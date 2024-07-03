【阿叔燒肉金城店】新開幕．新竹最美老宅日式燒肉店就在將軍村！全程桌邊代烤服務，大口吃肉好享受！絕對是你新竹聚餐約會的首選推薦！

全新竹最美的眷村老宅燒肉就是這間阿叔燒肉金城店！沒錯～超人氣日式燒肉店「阿叔燒肉」插旗新竹將軍村啦！這裡與其他阿叔燒肉分店經營模式不同，有提供精緻「A5和牛套餐」，並且使用炭火烤肉，全程桌邊服務，免動手，只需大口吃肉就好！「阿叔燒肉」有個稱號，就是「被燒肉耽誤的炒飯店」，來這沒吃個金箔松露干貝炒飯，那就等於白來啦！這次最讓我們驚豔的是香檸海鮮炒飯，真的好吃到流淚！愛吃牛舌的朋友，還有新竹唯一日式職人工法的鑽切厚牛舌，想吃記得提前預訂！如果想要小酌幾杯，不要錯過阿叔燒肉與日本福田釀造廠合作的清酒。在這蘊含歷史的建築，享受著頂級日本和牛，絕對是新竹日式燒肉餐廳首選推薦！

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「阿叔燒肉金城店」就位在新竹將軍村，是將軍村餐廳必吃名單之一，鄰近NOVA資訊廣場、國立清華大學，這一區原本是老眷村，現在活化再運用，進駐了不少餐廳、咖啡廳，「阿叔燒肉金城店」就是其中一間，隔壁就是之前介紹過的「已叔福酒館」，每到假日，將軍村這裡時常會舉辦活動，整個就很有台中審計新村的氛圍感，而且充滿年輕氣息，下次不妨可以來這裡走走逛逛。開車來也很方便，附近周邊都有不少收費停車格，不遠處的全家旁邊及燦坤旁也有大型收費停車場。

獨棟式建築的「阿叔燒肉金城店」，整體裝潢是走簡約、乾淨又舒適的極簡風格，原木窗戶搭配暖色的深色桌椅，裸露的木頭樑柱屋頂，完全就是夢想中的老屋樣貌，蘊含歷史的建築，真的隨便拍、隨便美。

內用以舒適的四人桌座位為主，也有可容納5、6人的包廂。

🔺雙人套餐 $4980

前菜-A5特製生牛肉

沙拉-小魚豆腐沙拉|野菜沙拉（二選一）

月見絲網

本日和牛四品

扇子肉、辣椒肉、板腱牛、臀肉蓋牛排

北海道生食級千貝

當日湯品

甜點

一坐下來會先給你溫紙巾擦手，並遞上一杯蜂蜜煎茶，這杯真的很好喝，可以免費續。小菜部分提供蔥鹽、韓式泡菜、醃漬小黃瓜，一樣吃不夠也可以免費續。

沙拉部分可以二選一，我選了「小魚豆腐沙拉」，裡頭有吻仔魚、豆腐、秋葵、海帶芽、有機生菜，搭配日式和風醬，相當清爽開味。

🔺柚子雞湯 $180

🔺燉牛舌清湯 $180

當日兩款湯品都是清湯，看似清澈，但喝起來非常夠味，特別推薦「柚子雞湯」，入口多了股清香滋味很加分，「燉牛舌清湯」大塊厚切的牛舌，燉到很軟嫩，這道湯品也很好喝。

前菜「A5特製生牛肉」是一款海膽生牛肉前菜，用最中餅當容器，外形有如珍珠貝殼精緻。

最中餅的酥脆、牛肉的彈牙、海膽的濃郁、白葡萄鮮甜以及紫蘇葉香氣，彷彿在嘴裡演奏了一場交響曲，很有層次感的前菜。

🔺金箔松露干貝炒飯 $360

🔺香檸海鮮炒飯 $360

「阿叔燒肉」有個響亮的名稱，就是「被燒肉耽誤的炒飯店」，如果沒點他們家的炒飯，那你真的就白來一趟了～而且「阿叔燒肉金城店」更提升了一個檔次！

「金箔松露干貝炒飯」除了有一顆金箔干貝妝點外，炒飯裡頭也有加入切丁的北海道大干貝，除了有濃郁松露香氣之外，還有粒粒分明的越光米口感，炒飯鑊氣、蛋香、松露香一次滿足，真的會讓你好吃到停不下來！

沒想到，這次最讓我們驚豔的是「香檸海鮮炒飯」，吃得到滿滿的花枝、蝦肉，鹹香涮嘴的醬香、蔥香，搭配清爽檸檬絲，整體不膩口也不油膩，是那種就算你吃很飽也吃得下的炒飯，真的很有兩把刷子！

「月見絲網」選用油脂豐富的沙朗牛部位，以大片薄切方式來烤，不得不說真的很大一片！

烤好後放在越光米上，再淋上甜甜的烤肉醬、生蛋黃，一口塞入嘴裡，那和牛油脂混合著濃郁蛋黃的濃郁口感，真的超過癮。

本日和牛四品吃到的是扇子肉、辣椒肉、板腱牛、臀肉蓋牛排，每一片油花都很美，廚師每日都會搭配不同部位，確保不會整個套餐吃下來太油膩。

「辣椒肉」因形狀像是辣椒而得其名，肉質較瘦，但口感也算嫩的部位，帶點厚度會越咬越香，吃起來較不膩口。

「板腱牛」有很標準的一條筋膜，原來吃板腱牛也可以這麼嫩口。

「扇子肉」選用和牛腰腹間珍貴的部位，這油花色澤根本是教科書等級，油脂感豐腴，幾乎入口即化口感，是當天吃到最嫩的肉片。

最後是一整片的「臀肉蓋牛排」，也是油脂非常豐富很受歡迎的部位。

「臀肉蓋牛排」烤好後，服務生輕輕一劃就切開，就知道有多嫩，帶有厚度咬起來較有口感，一樣會讓你越咬越香，搭配蒜片、昆布鹽、現磨山葵，可以變換不同風味。

🔺夢幻鑽石牛舌(預約制) $2480

「夢幻鑽石牛舌」真的很夢幻！厚切牛舌是以日本職人工法鑽石切呈現，有如鑽石切割的精密刀工，一上桌就是全場焦點！

鑽石切可以增加受熱面積，表皮烤起來更焦脆，吃起來也更Q彈多汁。

「夢幻鑽石牛舌」搭配蔥鹽享用更是享受！只有在「阿叔燒肉金城店」吃得到，記得事先預約！

🔺紋甲花枝 $280

比50元硬幣大上許多的「北海道生食級千貝」，烤至5分熟口感，軟嫩之中帶有濃郁鮮甜口感，有夠滿足～生魚片等級的「紋甲花枝」，肉質緊實又脆彈多汁。

🔺福山山田錦純米☓阿叔 $1980/瓶

「阿叔燒肉金城店」酒水種類豐富，不說以為來到餐酒館，當天點了這瓶龍年限定，阿叔燒肉☓福田釀造的清酒，是以純米釀造，酒感不重，入口非常甘甜順口。

🔺原味可爾必思沙瓦 $120

🔺水蜜桃可爾必思沙瓦 $120

🔺香水椰子汁 $120

另外也有香甜的原味可爾必思沙瓦、水蜜桃可爾必思沙瓦可以選擇。無酒精飲料推薦「香水椰子汁」，純正椰子水就跟我在泰國喝到的一樣，裡頭還吃得到椰子果肉。

飯後甜點是布丁，口感偏日式硬布丁，還有加上水果妝點，表層看得到香草籽，吃起來蛋香、焦糖香都很夠味。

新開幕的「阿叔燒肉金城店」可以說是阿叔燒肉的升級版，提供日式炭火燒肉，菜單肉品更是全面大升級，吃得到更多稀有特色和牛部位，必吃的炒飯也變得更精緻，絕對是新竹必吃燒肉名單之一！