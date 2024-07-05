「台南安平雅樂軒酒店(Aloft Tainan Anping)」是位在台南安平港附近的新酒店，在2022年1月正式營業是萬豪酒店集團旗下的新飯店，建築風格把早期台南的越洋帆船融入其中將傳統與現代做結合，從房間望出去可以直接眺望安平港的風景以及遠處的遠洋船隻，房間不只寬敞設備也十分齊全，一樓大廳是早餐的餐廳也是晚上的酒吧區，還會安排駐唱歌手來表演，不過最讓吸引人的還是位在大廳櫃台對面的遊戲機，裡面滿滿都是格鬥遊戲相信是不少人小時候的回憶，只要入住都能免費遊玩。

住宿資訊

台南安平雅樂軒酒店 名稱 : 台南安平雅樂軒酒店

英文 : Aloft Tainan Anping

集團 : 萬豪酒店集團(Marriott International)

電話 : (06)390-5000

地址 : 台南市安平區光州路108號

官方網站 : 台南安平雅樂軒酒店| 開啟非凡入住與用餐體驗

粉絲專頁 : Aloft Tainan Anping 台南安平雅樂軒酒店

訂房連結 :

租車資訊 :

停車資訊 : 房客免費停車

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 12:00

這間飯店的位置比較偏遠一點，我們是搭高鐵到台南轉乘台鐵到「台南火車站」，最後再租車開約17分鐘就可抵達，租車是從Klook上預訂的「」

飯店的外觀非常壯觀，靠近外面的設計是採用像早期帆船上的木頭顏色，把在地安平港繁榮的景象做一個結合，附近其他地方目前是還沒有完全開發因此房間的視野非常好

大廳環境

大門是採用圓拱門的設計，如果有開車來可以直接先開到旁邊的地下停車場，再搭乘電梯到一樓報到，櫃台人員會詢問車牌號碼，提供後會直接輸入到系統只要有訂房入住都是免費停車()

一進來右邊是櫃台左邊是休息區，對外的窗戶都是整片落地窗，白天太陽照射進來室內的採光非常好

靠近窗邊有一台「快打旋風」的格鬥遊戲機，相信這也是許多人小時候的回憶

房客都沒免費遊玩，如果現場等待的人比較多旁邊有備註一次最多玩10分鐘，讓大家都有得玩

遊戲機旁邊還有一個撞球檯，如果想要遊玩的話要先詢問櫃台人員

往前走在電梯前面也有一區沙發區，在每天接近中午退房時段以及下午報到時段能同時容納許多等候中的房客

沙發區的對面有「充能站」提供免費的「紅茶」跟「檸檬水」給大家喝

旁邊有各式零食以及其他飲品，不過這些都是需要「付費」的，需要拿去櫃台結帳

靠近牆角有一小區的紀念品區，有手工藝品也有當地特色的紀念品

再往裡面走就是餐廳的位置，晚上是酒吧白天則是提供早餐，白天基本上是自由開放如果有需要討論事情或是公事都能在這邊使用

酒吧的名字是「wxyz吧」看到後面陳列滿滿的酒類就知道能點選的口味非常多

裡面的空桌跟旁邊的區域是每天早餐餐點放置的位置

要進電梯到其他樓層參觀時遇到AI智能機器人，上面還寫著「執行任務，不要推動」，只能說現在的科技真的很進步機器人還會自己搭電梯

健身房

二樓也算是公共使用空間，除了「會議室」需要提前租借外，「健身房」和「兒童俱樂部」都能自由進出使用()

「健身房」的空間不算大不過常見的運動器材都有提供，平常也都有在保養看起來滿新的

不過白天使用的人比較少，不太需要擔心沒有器材可以使用

裡面有提供飲水機跟毛巾，可以說是「麻雀雖小五臟俱全」，即便沒有帶毛巾跟水壺這裡都有免費的可以使用

兒童俱樂部

「兒童俱樂部」的空間相對就大滿多的，也是方便讓小朋友在這邊活蹦落跳不會被空間拘束()

裡面都有小隔間像是走進來聽別人說故事一樣的場景

房間介紹

每一層樓都會有飲水機可以使用，省去不少煮水的時間也不用擔心水喝完會不夠()

房卡的設計滿好看的不過只會提供一張，如果同房的兩個人都要出門就稍微不方便，或是改用萬豪集團的App使用網路門禁系統，房間對我來說最大的好處就是退房時間是在中午12點，比許多飯店都多出1小時，吃完早餐後不需要急著收拾行李離開

一進門右邊就是全身鏡出門時整理儀容滿方便的，旁邊是衣架跟置物區

衣架提供的數量有8個還滿多的，基本上主要的衣服都能夠掛起來

下方左邊的抽屜拉開是保險箱，體積不算大不過還是能把貴重的物品放進去

隔壁的桌子有提供熱水壺、杯子、空水壺以及各式沖泡飲品，空水壺是我覺得滿方便的物品，可以先到外面飲水機裝滿水，在房間如果水喝完可以再從這個水壺到減少裝水的次數

桌子下方是小冰箱裡面都是空的，不會因為塞滿付費的飲品而沒有空間放個人的食物或飲料

桌子旁邊是垃圾桶有分成兩個區域，即便只有住短短幾天也記得要將垃圾分類好減輕打掃人員的負擔喔~

再往裡面走就是雙人床的位置，雙人床的大小滿大的睡起來柔軟度適中非常舒服

床的兩側都有萬國插座跟USB充電孔，能夠充電的位置滿多的，鬧鐘除了能藍芽連接手機播放音樂外，上面還有無線充電的功能

床的對面是55吋的液晶電視，畫質跟音量都滿不錯的，位置在床的正對面觀看時滿方便的

房間靠近窗戶旁有一張長沙發，適合坐在這邊欣賞「安平港」以及對面「億載公園」的風景

沙發的對面有一張圓桌，雖然桌面沒有到很大但要拿筆電出來辦公空間還是足夠的

旁邊的牆上有兩個萬國插頭、三個USB、一個Tpye-C的孔，能夠充電的地方真的非常多

拉開窗簾映入眼簾的就是安平港，視野好的時候可以直接遠眺外面台灣海峽的貨輪

拍完照休息吃一塊飯店提供的小點心，是「茶豆香酥」也就是方塊酥，吃起來會有一股淡淡的香氣

咖啡跟茶包的種類滿多的，基本上都是當小禮物帶回家慢慢泡

浴室介紹

看完房間後接著是浴室的部分，淋浴的空間是乾濕分離不過沒有浴缸，因為要有浴缸需要再加錢往上一個等級()

集團飯店標配的馬桶都是免治馬桶，而且馬桶的整潔只要能維持好基本上房間的衛生都不太需要擔心

沐浴用品是直接整瓶固定在牆上，這個品牌是我第一次使用不過保濕跟滑順度還滿不錯的

蓮蓬頭的按鈕乾淨到跟鏡子一樣會反射，上面小轉鈕是控制蓮蓬頭還是上面固定式的蓮蓬頭，轉的時候要注意中間是關閉，只要轉過頭另一邊就會馬上出水，第一次用沒有控制好力道剛洗完澡就被淋濕一次

洗手台上的鏡子兩側都有燈條來補光，因為浴室本身的亮度比較柔和不會到太強

洗手台左邊有毛巾跟兩瓶水，剛洗完澡出來可以喝點水補充流失的水分

抽屜拉開裡面是盥洗用品，連「梳妝組」都有提供，如果有用品沒有帶也不用太擔心

大鏡子旁邊還有一面圓形的小鏡子，是可以拉出來方便化妝使用，外面一圈也是補光的燈

早餐介紹

睡了一覺之後就準備要來享用早餐啦~床的柔軟度幾乎是一覺到天亮，一起床拉開窗簾就是安平港精神馬上就來了，簡單梳洗之後就可以到一樓吃早餐()

白飯跟白粥在靠近牆角的位置，如果習慣早餐吃米食的人可以直接盛裝，如果食量有限建議優先品嚐後面的「台南牛肉湯」、「台南擔仔麵」或是「熱壓吐司」

白粥的旁邊是各種配料以及鹹蛋，其中左後方是炒過的花生非常香

飲品的部分在靠近入口的旁邊一整排，其中最特別的是「荔枝果醋」，非常適合當作餐點中間轉換口味的飲品，直接喝也非常開胃

「綜合麥片」在牛奶的旁邊也是許多小朋友喜歡的早餐之一，不過因為怕其他經典的美食吃不下這是就沒有特別吃

接著來到中間的桌子有果醬跟醬料可以使用，其中醬料還是台南的特色風味

麵包的種類還滿多的而且每天都會做更換，先看完第一天的早餐後會接著放第二天不同的食材

最特別的就是「熱壓吐司DIY」可以自行製作喜歡的熱壓吐司口味

首先將一片吐司放在底部，在吐司的中心放上想要的配料再蓋上第二片吐司，把機器壓起來加熱兩分鐘就可以上桌囉~

除了常見的起司、鮪魚跟玉米，還有櫛瓜可以加進去讓口感更加豐富

水果準備的滿齊全而且都非常新鮮，吃完主餐再來點水果補充營養

再來是旁邊的熱食區，不管是西式還中式都有提供，其中「蔥油清蒸魚(辣)」是我第一次在飯店吃這麼一大片的魚肉，調味剛剛好非常下飯

當然不能錯過的就是台南當地的特色料理「台南碗糕」、「台南牛肉湯」跟「台南擔仔麵」

只能說來台南真的要先準備好胃的空間，因為美食真的非常多光早餐就能先品嚐一輪

隔壁的冰箱有沙拉、優格以及優酪乳，沙拉基本上以生菜為主每天都會有不同的冷盤做搭配

第二天的早餐主要先拿「台南牛肉湯」跟「台南碗糕」，究竟味道跟外面幾間人氣的餐廳比差別會在哪裡

牛肉湯靠近聞高湯的香氣就不斷飄散出來，直接跟廚師點餐後會把高湯淋在裝有生牛肉的碗中，自己可以再撒上蔥花或是薑絲

吃起來牛肉軟嫩不過厚度比較薄一點所以會比較熟，在外面幾間知名的牛肉湯店肉片會切比較厚，這樣端上來才會呈現淡淡粉嫩粉嫩的樣子

碗糕吃起來綿密搭配醬油更有味道不會過於死鹹，而且小小一碗既不會佔太多胃的空間也能品嚐到在地的好味道

「醬燒茄子」吃起來軟嫩鹹甜夠味，上面的芝麻還有提香的效果

「早餐腸」有兩種一個是白色另一個是紅色，豬肉是選用台灣豬來製作，所以不用擔心品質的來源

「荷包蛋」是半熟的狀態，可以淋在飯上面或是跟其他配菜拌著吃，就會多一股雞蛋的香味

「培根」外表煎得恰到好處沒有焦黑的地方，而且是直接一整片沒有切塊這樣吃特別過癮

吃完第一輪接著第二輪就是來體驗看看「熱壓吐司機」

不過吐司的體積會比機器大一圈，製作完先把四邊夾起來中間就是完整的熱壓吐司，記得不要把吐司邊留在機器上影像下一位房客使用喔~

再拿兩塊麵包跟水果就差不多要吃飽了

熱壓吐司我放了玉米、鮪魚、起司，吃起來鮪魚的魚汁跟玉米的甜度交織非常美味，搭配起司的牽絲吃味道更加濃郁

另外夾的兩塊麵包比較像是西式的甜點，吃起來紮實細緻不過甜度比想像中高一點，如果不想吃太甜的人記得不要拿太多

如果想喝咖啡，咖啡機在大廳中間「充能站」的位置

離開餐廳時每位房客都可以直接用外帶杯裝來喝，這樣外出也不用先跑去便利商店花錢買咖啡

除了常見的幾款咖啡外還有熱牛奶可以使用，或是想自己調咖啡跟牛奶的比例也可以，可以直接先選濃縮版再手動加熱牛奶這樣奶香味就會比平常喝的還要濃郁

再來是第三天的早餐，麵包區的種類有更換不同的口味

今天吃的看起來更像是中式口味了，因為還多夾了「蔥油清蒸魚(辣)」

今天還有六角形的「小肉圓」，外皮吃起來Q彈裡面的肉則是紮實濃郁，小小一塊吃起來比較沒有負擔

「蔥油清蒸魚」非常大一片，肉質吃起來紮實彈牙調味剛剛好滿下飯的，是一道非常中式的料理也是讓我印象深刻的一道菜，不過吃的時候還是要注意會有大刺

還有拿一碗「台南擔仔麵」，最大的亮點就是湯裡面超大隻的蝦子，顏色也非常新鮮

麵條是油麵吃起來口感滑順搭配肉燥、青菜跟些許調味，簡單一碗就能吃得出道地的美味

吃到後面才發現還有一顆貢丸吃起來紮實，配料吃起來真的滿划算的就像是在小吃店一樣

結語

這是我相隔5年多再來台南遊玩，也是第一次住在比較靠近海邊跟安平港的飯店，「」房間的算是中價位，從基本的雙人房到豪華套房都有，可以依照個人需求及預算做選擇，如果想要清楚看到安平港或是有浴缸就要選擇較高的樓層價位也會比較高一點，不過飯店內的設備滿齊全的房間跟浴室空間都夠大住起來十分舒適，早餐跟在地的美食結合種類選擇多樣，離開時還能外帶一杯咖啡，不管是出遊還是商務需求都很適合。