帶你環遊世界的肉包子你吃過嗎！這間位在台中沙鹿的蒸蒸日上包子專賣可是台中海線小有名氣的手作肉包專賣店，蒸蒸日上包子專賣不僅口味多樣化，還結合各國獨特口味，色彩繽紛的包子搭配精緻禮盒，最佳台中伴手禮推薦

蒸蒸日上包子專賣位置

蒸蒸日上包子專賣位在台中沙鹿區自強路上，隱身在住宅區中，雖然新開幕不久不過生意相當好，回訪率超高呢

蒸蒸日上包子專賣店面文青可愛，以外帶為主，除了販售冷凍包子，現場也有熱騰騰的現蒸包子，不過口味依現場為主，建議早點來，太晚來就賣光光啦

蒸蒸日上包子專賣菜單

蒸蒸日上包子專賣的包子口味非常多樣化，除了常態口味，還有推出結合各國特色口味的包子，肉包外皮也使用了天然食材製作，色彩超繽紛

蒸蒸日上包子專賣都是新鮮手工製作，從製作餡料、擀皮到包餡都是由老闆及老闆娘一手包辦，做出一顆顆帶著滿滿心意的好吃包子

蒸蒸日上包子專賣除了單顆販售，也有販售包子禮盒，包裝精緻，送禮相宜，裡頭都是六入裝，目前推出的包子禮盒有兩款，一款是帶你環遊世界的蒸蒸日上環遊世界系列，另一款是店家已搭配好的常態口味

蒸蒸日上環遊世界系列 - 大發大發韓國泡菜肉包 45元

採用原裝進口正宗韓國泡菜，拌入特調豬肉餡中，一口咬下去，不僅可以吃到紮實的肉餡，還可以吃到爽脆的韓國泡菜，酸爽帶辣，讓人意猶未盡，喜歡吃韓國泡菜的朋友必嚐

蒸蒸日上環遊世界系列 - Bonjour 法式白醬松露肉包 50元

以低溫方式來提煉松露的香氣，加入蘑菇炒香後調製而成的香濃白醬，搭配豬肉餡，Q彈的包子皮，內裡的豬肉餡交織著濃厚的松露及奶香味，層次相當豐富，只要銅板價就能吃到高檔法式美味

蒸蒸日上環遊世界系列 - 泰泰噫 泰式冬蔭功肉包 45元

喝過冬蔭功湯，那你吃過冬蔭功口味的肉包嗎～先將炒過的香茅、南薑、檸檬葉加入蕃茄高湯熬煮，再以刺芹、魚露提味做出道地正宗的冬蔭功湯，再費時小火熬濃縮成醬，搭配豬肉製成的內餡，一入口就能感受到泰式冬蔭功的酸辣香氣，尾韻帶有番茄及魚露的甜味，好吃又開胃

蒸蒸日上環遊世界系列 - OhHiYo日式西京味增肉包 45元

採用日本京風味噌，讓美味肉餡多了味噌的香氣，裡頭還搭配了Q彈的竹輪增添層次感，將包子與日式關東煮結合的感覺，整體吃起來還蠻爽口的

蒸蒸日上環遊世界系列 - 特牛逼 川味麻辣肉包 40元

喜歡吃辣的朋友必嚐，這款特牛逼 川味麻辣肉包式使用獨門川辣香辣，搭配新鮮的豬肉餡，一入口就能感受到花椒的香麻及辣味在嘴裡蔓延開來，後勁還挺強烈的，香麻帶勁，辣勁十足，喜歡吃辣的朋友必點

蒸蒸日上環遊世界系列 - Ciao Ciao義式波隆那肉醬包 45元

綠色外皮是Ciao Ciao義式波隆那肉醬包，是說糖糖第一次吃到義式口味的包子，剝開包子香氣四溢，內餡的豬肉加入了洋蔥先煎過，再灑上百里香、迷迭香、羅勒與胡椒增添香氣，最後加入蕃茄及起司，吃起來帶有義式香料及番茄的酸甜滋味，沒想到義式口味的包子也挺好吃的

另外這款包子禮盒是常態性口味，內容包含招牌鮮肉包、川味麻辣肉包、濃郁起司肉包、剝皮辣椒肉包、香菇蛋黃肉包及香炒酸菜肉包

招牌鮮肉包 35元

嚴選後腿豬肉，搭配蔥油，外皮香Q，肉餡非常紮實，趁熱吃還帶有湯汁，鮮味十足，交織著迷人的蔥油香氣，連小朋友也吃得津津有味

濃郁起司肉包 40元

起司控必點的濃郁起司肉包，歐罵罵的香Q外皮，內餡加入黑胡椒提味，搭配香濃芝士片，現蒸出爐裡頭的起司還會大爆漿，濃郁肉香伴隨著起司的香濃及胡椒香氣，層次相當豐富

香炒酸菜肉包 40元

這款香炒酸菜肉包也是香到不行，採用大火下去翻炒酸菜及豬肉，一口咬下去香氣非常迷人，口感爽脆帶酸菜的酸爽香辣風味，鹹香不膩口，吃上一口就會停不下來

香菇蛋黃肉包 45元

充滿浪漫粉色的外皮，內餡除了豬肉餡，還多了炒過的香菇及蛋黃，香菇多汁鮮甜，鹹蛋黃香氣也非常迷人，口感相當豐富，這口味糖糖也很愛

剝皮辣椒肉包 40元

將整塊剝皮辣椒與豬肉餡做結合，吃的到剝皮辣椒的爽脆及香辣風味，尾韻還帶有剝皮辣椒的甘甜味，這款肉包也相當多汁呢

蒸蒸日上包子專賣不僅口味多樣化，用料也非常實在，除了常態性的口味，每週還會推出環遊世界系列限定口味，另外店家還製作了超可愛的環遊世界系列集點卡及蒸蒸日上包子護照，只要購買系列包子一顆，即可蓋上一點，同一國家口味集滿三點，就能在專屬護照擁有入境章，集滿6個國家入境章就能免費獲得「蒸蒸日上保冷袋或專屬環保杯」，大家趕緊來收集