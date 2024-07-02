和朋友們喜歡玩密室逃脫,這次來到台中市最大、最完善的密室逃脫店

結集了餐飲、密室逃脫、實境遊戲、劇本殺、漫才演出、場地租借包場~

▶『神不在場台中館』環境

『神不在場』門口



店內環境為歐洲中古世紀風格

進來後有種"龍與地下城"的世界裡..時空錯亂的感覺





不僅只能來用餐,還可以玩桌遊的場地



也不只有餐飲、桌遊... 在這裡還有漫才跟劇場演出

自己跟朋友就有來看過漫才,票價平實之外,還能點個晚餐跟調酒來輕鬆開懷大笑的看演出





坐在這吧台來杯調酒484很有fu~



▶『神不在場台中館』餐飲

『神不在場台中館』的餐點與飲品選擇超多的~

這次大家來玩劇本殺人數多,除了點自己想吃的漢堡,還點了披薩和炸物大家share

【Menu線上清晰版】



披薩有3種口味,我們人多都點來share了~

太陽女神的祝福披薩(鹹)

牛番茄、法國進口莫札瑞拉起司、羅勒葉、義大利香料

雙重奇蹟的甘露披薩(甜)

法國進口莫札瑞拉起司、義大利香料、蜂蜜



火焰鳳凰的試煉披薩(鹹)

法國進口莫札瑞拉起司、自製烤雞、洋蔥、墨西哥辣椒

披薩都是現烤,size是12吋大小的薄片,每一片都配料超多又實在..份量上很適合多人聚餐~

火焰鳳凰的試煉披薩,要是也有一樣喜歡墨西哥辣椒那種香辣,這口味一定要選擇~ 烤雞肉和洋蔥一起吃起來鹹香,口感豐富

雙重奇蹟的甘露披薩,起司帶有蜂蜜的香氣,是喜歡鹹甜風味的人肯定會喜歡,也不會過甜,也可當餐後share的披薩甜點

太陽女神的祝福披薩,配料也超多的~ 濃郁的莫札瑞拉起司和鮮甜番茄,吃起來口感滑順酸甜

3種口味我們大家吃了以後都很喜歡,個人很推~必點必吃!!



漢堡升級為套餐,會附飲料&薯條

『神不在場台中館』的漢堡有許多口味... 分別為牛肉、豬排、雞腿排、海鮮都有~

我們點了...很普通的漢堡、狼人之怒漢堡、魔物陷阱漢堡(有花生醬)、狂暴烤雞魔漢堡、鷹身女妖腿漢堡、深海觸手漢堡

只要+$70就能升級套餐,有薯條及可樂(其他飲料可補差額更換),薯條是脆薯酥脆好吃~



深海觸手漢堡內饀有墨香花枝排、酸黃瓜、牛番茄、黃金泡菜、美乃滋、起士

墨香花枝排跟黃金泡菜是很特別的漢堡口味,少見的墨魚花枝排漢堡,墨魚花枝Q彈愈嚼愈香~

酸黃瓜、蕃茄、黃金泡菜都是酸酸甜甜的口味,一起吃起來清爽開胃~



鷹身女妖腿漢堡內饀是雞腿排、生菜、牛番茄、酸黃瓜、美乃滋、起士、泰式酸辣醬

雞腿排很厚實,酥脆外皮薄薄的不會吃到太厚的麵衣,和豐富內饀吃起來酸甜微辣~美味可口~



碳烤豬肋排

份量上也很適合多人聚餐一起吃





豬肋排充滿烤香氣,搭配上特製的沾醬又多增添了帶有酸甜的口感,令人吃了回味無窮





龍戰拼盤

有雞米花、魷米花、薯條、雞塊、鱈魚條的綜合炸物拼盤

都是人氣受歡迎的綜合炸物,絕對是團體聚餐一定桌上要有的一盤



ዒሡሚማረዹኖ

"這餐點的名稱看不懂..原來是精靈語言,也是一道精靈的傳統待客美食..."

看了這樣的簡介就想order~ 來到中古世紀氛圍的『神不在場』怎麼能不融入其境!!

酥炸的紅心地瓜沾滿了松露,搭配上適合炸物的雞尾酒醬,粉嫰的雞尾酒醬令人一吃好驚豔的口味



勇者鬥乳雞

份量好多的勇者鬥乳雞..內容有豆乳雞、豆乳美乃滋、柴魚片、海苔粉

做成像章魚燒的樣子很有創意~



雞肉切成小塊，裹上豆乳醬的豆乳雞,吃起來外皮香酥雞肉軟嫰,另還帶有柴魚海苔香氣

吃起來鹹香又伴著豆乳美乃滋的甜甜口味





不死鳥辣翅 (小辣雞翅、美式辣醬、巴西里葉)

咬下沾滿美式辣醬的雞翅,濃郁的辣醬刺激著味蕾,巴西里香氣也隨著在口中散開

雞翅肉質鮮嫩富有彈性,讓人吮指回味~



戀愛魔法香

玫瑰花茶喝起來有股淡雅的玫瑰香味,可讓人感到放鬆舒緩~

有疏肝解鬱、活血行氣的作用，適度飲用有輔助改善胸悶、脹氣、消化不良...等



榛果風味拿鐵

香甜的榛果醬加上奶香濃郁的一杯sweet甜甜的飲品



手工布丁

焦糖有帶有一點焦香味,不太有雞蛋的腥味..比較屬於中規中矩的布丁

▶『神不在場台中館』-劇本殺

壽宴1987 (7-10人) 預約請點我

一場受邀的宴會，卻發生了驚世駭俗的事情.... 。

如果老蔣在世⋯⋯

如果兩蔣時代沒有解嚴⋯⋯

那是個治安良好的時代，

是沒有民粹的時代，

是禮義廉恥、四維八德的時代。

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用完餐後,到了我們預約玩劇本殺的時間了~

若還未用完餐,神不在場也會很貼心的幫大家裝好送到樓上,可以邊玩邊用餐

遊戲過程中,也可以隨時掃QRcode點餐or飲品

可到現場再決定要演哪個角色&選擇劇本



我們選的壽宴1987這個主題是有變裝,每個角色都可以反串

故事時代背景約在民國5、60年代左右,所以服裝上都有些復古感

我想應該也可以自行準備比現場更融入劇情故事的服裝道具皆可~





大家都已選好自己的角色,來挑選服裝ing~

因各服裝只有一件,size也都為大小都固定..所以有的穿起來太小有的穿起來過大

光挑服裝時的討論都讓大家覺得好笑,玩劇本殺之前的我們真的好歡樂呢~

熟不知...........

我們即將要來場勾心鬥角、六親不認、腥風血雨的糾葛大劇了

自己選了和平時個性不同的角色,大家都第一次玩,所以在不熟悉的狀態下,遊戲過程中就一樣很搞笑

不相信的人真要親自來玩看看~ 會讓熟悉的人更大乎意外怎麼親友也有這一面,和不熟的朋友一起玩會更熟悉哦~





最後我們都順利地演好各自的角色~

這當中也有些折曲、離奇、驚慌失措、歡樂大笑...

個人覺得劇本殺比密室逃脫還好玩~ (雖然是不一樣的動動腦)





最後在門口大家的大合照

超推薦大家來『神不在場台中館』,一整天都不會無聊!! 尤其下雨天更適合來玩!!!

神不在場台中館 https://www.taog-game.com/taichungbooking/

FB：神不在場台中館

IG：神不在場台中館

【店址】台中市中區平等街34號

【TEL】04-2223-0406

【營業時間】週一~日 10:00~03:00 (週四公休)