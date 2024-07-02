慕 MU 日式料理~老洋樓裡的深夜食堂！

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自從「食久堂」結束營業後、

就不曾在踏入這棟位在小西門圓環旁的老宅了！

這回能再度造訪、

還真有種小小感動回味的心情浮現~

▪️/新入住的料理店家/

『慕 MU 日式料理』試營運。

當然啦！都知道新店進駐了~

怎麼可能只是看、必定也要吃才是！

加上『#慕 MU 日式料理』的營業時間

從［下午5點~半夜1點］所以無論要吃晚餐、

還是下班後撫慰心靈的宵夜場都相當適合。

▪️菜單方面、有生魚片、壽司、烤物、炸物、

燒物、泡食、湯品、飲料等等~

雖說是試營運 但種類仍是不少。

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▪️［山葵生章魚］

彈牙的章魚肉塊搭配山葵鮮明的嗆鼻香氣，

莫名覺得好下酒啊！！！

▪️［綜合壽司（六貫）］

第一眼看到就有好清新的感覺！

鮭魚海鱺真好吃！

魚肉新鮮而且醋飯煮得好~

米飯捏製的緊實度也是恰到好處！

▪️［鮭魚肚生魚片］

肉質肥嫩脆鮮、厚度也足，

讓人吃的很滿意呢~！

▪️［炸蝦天婦羅］

麵衣吃來酥香薄脆、蝦肉也彈~

然後一定要搭配旁邊的沾醬吃！

跟外面吃過的不同、這裡有著酸甜爽口的果香？

搭配油炸香氣剛剛好！

▪️［雞軟骨］份量給的挺多的~

亮點在那油炸的外殼！

蓬酥薄脆的油香搭配軟骨本身的彈脆，

雙重口感享受~

▪️［酥炸原岸生蠔］

金色外殼酥脆香燙、

咬開是多汁濃厚的十足海味，

在沾上冰涼塔塔醬吃、味道更好~

▪️［雞肉串、豬肉串］

雞肉彈嫩、而豬肉更是細嫩好食。

以吃過的烤豬肉串來說很少吃到這麼嫩的肉質~

▪️［牛丼］

滿滿的牛肉再打上顆生蛋黃、

是種簡單又直接的美味感受。

而牛肉油脂醬香攪入蛋黃滑潤、

再加上蔥花香氣一同拌入米飯

也是讓人吃的胃口大開呢！

“剛開始是因為肚子餓想說要點個飯

來墊胃一下、但出乎意料…

沒想到這碗牛丼其實份量蠻大的！

（無論肉還飯都是~）一個人吃有點飽”

▪️［馬鈴薯燉肉］

這道料理很適合“單吃”！

馬鈴薯跟蘿蔔燉的綿化入口不說、

這肉也是大塊又嫩滴~

但重點是這“骨肉湯”好好喝啊！！

湯香淡雅醇厚又爽口、再加點蔥香提味，

喝下去有著那種在冬天時

喝上一碗熱騰騰的味噌湯的幸福感覺。

（比起肉、我覺得這湯更有亮點！）

▪️▪️不在菜單的料理▪️▪️

🔸叉燒肉嫩筋彈帶著豐腴脂香、

再加上明太子美乃滋誘人的炙烤香氣~

滿足肉食控的慾望~

🔸原本的明太子烏龍麵升級版>>烏魚子！

濃醇厚香的白醬奶香攪入蛋黃滑潤

再拌入烏魚子的獨特香鹹滋味、

隨著彈Q麵條一同吸溜入嘴~

無論是口感還是滋味都豐富到讓人好滿足💖..

🔸有點像是不太辣的麻婆豆腐、

豬肉大塊妾燉煮的相當軟嫩細滑、

（很適合配飯！）

不過確實也是搭配飯類的產品>>鍋巴！

沾著醬汁吃也挺好吃的~

店名：慕Mu 日式料理

電話： 06-2230156

ɢᴏᴏɢʟᴇ ᴍᴀᴘ ：慕Mu 日式料理

地址： 台南市中西區西門路二段6號

營業時間: 週二至週日17:00-01:00

（每週一及月底的週日店休）