銀座杏子日式豬排站前秀泰｜黃金食光，尋味豬排，極厚黑豚厚度有足4公分｜日式炸豬排｜台中火車站美食推

銀座杏子日式豬排｜黃金食光。尋味豬排🍱

提到日本最溫暖心田的常民料理，我想喀滋脆的炸豬排，肯定有一大票擁護，幸福指數來自於那療癒厚度、鮮美肉汁與過癮脆響，而在台灣建立穩健好口碑的銀座杏子日式豬排，就將這黃金色美味表現極好，每個月都會安排1-2天歡樂豬排日的米，這次就選在杏子豬排！

內容目錄

銀座杏子日式豬排｜環境介紹

位在台中站前秀泰S1館2F的銀座杏子日式豬排，是在地居民和鄰近工作者的安心廚房，每每用餐時段人潮便漸漸湧出，來這裡咬上一口幸福炸豬排，立馬將今日能量充飽飽！

空間寬敞舒適，座位以2-4人位為主，是站前秀泰裡少數能沐浴暖陽的餐廳～

尤其窗邊座位真的很樹西，米自己很喜歡這排座位。

採入座後自助點餐，以手機對QR code掃碼方式送單，現場也有提供放大版菜單瀏覽，選擇用餐人數與餐點後送出即可，無需再移駕至櫃檯很方便

銀座杏子日式豬排主打日式炸豬排，低溫烹調後，現炸成閃亮金黃的好豬味，每塊都具有一定厚度，尤其好評如潮的極厚黑豚熟成里肌豬排，更是有達4公分的銷魂厚度；還有軟殼蝦系列也是本季一大魅力值，正值換殼季的薄透狀態，這大海美味的點台率也超高。

台中火車站美食底加、炸豬排專門

銀座杏子日式豬排｜限定優惠

▸ 第二套享88折優惠

即日起至8/4，品嚐極厚黑豚熟成里肌豬排或極品軟殼蝦系列套餐，享【第二套88折優惠】（需另計10%服務費）

▸ 嘉義新開幕活動

嘉義首間門市於6/25新開幕，現場消費用餐即可參加【百萬用餐抵用金】的活動

▸ 壽星甜甜送

用餐前出示當月壽星證明，即可享有焦糖起司蛋糕、鯛魚燒季節霜淇淋、戀戀草莓起司派三選一

銀座杏子日式豬排｜菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 銀座杏子日式豬排 官方)

銀座杏子日式豬排｜餐點介紹

◕━━ 極厚黑豚熟成里肌豬排｜＄528 ​ ━━◕

▎附湯品｜米飯｜高麗菜絲｜小菜(皆無限量供應)

限量供應的里肌肉推薦必點，看到肉增量66%的米，雙眼立馬發光！

豬肉品質、厚度、麵衣比例與炸功是炸豬排的美味關鍵，選用國產黑豚好豬味，肉量誠意巨極厚，每塊厚度都有足4公分，切面還能看見誘人發光的油脂。

大口咬下會伴隨清脆療癒的咔滋聲響，除了肉質肥厚嫩彈、肉汁飽滿之外，還能感受到新鮮甘甜的豬味，肥嫩嫩的油花是這塊里肌豬排好吃的秘密，襯點芥末和特製豬排醬超合拍

一旁還有附味噌湯、米飯、高麗菜絲與小菜，皆可免費續加，米飯可選白飯或紫米，選用米粒充實飽滿的越光米，有著極好Q度與微黏；味噌湯也還不錯，濃醇鮮甜、湯料也豐富，開胃小菜與爽脆高麗菜絲很好的平衡膩感，無肉不歡的米，對他比出大拇指，肉控們請出發，GO

◕━━ 軟殼蝦海陸三拼｜＄430 ​ ━━◕

▎軟殼蝦｜腰內豬排｜廣島牡蠣

▎附湯品｜米飯｜高麗菜絲｜小菜(皆無限量供應)

除了好豬味，也鍾情大海鮮味，本季套餐主打蝦中王者軟殼蝦，顧名思義就是蝦蝦剛換殼，整隻殼呈現柔軟薄透狀態，三拼包含軟殼蝦、腰內豬排和廣島牡蠣各一，

香脆麵衣緊緊包覆蝦蝦，入口蝦肉彈Q飽滿，軟殼令口感立體很多；

豬排外脆酥內軟嫩、油脂較少口感偏扎實；新鮮的廣島牡蠣簡單炸就很好吃，麵衣將牡蠣的鮮美多汁牢牢鎖住，咬下的爆漿口感好滿足，配著酸爽莎莎醬提鮮，整個組合很繽紛蝦趴～

銀座杏子日式豬排｜店家資訊

銀座杏子日式豬排-台中秀泰店

評分： / 4.2

地址：401台灣台中市東區南京路76號( 地圖 )

電話：04 2213 7989

營業時間

星期一: 11:00 – 21:00,



星期二: 11:00 – 21:00,



星期三: 11:00 – 21:00,



星期四: 11:00 – 21:00,



星期五: 11:00 – 21:00,



星期六: 10:30 – 21:00,



星期日: 10:30 – 21:00

星期一: 11:00 – 21:00, 星期二: 11:00 – 21:00, 星期三: 11:00 – 21:00, 星期四: 11:00 – 21:00, 星期五: 11:00 – 21:00, 星期六: 10:30 – 21:00, 星期日: 10:30 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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🅿️ 鄰近收費停車場：S2館停車場、停車折抵請看

銀座杏子日式豬排｜店家地圖