台中豐原超人氣伴手禮排隊名店，以全台首創雙層專利包心「噠啵曲奇」聞名，至今已陪伴大家走過10個年頭，在2024年6月在台中南屯夢想店也正式開幕！在這邊不只好停車，更打造寬敞的無障礙空間，進店就可以享用熱賣曲奇試吃、喝喝高山茶，店內設置了聽黑膠的小空間跟吧台、互動式貼拍機，讓你在選購的同時並留下美好回憶，在這特別的日子，特別推出10週年限定包裝、10週年限定版dodo熊娃娃…等周邊商品，復刻回歸藝伎咖啡、辣味起司曲奇，還有機會可以見到dodo熊本人，趕緊相約朋友一起來逛逛吧！

鴻鼎菓子 店家資訊

鴻鼎菓子_豐原旗艦店

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：420台灣台中市豐原區圓環北路二段399號( 地圖 )

電話：04 2522 7555

營業時間

星期一: 09:00 – 19:50



星期二: 09:00 – 19:50



星期三: 09:00 – 19:50



星期四: 09:00 – 19:50



星期五: 09:00 – 19:50



星期六: 09:00 – 19:50



星期日: 09:00 – 17:00

星期一: 09:00 – 19:50 星期二: 09:00 – 19:50 星期三: 09:00 – 19:50 星期四: 09:00 – 19:50 星期五: 09:00 – 19:50 星期六: 09:00 – 19:50 星期日: 09:00 – 17:00 官網、FB、IG

備註：可免費試吃

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

鴻鼎菓子_南屯夢想店

評分： / 5

/ 5 地址：408023台灣台中市南屯區益昌三街108號一樓( 地圖 )

電話：04-23830189

營業時間

週一～週日 10:00-20:00

週一～週日 10:00-20:00 官網、FB、IG

備註：好停車、店內提供免費試吃

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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南屯夢想店 店內環境

夢想店位在台中南屯益昌三街上，佔地空間大外，門口都可以停放汽機車

店內裝潢溫馨明亮，動線寬敞，打造無障礙空間

進店後的右手邊有試吃專區，店員會熱心地為你介紹

熱銷曲奇、檸檬酥都可以試吃，旁邊還有高山茶可以享用

在一個小角落，可以聽著黑膠唱片，稍作休息，這個區域也是將來會設置成預約體驗享用下午茶的小角落喔！

在選購餅乾的同時，可以到互動拍貼機來拍照留念，拍完照後還可以自己妝點照片，步驟完成後，手機掃描螢幕上的QR code，長按圖片就可以儲存電子檔，想拍幾張都沒問題喔！

妝點完的照片真的很可愛，值得拍拍留紀念

最後逛累了，還可以拿點試吃的曲奇跟茶，來吧檯享用chill一下

歡慶10週年【因為是你，看見愛的各種模樣】

開店至今已來到第10個年頭，特別推出期間限定的10週年限定包裝、禮盒、吉祥物dodo熊..等周邊商品

10週年限定包裝背面的留言板設計，讓你再送禮的同時也傳遞自己的心意與思念給對方

10週年限定分享盒

店內單筆消費滿$4200即贈送乙盒，數量有限 售(贈)完為止

一盒有鴻鼎菓子四大天王，款款都是經典商品，總共8入，很適合想吃很多種口味的朋友

愛心堅果塔＊2（2022年入圍台灣烘焙大賞TOP30）

台灣黑熊國民曲奇＊2（全台唯一連續4年(2021-2024)獲得風味評鑑最高殊榮三星認證、2024年獲網路溫度計統計為全台聲量第一的曲奇）

專利包心噠啵曲奇＊2（2024年唯一入圍台灣烘焙大賞TOP30的曲奇）

秘醬熟成檸檬酥＊2

dodo熊娃娃10週年紀念版

店內單筆消費滿$15000即贈送乙隻，數量有限 售(贈)完為止

尺寸：24*31*27cm

店內吉祥物dodo熊，被製作成可愛的娃娃啦～柔軟又可愛，抱在身上大小剛剛好，熊熊手上的愛心，可以放手機，超～可愛！除了滿額贈，有單隻販售（價格$1299元）

10週年紀念禮盒

店內單筆消費滿$28000即贈送乙盒，數量有限 售(贈)完為止

整個禮盒質感超好，每一個抽屜都有一款人氣經典商品，讓生活充滿儀式感，限量打造，只送不賣喔！

萍姐推薦必買｜專利包心噠啵曲奇

也是很多朋友推薦必買款，2024年唯一入圍台灣烘焙大賞TOP30的曲奇，上下兩種口味曲奇餅乾，中間夾了72%黑巧，加熱吃超好吃！

萍姐推薦必買｜小時肉鬆曲奇餅

由寶寶肉鬆製作而成的曲奇，一口吃下，感覺吃了一大把肉鬆，滿嘴肉鬆香氣，驚奇又好吃，肉鬆控必買

萍姐推薦必買｜藝伎咖啡、辣起司曲奇餅

復刻回歸的好味道，外面從沒吃過的口味

萍姐推薦必買｜經典曲奇餅

最經典的口味，繽紛三色曲奇餅，內容口味有：經典原味、黑巧克力、海鹽咖啡

萍姐推薦必買｜秘醬熟成檸檬酥

檸檬控必買，店家使用三種小農檸檬：無籽、四季、香水檸檬製作，入口會吃到酥鬆的餅皮，檸檬微酸的內餡，吞下去後會有檸檬皮獨特的微苦，整體酸度不高、甜度剛剛好，吃完後滿嘴都是檸檬香，我好喜歡！

推薦給喜歡曲奇餅的你，趕緊跟朋友相約，一起來南屯夢想店逛逛吧！

一起看看影片吧！

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