近期帶孩子到淡水八里一帶散心，途中經過 思咖啡SiCafe ，看著看著覺得環境不錯，便走進來喝杯冷飲歇歇腿。緊鄰河岸邊，不僅自擁美景，旁邊就是米倉無限公園，停車也相當方便。

【吃喝玩樂很主觀】

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思咖啡 戶外景觀

思咖啡外觀看似民宅，建築物己有年歲，融入極簡的現代禪風，散發出優雅沉靜的氛圍。

穿越低矮的門牆來到前庭院，眼前所見小板凳、貨櫃屋與草皮，彷彿進入一座迷你露營區，倘佯在悠閒自然的風景裡。

自助取餐區設置於貨櫃屋裡，小而巧的裝飾營造出溫馨感。

建築物旁的溜滑梯是小小孩最喜歡的空間，孩子輕鬆玩樂之餘，家長也能稍稍喘氣歇息。

添加一點小巧思，讓環境更加和諧。

思咖啡 禪意的室內空間

才剛走進室內，不僅感受到舒適的空調溫度，更有一種心靈上的寧靜平和感，復古黑膠唱片機正播放著悠揚的樂曲，時間像是靜止般，短暫的停留在1940年代。

左看右瞧天花板上好幾朵雲燈，提升了氛圍，也相當有意境。

本區是店裡最搶手最熱門的地方，陽光透過玻璃窗灑落，有點慵懶，有些愜意。

遠山近河，美景就在眼前，寧靜且優雅的坐著待著，悠閒地品嚐咖啡飲品，好舒服啊！

思咖啡 菜單

思咖啡有輕食點心及各式飲品，帶孩子來也有無咖啡因的選項，但若沒仔細看到最後，還真不會注意右下方的“泡麵杯”字樣，這可是店裡唯一販售的熱(湯)食。

孩子向來喜歡熱呼呼的鹹食做為一餐，眼尖發現泡麵杯，天氣再熱依舊嚷著要來一杯過過癮，因此泡麵杯成了托盤裡唯一的亮點，畫面看似格格不入，倒也算和諧。

「古早味肉鬆可頌鬆餅」無論是賣相還是創意，對於喜歡這一味的人來說，表現的可圈可點。美乃滋與肉鬆的鹹甜混，獨特的滋味令人回味再三。

「拿鐵、蝶豆花舒壓茶，以及小農蜂巢蜜氣泡飲」，無論是有咖啡因還是無咖啡因，每人一杯，大人小孩都有得選。

思咖啡自製的「手工比司吉」，軟Q軟Q略帶嚼勁，不必沾醬便很美味，差點想另外打包外帶回家。

雖然「日清泡麵杯」隨處可得，卻還是頭一回在咖啡館吃泡麵，當杯蓋掀開那一剎那，熱湯香氣在空氣中四處瀰漫，衝入鼻腔裡，原本熱到沒胃口，突然之間，好想從明太子手中搶過來 😛 老闆說，他偶爾也會泡一杯麵坐在窗前，邊吃邊賞景，讓人感到滿足。

河岸邊大小咖啡館林立，思咖啡開幕甫一年，算是相當新的咖啡館，簡約溫馨的空間讓人待著便不想離開，一旁的米倉無限公園也是不久前才完工，安排一個涼爽的午後到附近走走，輕鬆度過悠閒時光。

店家資訊

週六、週日 1000AM – 1700PM

(提供包場服務）

（內用低消每人110元，100公分以下免）

0958-708504

新北市八里區龍米路二段140巷6號

※ 八里米倉無限公園停車場 / 渡船頭公有停車場