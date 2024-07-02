慕 MU 日式料理~老洋樓裡的深夜食堂！
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自從「食久堂」結束營業後、
就不曾在踏入這棟位在小西門圓環旁的老宅了！
這回能再度造訪、
還真有種小小感動回味的心情浮現~
▪️/新入住的料理店家/
『慕 MU 日式料理』試營運。
當然啦！都知道新店進駐了~
怎麼可能只是看、必定也要吃才是！
加上『#慕 MU 日式料理』的營業時間
從［下午5點~半夜1點］所以無論要吃晚餐、
還是下班後撫慰心靈的宵夜場都相當適合。
▪️菜單方面、有生魚片、壽司、烤物、炸物、
燒物、泡食、湯品、飲料等等~
雖說是試營運 但種類仍是不少。
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▪️［山葵生章魚］
彈牙的章魚肉塊搭配山葵鮮明的嗆鼻香氣，
莫名覺得好下酒啊！！！
▪️［綜合壽司（六貫）］
第一眼看到就有好清新的感覺！
鮭魚海鱺真好吃！
魚肉新鮮而且醋飯煮得好~
米飯捏製的緊實度也是恰到好處！
▪️［鮭魚肚生魚片］
肉質肥嫩脆鮮、厚度也足，
讓人吃的很滿意呢~！
▪️［炸蝦天婦羅］
麵衣吃來酥香薄脆、蝦肉也彈~
然後一定要搭配旁邊的沾醬吃！
跟外面吃過的不同、這裡有著酸甜爽口的果香？
搭配油炸香氣剛剛好！
▪️［雞軟骨］份量給的挺多的~
亮點在那油炸的外殼！
蓬酥薄脆的油香搭配軟骨本身的彈脆，
雙重口感享受~
▪️［酥炸原岸生蠔］
金色外殼酥脆香燙、
咬開是多汁濃厚的十足海味，
在沾上冰涼塔塔醬吃、味道更好~
▪️［雞肉串、豬肉串］
雞肉彈嫩、而豬肉更是細嫩好食。
以吃過的烤豬肉串來說很少吃到這麼嫩的肉質~
▪️［牛丼］
滿滿的牛肉再打上顆生蛋黃、
是種簡單又直接的美味感受。
而牛肉油脂醬香攪入蛋黃滑潤、
再加上蔥花香氣一同拌入米飯
也是讓人吃的胃口大開呢！
“剛開始是因為肚子餓想說要點個飯
來墊胃一下、但出乎意料…
沒想到這碗牛丼其實份量蠻大的！
（無論肉還飯都是~）一個人吃有點飽”
▪️［馬鈴薯燉肉］
這道料理很適合“單吃”！
馬鈴薯跟蘿蔔燉的綿化入口不說、
這肉也是大塊又嫩滴~
但重點是這“骨肉湯”好好喝啊！！
湯香淡雅醇厚又爽口、再加點蔥香提味，
喝下去有著那種在冬天時
喝上一碗熱騰騰的味噌湯的幸福感覺。
（比起肉、我覺得這湯更有亮點！）
▪️▪️不在菜單的料理▪️▪️
🔸叉燒肉嫩筋彈帶著豐腴脂香、
再加上明太子美乃滋誘人的炙烤香氣~
滿足肉食控的慾望~
🔸原本的明太子烏龍麵升級版>>烏魚子！
濃醇厚香的白醬奶香攪入蛋黃滑潤
再拌入烏魚子的獨特香鹹滋味、
隨著彈Q麵條一同吸溜入嘴~
無論是口感還是滋味都豐富到讓人好滿足💖..
🔸有點像是不太辣的麻婆豆腐、
豬肉大塊妾燉煮的相當軟嫩細滑、
（很適合配飯！）
不過確實也是搭配飯類的產品>>鍋巴！
沾著醬汁吃也挺好吃的~
店名：慕Mu 日式料理
電話： 06-2230156
ɢᴏᴏɢʟᴇ ᴍᴀᴘ ：慕Mu 日式料理
地址： 台南市中西區西門路二段6號
營業時間: 週二至週日17:00-01:00
（每週一及月底的週日店休）