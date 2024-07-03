《 初芯初蒔－中式料理餐廳 》

來到新北三峽，不再只有老街可逛，現在還有三峽北大，有越來越多的外來群族，都移居三峽北大，尤其是許多退休者隱居好地方，因為這裡風情人文都很棒，居住環境媲美小天母，「 北大特區 」全區橫跨新北市三峽區及樹林區，是個人文氣息濃厚、綠意遍布的城鎮，尤其嚮往美食的我，更是三峽與土城這區域的老饕，知道2016年開幕的《初芯初蒔－經典中式料理》深受媒體爭相報導，是北大居民聚餐宴客的首選名店，餐廳環境舒適，結合上海風格設計，至今仍屹立不搖，且在北大占有一席之地，可真的要來好好向大家推薦！

那就跟著 茱茱 移動腳步

愛就一起快樂GO！

■餐廳簡介

初芯初蒔開店以來本著取用在地食材料理，結合上海風格用餐環境設計，陳設台灣李梅樹、陳澄波、吳冠德等多位知名藝術家作品，除了滿足客人味蕾外，亦豐富客人視覺饗宴，提升餐廳人文藝術的質感。經眾多媒體報導，在江浙菜老店相繼熄燈之際，已成為精緻上海菜的代表店，是老饕聚餐宴客之首選名店。餐廳現亦滿足年輕用餐客群的飲食喜好，融入川菜料理椒麻香好滋味，推出江浙與川揚等中式料理。餐廳用餐環境舒適，提供土城、樹林、三峽、鶯歌地區家庭與商務聚餐最優質的用餐環境。

餐廳入口處的 復古風 拍照打卡區

走過必想坐下來先拍一張網美照

三峽最有氣質的 藝術人文餐廳

■藝術人文的環境介紹

住在北大地區的朋友分享，經常走遍很多國家和吃遍很多好料的他說，想在北大吃到精緻一點的餐廳，讓他會想再來的也只有中式料理的「初芯初蒔」這種地方了，尤其一走進餐廳，就呈現復古典雅的氛圍，而且這裡有藝術人文的氣質，很適合帶朋友來，不僅賓客歡喜主人也有面子呢，而我，則喜歡一進門的感動，喜歡藝文陶冶的我，一進門就看到牆上掛著李梅樹大師的許多畫作，說「初芯初蒔」是三峽最有氣質的人文藝術餐廳，莫過如此也。

櫃台擺放古銅雅致的花盆，雅俗共賞

「初芯初蒔-中式料理餐廳」沒有之一，只有唯一

從2016年開始Vivian就擔任餐廳的財務長至今，本身學習的是財務管理，又來自藥品相關產業，所以餐廳能平安度過這幾年的疫情和最近屢屢發生的食安風暴，初芯初蒔都能屹立不搖地矗立在北大餐廳的一級戰區，因為她的管理和衛生安全的要求，時時提醒員工，做到服務品質與親力親為，同時讓員工在初芯初蒔工作時，能像個大家庭一樣，激發員工熱忱，也讓每一個走進初芯初蒔的賓客，有種回家用餐般的親切與溫馨，難怪許多忠實顧客從開店至今始終支持在三峽北大社區絕無其他分店的「初芯初蒔」，沒有之一只有唯一的中式料理，Vivian財務長表示，經營餐廳這麼多年，對內是嚴謹與講究，對外是負責與服務品質，這是給每個對「初芯初蒔」愛載這麼多年的朋友們，一個最大的回饋。

遇上每週全家都要來吃一次的忠實客人

那是對 初芯初蒔 的精緻料理，讚不絕口呀

老饕們都知道，除了餐點還有可口美味的小菜

牆上的李梅樹畫作，是餐廳支持在地藝術家的表現

餐廳的包廂，例如家庭聚會或公司的餐敘或宴客

包廂的典雅氛圍，讓主人都有面子了

餐廳一樓客滿時，還有二樓有不同擺設

樓梯間就可看到古箏，有著更多的復古氛圍

因為餐廳有濃濃的復古家具擺設

經常有名流雅士用餐之後，還來復古擺拍，真美

二樓是大型團客包桌，尤其假日經常是客滿

所以要來聚餐或宴客一定要先電話預訂

二樓包廂，有窗台有綠色植栽，窗外明亮舒適

畢業季節到了，謝師宴或附近的公司行號

這裡很適合宴客，賓主盡歡呢!

這裡也曾舉辦過新人的結婚宴席與小型的家宴

而餐廳給新人驚喜一份漂亮的捧花，連我都好感動

宴席結束，看新人與賓客都笑得很燦爛

舉辦宴席的主人翁還特別來櫃台與財務長致意

因現在許多年輕人不想鋪張，只要一個小型儀式感

而重視的是餐廳的精緻美食和服務品質 !

說到服務品質，餐廳員工的笑容

就讓人倍感親切

每個訂桌位子，都有個上菜位牌子的提醒

待美食一出，服務員便能快速的遞送到客人面前

而有條不紊地確定每一桌的不同菜色，安全上桌

我看到迅速又專業的工作人員

當有家庭聚餐或宴客時，偶有可愛的小孩走動

這時親切的工作人員，就會主動靠近協助，讓家人放心，嘿嘿，拍一張，我們可愛吧 !

員工有定期培訓與升職考試和對表現好的員工推薦

老闆的嚴謹態度，讓來的客人就更安心了

適合 全家聚餐 的好地方

我們總是為生活奔波，一家人團聚越來越不容易，因此趁著假日，選個舒適優雅的餐廳，再加上一份聞香而來的滿足，犒賞每個家人的胃，那是必須的，且令人垂涎欲滴、口齒留香的珍饈美味，那可真是天下一大樂事呀 !

所以，《初芯初蒔-中式料理》餐廳 我來嚕 !

■提供江浙上海菜/私房美饌

在江浙菜老店相繼熄燈之際，True heart初芯初蒔已成為精緻上海菜的代表店，餐廳現亦滿足年輕用餐客群的飲食喜好，融入川菜料理椒麻香好滋味，推出江浙與川揚等中式料理。

2024 初芯初蒔 主廚推薦

推薦的料理包括：初芯燜肉、上海菜飯、煨麵、豆沙鍋餅。

首先必點的 初芯燜肉 肉質軟嫩、油而不膩且入口即化

另外喜歡吃辣 川味紅油擔擔麵 可不要錯過

咻咻咻的，好吃到可麻得過癮呢 !

四川傳統小吃 巴蜀椒麻缽缽雞

以麻辣調味的去骨雞片做成，讓人吃得麻酥 好吃必點

還有 外婆圈子紅燒肉

搭著窩窩頭一起吃，肉質軟香不油膩

香香香，一咬下去滿嘴的幸福香

來江浙菜餐廳一定要點個經典的上海菜飯，很讚!

初芯初蒔的上海菜飯是新改良版，碎末後與米飯和家鄉肉一起炒香，爽口又帶股焦香味，上桌前香味撲鼻。

而這盤 櫻花烏魚子炒飯，可是老闆推薦的

廚師也太會炒了吧，米飯香氣噴發

湖南辣椒擂皮蛋

這湖南特色家常菜"擂辣椒皮蛋"非常下飯

老罈酸菜龍虎斑 主廚推薦的酸湯魚

以龍虎石斑魚片入菜，，加上老酸菜及辛香料下去熬煮，上桌後，酸香味鮮十足，屬於開胃菜，在炎熱的季節，可吃得開心

還有大推 蔥燒鯽魚 雖是冷盤小菜，

經過長時間悶煮，魚肉香甜酥軟，讓人回味無窮

還有不能錯過的甜點 琉璃柏金流沙包

Q彈的黑金外皮，吃得到內餡豐富口感，讚

另外 烏豆沙麻糬鍋餅 好好吃

可是老闆特別推薦，餐廳現做的精緻點心

餐廳除了提供單點、合菜、桌菜，也接受喜宴訂桌

老闆跟我分享在一場宴請賓客的桌席，客人要求需要一桌素食餐，沒想到老闆也能安排，著實讓我由衷佩服

蔬食餐每道菜色都好精緻鮮美，用蔬果搭配料理

素食桌以一人一菜方式出餐

在這特別的一天，工作人員忙得不可開交，連老闆都出來站崗，時時關注與提醒

最後的桂花酒釀湯圓，哇，連我都想來一客

當天親眼見到客人滿意的神情

我想 老闆的用心，客人都感受到 了!

「初芯初蒔」是個有溫度的餐館

是個溫馨又有質感的用餐環境，會讓人一直想再來

不忘初「芯」，方得初「蒔」的美味

從走入初芯初蒔，服務生便快速遞上茶水，淺酌一口，淡淡的花茶香氣，讓人放鬆舒適，接著色香味的私房美饌上桌，讓人大快朵頤，吃得麻酥麻酥心滿意足，不僅滿足客人味蕾外，餐廳的知名藝術畫作亦豐富客人視覺饗宴，初芯初蒔不僅提供了三鶯地區優質用餐環境，同時也讓三峽北大的老饕們，有一個大啖美食的聚會場所，是呀，不忘初「芯」，方得初「蒔」的美味，親愛的朋友，讓我們日子溫柔又閃亮吧，愛就跟我一起快樂GO !!

《 初芯初蒔-中式料理 餐廳 》

■營業時間

 週二至週日：11:30~14:30、17:30~20:30

 公休日：週一（週一如遇假日或連續假日則順延次日公休）

■提供餐點服務

 內用：用餐席數170席

 單點、合菜、桌菜、主廚特餐

 工商及社會團隊會議餐、訂婚／結婚／彌月宴、企業VIP客戶餐會、旅遊團精緻餐點

 外帶：商務餐盒、Uber eat、內用餐點外帶自取

地址：新北市三峽區大學路196號 (北大校園對面)

訂位專線：02 8672 6001 (距離100M有停車場)

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