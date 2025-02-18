一天真的逛不完！2025桃園台灣燈會地圖、無限樂園主燈秀攻略，中華電信AI科技闖關拿蛇年提燈、抽獎領贈品太好康！桃園旅遊推薦｜桃園親子景點

桃園景點推薦～ 根本3天3夜都逛不完！讓人意猶未盡、去了還想再去的 2025台灣燈會 地圖、主燈秀展演時間全攻略一次統整，主燈 無限樂園 融合抽象概念與創新科技，以AI動態捕捉技術呈現千變萬化的視覺效果，親臨現場的震撼效果真的不一樣～ 這次絕對不能錯過的還有 中華電信 AI科技闖關拿蛇年提燈、抽獎兌換限量贈品、及大小朋友都會愛的摺汽球和變魔術等街頭藝人表演活動，快把握短短12天展期逛起來啦！

2025台灣燈會在桃園｜時間地點

2025台灣燈會在桃園，以「光聚千塘串桃園」打造親子與文化結合的光影盛宴，分為桃捷A18高鐵站 主燈展演場 及桃捷A19桃園體育園區站 光的遊戲場 兩大展區。

雖然有預想過開展第一個週末人潮肯定爆滿、停車格一位難求，特地下午2點就出門從新竹搭高鐵直奔桃園高鐵站 (短短10分鐘抵達，聰明如我真的大推，哈)，到了現場還是被不斷湧出的觀展人群給嚇到，2個展區範圍之大 (問了場邊保全說步行至少要30-40分鐘)、但人潮一多根本也走不快，什麼展區接駁車還是桃園捷運這些移動方式更是人龍長到幾乎看不到盡頭，一秒當機立斷選擇待在 主燈展演場 逛好逛滿，事實證明這個決定是對的，邊走邊拍、加上追各個燈飾展演時間和舞台表演，幾個小時一下就過去了，這次燈會精彩程度根本一天拍不完！(大滿足)

【主燈展演場】

✔️ 地點：桃捷A18高鐵站外

✔️ 展期：2/12~2/23

✔️ 展覽時間：週一至週四 14:00~22:00、週五至週日 10:00~22:00

以棒球場為動線概念，規劃1座主燈及2大副燈，另結合工藝、竹藝、互動科技及傳統技藝，以俯視線條呈現棒球場概念，配置6大燈區。

【光的遊戲場】

✔️ 地點：桃捷A19桃園體育園區站

✔️ 展期：2/7 (試營運)~2/23

✔️ 展覽時間：週一至週四 14:00~22:00、週五至週日 10:00~22:00

主打親子與遊戲的主題氛圍以多樣的燈光裝置與互動設計，規劃五大燈區，包括活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國 及 福光滿意讚，熱門的 寶可夢皮卡丘、寶可夢卡比獸、進擊的巨人 都在這裡！

2025台灣燈會地圖全覽

2025台灣燈會主燈展演場地圖

主燈｜無限樂園

現場人潮滿滿

主燈｜無限符號：每半個小時展演3分鐘，晚間6點起每半點、整點。

由藝術家李明道 (AKIBO) 設計、不同以往的主燈有16.5米高，以 無限樂園 為主題，首次採用現代抽象符號造型結合球體和幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象，同時也是現場最多人期待的燈光展演，每個半點、整點都會湧出人潮拿起手機狂拍。

每年都要拍的燈會立牌

傳統副燈｜福耀蛟龍

傳統副燈｜福耀蛟龍：每30分鐘展演2分10秒，晚間6點起每19分、49分。

蛟龍隱於湖泊、江河之中，在古代常比喻有才能的人獲得施展的機會，將蛟龍與桃園埤塘融入傳統文化、藝術、信仰等元素，呈現傳統年節祈福吉祥民俗。

現代副燈｜航向守護

現代副燈｜航向守護：每30分鐘展演3分鐘，晚間6點起每15分、45分。

設計靈感源自桃園國際機場塔台，融合傳統與現代元素，以「TAIWAN – Waves of Wonder」為概念，通過「WAVE」線條展現四季旅遊亮點。

匠藝之星｜投出榮耀

投出榮耀 燈組想要傳遞見證棒球場上投手每一個投球的重要時刻，投手身上穿著36號球衣象徵台灣燈會邁入36周年。

全球燈匯

搭近鐵遊關西

日本阪急交通社

現場還有多組來自日本的國際燈組作品，色彩繽紛、做工細緻，本來下午抵達展場已經拍過一輪的我們發現夜晚亮燈後更讓人驚艷、感動程度完全不同，又忍不住一一細細欣賞，果然燈會就是要晚上逛才更精彩呀！

科技新潮

運用動態捕捉、AI體感偵測、AR與VR等技術，結合時下熱門話題「棒球」打造沉浸式互動體驗，完成後還能掃描 QR code 下載棒球明星同框照唷！

競賽燈區

競賽燈區 作品來自全台院校學生、社會人士及機關團體，創意發想及呈現方式各有巧妙，部分作品更設有機關能夠活動，看觀展群眾討論分析得獎原因出乎意料之外的有趣。

現場電台直播

桃園市政府警察局宣導互動區

中華電信AI科技X竹藝共創永續未來

中華電信 已經連續27年贊助台灣燈會主燈，今年不僅以AI技術與永續環保為核心主題展現科技藝術之美，活動攤位更是同樣從白天到晚上都人氣強強滾，不僅能以AI變臉科技製作電子賀卡，現場還能報名參與竹藝手作DIY，遊戲互動集點完成後還能兌換 蛇年燈籠 和 好禮驚喜抽，像我們就抽到了收納袋和行李秤，有玩又有拿實在太好康！

中華電信攤位人潮滿滿

竹藝手作DIY

福蛇迎春AI變變變電子賀卡

掃描 QR code 透過現場AI變臉遊戲，傳遞客製新年造型祝福親友，操作的同時我才發現有別於以往參加其他大型活動會有網路卡卡、無法連線或上傳的情況，在 台灣燈會 現場手機網速網速順暢快速，有 中華電信 在場維護通訊品質果然不一樣！

AI說故事製作有聲繪本

趣味植樹造林遊戲

好禮驚喜抽

有獎徵答互動

街頭藝人表演

大小朋友都會愛的摺汽球和變魔術等街頭藝人表演活動同樣精彩，憑燈會期間限定優惠DM到指定門市申辦三星最新旗艦機種S25/S24/Z6加碼送限定好禮，攤位內也設置了 Pokémon GO 遊戲之寶可補給站，訓練家到場出示遊戲畫面還有限量小禮唷～

一天逛不完、好拍又精彩的 2025台灣燈會，曼達才剛回到家就已經心癢癢的準備安排另一天空檔衝 A19 展區想要把 寶可夢皮卡丘 、寶可夢卡比獸 和 進擊的巨人 作品通通拍好拍滿，寶貝們也要把握短短12天展期逛起來，分享給大家囉！

2025台灣燈會在桃園｜活動資訊

粉絲專頁｜Instagram｜官網

地點：桃捷A18高鐵站外、桃捷A19桃園體育園區站外

展期：2/12~2/23

展覽時間：週一至週四 14:00~22:00、週五至週日 10:00~22:00