2024年鐵路節來啦！ 臺中驛鐵道文化園區特別打造鐵路展『白日.夢驛場』，展區分成三部分：造夢、坐夢、追夢，從尋找造夢職人、穿梭在不同時空的臺中車站月台，到最後以「慢行鐵道」、「短停特色車站」的方式，出發追尋屬於自己的夢想軌跡，值得你細細品味，活動期間好禮送不完，於園區累積消費滿$500元，即可參加抽獎，有機會抽中易遊網郵輪式列車二日遊程，索取ＤＭ完成 3 個展區集章+指定任務，即可兌換「白日夢想 家貼紙」乙張，還有還有！只要跟超萌咖波探險隊拍照打卡，即可兌換超～～可愛的限量車票，展期從6/9至7/21止，趕緊跟朋友相約來看展吧！

白日.夢驛場 活動資訊

活動日期: 2024/06/09-2024/07/21

活動地點: 臺中驛鐵道文化園區

活動時間：臺中驛 10:30-19:30(週二公休)、舊軌月台展區 10:00-20:00 開放

更多活動請參照臺中驛鐵道文化園區官網

鐵路節抽獎活動

兌換地點: 光華小賣所服務台

活動期間於園區當日累積消費滿 500 元，即可至光華小賣所服務台領取 1 張車票抽獎券 (滿 1,000 元 2 張，依此類推)，有機會抽中每組價值 17,000 元的「【易遊網郵輪式列車】 二日遊程(含雙人來回交通)」

集章換好禮

兌換地點: 光華小賣所服務台

活動期間完成 3 個展區集章+按讚「臺中驛鐵道文化園區 FB 或 IG」，即可兌換「白日夢想 家貼紙」乙張

(每人每日限換乙次，限量 1,000 份，贈完為止)

三個可愛的章，位在三大展區內喔！

兌換到的貼紙也太可愛了～～

打造三大展區

此次展覽，主辦方特別打造三大展區：造夢、坐夢、追夢，來好好深入了解過去、現在、未來的台中車站，就讓我們一起出發看看這三大展區吧！

第一站｜尋找造夢職人

地點: 舊軌第二月台(R100 旁)

從火車站的第一月台穿梭到第二月台，由5 位鐵道職人、6位舊驛職人（共11位），一起來看看不同職人們的鐵道故事

只要走進每位職人的框框內，就會看到這位職人常用的工具列表，超有趣！

走到最後，除了可以集章外，還可以跟退役的火車來個合照

第二站｜來「坐」白日夢

地點: 舊軌第一月台

這個展區是我最喜歡的展區，坐在台鐵的座椅，可以看到以前、現在月台風景，滿滿的回憶，讓我回想起以前追火車的情景（哈！）

第三站｜追夢列車

地點: 舊軌第一月台

以「慢行鐵道」、「短停特色車站」的方式體驗，可以看到各個地區不同的特色車站，下次有機會一定要去看看

到最後還可以跟吉祥物合照喔！

TIKIYALO

逛展逛累了，還可以來鐵鹿大街用餐，這次跟朋友來鐵枝路咖啡交易所用餐，一起來看看有哪些好吃的餐點吧！

地址： 400台中市中區臺灣大道一段1號大智北路旁大片草地前台中火車站B7櫃位

營業時間：10:00–19:00

電話號碼： 04 3509 7354

TIKIYALO官方粉專請點我…

TIKIYALO官方ＩＧ請點我…

店內裝潢可可愛愛，有超多可愛藏品，很適合來享用午餐、下午茶

看了一下菜單，發現這家店主要以港式為主的早午餐，一不小心就爆點一波

澳門乾式免治豬肉飯｜半熟蛋

馬鈴薯+豬絞肉+洋蔥再配上一顆半熟蛋，看起來就好好吃！挖一口都要配著飯一起吃，鹹度適中、吃得到洋蔥的甜、不乾柴的肉塊，整體不會太油膩

辣大蝦意粉

這是店家近期推出的新品，一盤約莫四隻不用剝殼的大蝦子，番茄為基底的義大利麵，辣度微辣，不吃辣可以接受的程度，搭配大片的起司一起吃，更有風味

澳門木糠布丁

吃起來口感超特別，一層酥酥的餅乾屑、一層軟綿慕斯，甜度不高，吃起來鹹鹹甜甜、酥酥的好好吃！

發霉奶茶

鹹甜甜奶蓋，奶味香濃，奶茶屬於茶香明顯的奶茶，甜度剛剛好，奶蓋上面有玫瑰花瓣，所以再喝的時侯，鼻子會先聞到花香再來才是順口的奶茶

【古蹟冒險王】

吃飽喝足後，不要忘記來跟可愛的咖波探險隊拍照打卡，上傳至FB/IG並 @臺中驛鐵道文化園區，即可至光華小賣所領取 『限量車票』（每人限領一張，數量有限，贈完為止）

展覽時間：𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟓/𝟐𝟗（三）－𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟓（四）

開放時間：10:30-19:30(週二公休)

原本以為只是普通車票，沒想到竟然是有咖波圖案的限定車票，超可愛！

領完車票後，還可以回古蹟冒險王展區，蓋上你想搭乘的列車，製作專屬車票，今年暑假，趕緊來台中車站逛展吃美食拿好禮吧！

一起來看看影片吧！

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