍蝦殼、蝦頭加上新鮮蔬菜慢燉，喝起來充滿醇厚的鮮味，還能吃到鮮美的淡菜、白蝦還有富含膠質的紅珊瑚。

蘆筍溫泉蛋沙拉

▼療癒到不行的蘆筍溫泉蛋沙拉，將班明尼克蛋早午餐創意變化，加入荷蘭醬還有頂級魚子醬，劃破溫泉蛋後流出金黃蛋液，結合爽脆的蘆筍馬鈴薯碰撞出火花!

挪威花斑狼魚

▼嚴選來自挪威的花斑狼魚 ，以接骨木奶醬和萬壽菊綠蔥油調味，再加上逼逼波波的鮭魚卵，凸顯出魚肉的細緻和鮮味~

北海道干貝

▼香煎到金黃色的北海道干貝，結合海苔墨魚醬、白木耳和海葡萄，軟嫩甘甜，大口咬下還會在嘴裡爆汁~

青醬米型麵

▼取代一般鐵板燒常見的炒飯，主食以西式的青醬米型麵呈現，米型麵口感富有Q勁，伴隨強烈的羅勒香氣環繞口腔!

西班牙伊比利豬

▼除了主餐的肉類還有這道西班牙伊比利豬，肉質表現完全不輸接下來的主餐，淋上特調的甜菜根紅酒醬後，結合伊比利豬獨特的香氣好對味!

醋飲

▼用餐途中會提供每人一小杯醋飲，酸酸甜甜很解膩，讓大家換換口味更開胃!

主餐 活龍蝦

▼現撈現煎的重頭戲活龍蝦，再經過炙燒逼出迷人鮮味，蝦肉飽滿又新鮮，蝦身和蝦鰲都有滿滿的肉，搭配主廚特製的日式胡麻醬很爽口!

主餐 肋眼牛排or台灣宜蘭櫻桃鴨胸

▼主餐提供牛排、雞排、鴨胸和羊排的選擇，也可以加價升級成日本和牛及老饕牛排，這次選擇的肋眼牛排表現不錯，擁有鮮紅粉嫩的色澤，不用額外沾醬就很好吃~

▼讓人大驚豔的台灣宜蘭櫻桃鴨胸，外皮煎到酥香焦脆，裏頭的肉質更是軟嫩多汁，不吃牛的人很推薦這道!

芋泥餅紫米粥

▼台日結合的芋泥餅紫米粥，頂頭淋上濃厚的抹茶奶霜，伴隨綿密的芋泥口感超豐富!

飲品（茶、果汁、咖啡）

▼飲品提供茶、果汁或咖啡的選擇，果汁是新鮮現打的鳳梨芭樂，喝起來很清爽開胃!

用餐心得

熱愛鐵板燒的老饕要收藏這家，充滿創意的【TBS剔邦饈Teppanyaki】，不只每道餐點都格外別具巧思，在舌尖帶來千變萬化的碰撞，可以體驗到外面沒吃過的風味，十二道吃下來充滿驚喜又有飽足感，而且每兩個半月就還換一次菜色，是會讓人想不停回訪的好店!

店家資訊

TBS剔邦饈Teppanyaki 鐵板燒

粉絲團 : TBS剔邦饈Teppanyaki 鐵板燒 FB

電話 : 0982-887-848

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄6號

營業時間 : 16:30-00:00

線上訂位 : inline.app, opentable.com.tw

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