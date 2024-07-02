擁有網路極高評價的台中優質住宿✨

台中港酒店

服務超親切、住宿空間寬敞超舒適、高檔次的飯店環境空間👍

從商務住宿、情侶夫妻約會、家人朋友揪團出遊，更是親子同樂的高水準飯店住宿。

無論是兩人、三人或者四人房，各類房型極為齊全，也有親子、家庭房型可選擇😀

往台中去玩不一定非要往市區跑，也不是只有一中街、逢甲夜市等其他老景點的單一選項😀

往海線跑也是非常理想的走向🤟

例如像台中三井outlet、梧棲漁港、高美濕地、頂魚寮公園、文化出張所以及大甲鎮瀾宮等景點，也都是非常好逛、好拍的景點。

不過，這在外頭吃喝玩樂一番後，就是要找個舒適的住宿來好好的休息一下，才是最重要的方向👈

台中港酒店集商務、親子、休閒、旅遊機能於一身，這可是我非常推薦的全方位飯店住宿 💁

更擁有SPA男女三溫暖、健身房、兒童戶外室內的遊戲區等休閒設施😃

週末假日更有幼幼台等級的姐姐來跟孩子們互動同樂👏

台中港酒店 位置

地址：台中市梧棲區大智路二段388號

電話：04-26568888

酒店官網：http://www.tchhotel.com/



台中港酒店周邊景點

順帶一提，酒店有提供以及高鐵車站、三井outlet、高美濕地接駁服務，詳情洽酒店官網。

台中港酒店鄰近三井outlet、梧棲漁港週邊，周邊生活機能也極為方便。

飯店的位置距離台中三井Outlet開車只要約莫5-7分鐘就能到達。

台中三井Outlet是真的蠻值得一逛的百貨商場。

三井Outlet的摩天輪也是人氣地標↓

從飯店步行到7-11只要3分鐘，只要過個馬路就到了！

想要找吃的，飯店旁邊的文化路，火鍋店、鹹酥雞、滷味、便當、小吃點心、飲料店有非常齊全，光是酒店下面就兩間便當店了，不怕半夜餓肚子👏

台中港酒店環境介紹

台中港酒店由裡到外都是非常氣派。

尤其這接待大廳更是非常的明亮寬敞。

台中港酒店有自己的地下室內停車場，供入住的房客免費停車🚗

先停車再去一樓大廳check in，

停車場的電梯是直達酒店大廳的😌

跟酒店人員Check in時，

介紹了酒店內的設施以及環境。

Check in完畢！

拿著酒店服務人員給予的房卡以及隔天的早餐卷和當期的活動票卷。

我必須要說的是，台中港酒店都服務真的是讓人豎起大拇指，貼心互動、親切回應，真的會讓人感覺非常的窩心。

台中港酒店 親子房型

童話主題房

台中港酒店與紙箱王合作的最新親子房。

分別有童話跟飛機主題，我們這次入住是童話風格的房型。

這是最新的親子房型，位於高樓層，擁有極佳的視野。

房間裡頭有著兩張大大的柔軟雙人床。

房間裡的大小裝潢、擺飾、設施大都是由紙箱製作而成的，非常的厲害🤩

裡頭有小帳篷、家家酒、跟大型積木等玩具。

兄妹一看到面具立馬戴上玩起來🤣

還有紙箱做成的木馬，這可是非常的厲害👏

非常的牢靠、堅固，但還是有限制重量啦😅

（80公斤以上不能坐唷）

基本上小孩坐是不會有問題的。

電視櫃也是由紙箱製作而成的，太狂了吧😳

電視櫃上頭的王子與公主裝飾娃娃，也是紙箱做成的👏

配搭上房間的暖色系燈光跟牆上的壁畫紙燈籠，感覺更是夢幻❤️

沙發也是坐著躺著都非常舒服，兒子一躺都不想起來了🤣

兩張雙人床的中間，有著一台智能小管家，名叫『小美犀』

可以通話、放音樂、當鬧鐘、說出輸入關鍵字，即時幫你解決你飯店住宿的大小問題。

也有提供飯店週邊的景點、美食、大眾運輸等訊息讓住客搜尋。

衛浴的設備也是非常值得讚許👏

由於7/1開始已經沒有提供一次性備品，朋友們要入住各大飯店要自己準備盥洗的用品💁

親子房獨有孩子專屬備品，超可愛的🥳

完美的乾濕分離，將盥洗跟淋浴的空間完整的區分開來。

衛浴空間設有免治馬桶，非常貼近人心❤️

酒店淋浴空間的水溫、沖力是非常討喜的，不會因為水不夠大、溫度不夠熱，讓洗澡的情緒降至冰點👍

衛浴空間也有提供毛巾、浴巾、換洗衣物籃。

連體重計也有提供😆

（酒店也有提供投幣洗衣的服務）

房間內冰箱霸氣的給上滿滿的礦泉水跟飲料。

書桌抽屜裏頭有提供杯子、餅乾以及茶包可以使用。

書桌上大大的化妝鏡的鏡框也是紙箱裝飾出來的❤️

礦泉水霸氣的給你喝，不只冰箱有，連桌子上也有，就是怕你渴☺️

連衣櫃也是內藏開關，打開衣櫃這裡頭的燈就會開啟😃

可置放自己的行李、衣物，裡頭還有小金庫可以置放重要物品。

台中港酒店跟紙箱王聯名的親子房型

還有這間陽光繽紛的飛機房..

這間房型還有小型溜滑梯唷！

牆壁上的可愛繪圖非常討喜..

搭著飛機的可愛海鷗是酒店的吉祥物-鷗嗨喲

房間裡頭看得到的都是紙箱做成的紙飛機、熱氣球、跟藍天白雲..

連海鷗都能以紙箱來呈現，真的厲害！

這抽取式的玩具也是紙箱製作的…

無論是玩具或是沙發座椅都是色彩繽紛✨

親子房型除了紙箱王的兩種主題房型外，還有叢林跟海洋風格的親子房可以選擇。

台中港酒店－兒童遊戲室

位於酒店5樓的休閒設施分別有SPA男女三溫暖、健身房、兒童戶外室內的遊戲區等設施。

酒店5樓的休閒設施外面也有可以讓人放空的高腳椅..

室內兒童遊戲室裏頭有海盜船溜滑梯、大球池以及辦家家酒、積木、桌遊等玩具讓孩子們開心遊玩。

FUN兒童室內遊樂場針對入住房客是免費的。

(也有收費對外開放)

入場要穿襪子、小小孩需要家長陪同以及鞋子要放好於置鞋櫃上，才能入場。

也有室內外的學步車跟電動車可以搭乘。

(酒店內的健身房、三溫暖也有對外開放使用收費)

除了室內遊樂場、也有戶外電動卡丁車。

室外電動卡丁車，若遇天候不佳時，不提供乘坐。

再來就是室內遊戲的場館大廳。

裏頭有販售一些伴手禮、玩具、餅乾點心等..

這裡還有桌遊可以玩..

也有銅板價的付費彈珠台可以闖關得獎品。

彈珠台也是紙箱製作出來的😳

這個會讓人玩到不想起來🤣

週末假日限定幼幼台等級的大姊姊陪孩子們一起帶動唱、互動玩樂、猜謎得造型氣球。

我必須說這位大姐姐非常厲害，把孩子照顧的服服貼貼，連我這快10歲的兒子都被這位姐姐給馴服👏

特別要說的是，這位小姐姐的捏氣球功夫實在了得，猴子爬樹再來串香蕉都能做到如此可愛生動，真的是少見😳

同個樓層還有健身房、三溫暖、哺乳室等多樣放鬆設施可以使用。

也有投幣的按摩椅可以放鬆一下..

一樓接待大廳旁有個會客室，裡頭也有紙箱製作的古早味的小遊戲跟彈珠台。

這可是讓大人小孩都躍躍欲試，玩到不想離開的地方↓

紙箱做的彈珠台好可愛🥰

酒店內的古早味玩具現在都非常少見了😳

會客室也有提供茶水餅乾讓人使用。

順帶一提，飯店內也有親子闖關小活動，在房間裡頭有隱藏的關卡，只要過三關就能領到新奇繽紛的萬花筒。

這光是孩子在飯店玩樂的時光，就足以讓他們放電玩到了晚餐時間..

晚餐時間就往飯店旁的文化路覓食，直接買回去飯店嗑，這可是大大的享受🤩

這裡晚上真的不怕沒東西吃，文化路上一堆好吃好喝的。

買了一些鹹酥雞、滷味跟飲料回酒店嗑！

位於12樓的房間，擁有無敵視野，想不到晚上也能有如此療癒的夜景可欣賞到，真的是賺到了😍

吃美食配影集算什麼，配無敵的夜景才是厲害👍

台中三井Outlet的摩天輪，晚上也能從房間這裡看到，好厲害😳

對了！順便說一下，房間冰箱其實冷度是不太夠的🤔

但酒店也非常的貼心提供了冰塊，可以在茶水間自己取用，這種天氣喝飲料有冰塊的加持可是非常加分😌

吃飽喝足當然就是睡一覺囉！

大大的雙人床，軟硬度更是恰到好處，極佳軟Q的舒適感受，讓我們一家四口一覺到天亮。

酒店窗外一早看出去的視野也是非常怡人

台中港酒店-早餐自助Buffet

一覺起來，就是前往酒店的餐廳吃早餐，用餐環境舒適，空間也大。

餐點豐富，中西式餐點樣樣齊全，有飯、有粥、有熱炒..

饅頭包子、麵包、吐司、炸物、水果沙拉、果汁飲料、牛奶豆漿、玉米麥片，種類眾多不怕吃不飽。

也有擔仔麵吃到飽，要湯的要乾的都有…

整體餐點的表現還不錯，吃得也飽飽的。

重點就是，服務品質真的是沒話說的。

台中港酒店 住宿感想

以台中的住宿來說，這間是極具水準的👍

不只外縣市的朋友選擇來這入住，也發現很多國外的朋友來這住宿🤔

雖然不認識，但見到面也是非常和善有禮貌微笑點頭，感覺很溫馨🥰

當天入住時也有發現許多的團體機構來這入住，

搭乘電梯跟坐在遊戲區外頭跟一些家長閒聊時，

他們同樣也對台中港酒店讚不絕口👍

當天入住的人還真不少…

當天也看到很多入住酒店的外國人..

無論房間、飯店的設施、空間環境，都是讓人非常滿意，尤其是酒店人員的親切服務態度，讓我印象最為深刻🥰

台中港酒店，是親子住宿的首選，更能是團體、家庭、情人、朋友旅遊、商務住宿的好選擇。

加上台中港酒店的地理環境真的是非常的得人心❤️

鄰近台中三井Outlet、梧棲漁港、高美濕地，找吃的喝的也不困難，

讓你開心輕鬆吃喝玩樂，讓你愜意放鬆入住台中港酒店☺️

住酒店、飯店想直接放空、耍廢，完全跟孩子放飛自我的住宿首選👏

台中港酒店

地址：台中市梧棲區大智路二段388號

電話：04-26568888

酒店官網：http://www.tchhotel.com/



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