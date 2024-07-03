北投是許多台北人冬天的泡湯勝地，附近還有「凱達格蘭文化館」、「北投溫泉博物館」以及「地熱谷」等熱門的觀光景點，來到這裡參觀前可以先吃上一碗溫泉拉麵，填飽肚子後才有精神走路，這間「滿足溫泉拉麵 Manzu Ramen」就位在新北投捷運站附近，也是北投第一間主打溫泉拉麵的餐廳，二樓還有足湯可以泡，只要來店裡消費就可以免費使用，不過當天用餐時沒有開放有點可惜，但拉麵吃起來彈牙順口，炸豬排跟叉燒份量多又美味，就足夠讓我們帶著愉快的心情離開。

餐廳資訊

滿足溫泉拉麵 名稱 : 滿足溫泉拉麵 Manzu Ramen

電話 : (02)2897-8366

地址 : 台北市北投區中山路1之8號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-20:30

官方網站 : 滿足溫泉拉麵

從捷運 新北投站 2號出口步行約3分鐘就可抵達，店面的外觀是日式小木屋的設計非常有味道

餐廳環境

店內的空間是狹長型的，如果一樓坐滿會開放二樓的座位，或是團體客可以直接上二樓入座

我滿喜歡木桌的紋理，風格設計成懷舊復古的樣子

餐具、醬料跟茶水區在店內最裡面的位置，其中七味粉更是老闆娘特別推薦的，因為都是當天現磨提味效果非常好

天花板上掛滿日本的傳統旗幟，藉著店內微微的冷氣風飄動，讓顧客宛如置身在日本用餐一樣

菜單

餐點主要以拉麵類為主，另外還有日式咖哩飯可以點，建議可以再點小菜來搭配，如果一同用餐的人比較多就可以多點幾樣吃

餐點介紹

這次點了兩道拉麵一樣小菜，拉麵分別是「日式厚切雞排溫泉拉麵」跟「滿足叉燒溫泉拉麵」

小菜點的是「溫泉豆腐」，豆腐煮完後放到冰箱冷藏是一道涼拌小菜，吃起來軟嫩綿密搭配豆香味清爽又開胃

第一道拉麵是「滿足叉燒溫泉拉麵」，一端上來就被上面滿滿一圈的叉燒震撼到

叉燒的厚度不算厚但吃起來肉質非常紮實，主要是以瘦肉為主比較不會有過多的油膩感

高麗菜浸泡過湯汁後吃起來多汁，因為是放在拉麵上所以還保有蔬菜原本的脆度

拉麵吃起來的口感中間剛好的硬度，大口吸麵的感口就是過癮

湯頭喝起來香醇濃郁不會過於死鹹，湯的份量剛好跟拉麵差不多，整個吃完飽足感非常剛好

第二道是「日式厚切雞排溫泉拉麵」，炸雞排式另外用盤子裝避免吸附湯汁導致表皮變軟

炸雞排的外皮金黃色代表使用的油都是新鮮的，每一塊都十分厚實一口咬下非常過癮，肉質紮實多汁不會乾柴

咬下去後可以感受到雞肉一絲一絲的口感，都是使用新鮮的雞肉製作

這碗有額外單點一顆「溫泉糖心蛋」，蛋白微微透光十分軟嫩，蛋黃的中心還有一絲絲蛋液的口感，吃起來比一般水煮的糖心蛋有更多的香氣

蔬菜還多了一點海帶跟高麗菜一樣都吸飽湯汁，搭配高麗菜與麵條一起吃可以增添口感

準備要吃麵的時候老闆娘就拿著「招牌七味粉」每桌詢問是否要加，如果要的話完全沒有在客氣會瘋狂地一直加，不怕客人吃只怕粉太多被嗆到XD

加入七味粉吃起來香氣更加足夠還會帶點微微的嗆辣感非常過癮

結語

「滿足溫泉拉麵」可以說是來北投必吃的拉麵，從店面的裝潢到餐點的製作都有滿滿的日式風情，店員的熱情跟道地的口味讓這間店每天都有滿滿的人潮，外國的遊客更是絡繹不絕，當天用餐一樓有超過三分之一是外國人，而且聽店員用簡單的英文跟外國人溝通非常有趣，搭配生動的肢體語言讓外國人都非常買單，後面老闆娘加七味粉的熱情讓大家無法拒絕，吃下加過七味粉的拉麵眼睛也為之一亮，所有顧客離開時都是既滿足又開心。