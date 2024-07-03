發現我身邊朋友們不是飛去日本就是泰國、韓國耶

好久沒去韓國了！！好想念啊

最後一次去韓國是跟戴麻跟團一起去的

當時候是為了陪戴麻，所以第一次跟團(也是唯一一次)

每一次飛出去玩都是跟朋友們一起自由行

跟團的感覺還蠻特別的！至少不用想要吃什麼((大笑))

糖癮호떡糖餅

地址： 新竹市東區德成街3號騎樓

營業時間： 14:00–20:00(周一二公休)

電話： 0902-328319

粉絲頁：https://www.facebook.com/p/糖癮-호떡-100088168944258/

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夏天真的好不適合出門啊！！哈哈~熱爆

臨時決定去新竹，出門已經是三點半後了~

原以為會涼快一點！結果完全沒有啊！！

我沒有吃過韓國的糖餅，但我看了很多朋友們吃

所以看到立馬說我要吃！！

這裡就在大遠百後面，其實不難找

但這裡要臨停不是很好停~自行斟酌一下

口味還蠻多種的

原味糖餅 $50 釜山堅果糖餅 $55 香濃巧克力棉花糖餅 $60 鹹甜切達起司糖餅 $60 Q彈香腸糖餅 $70

另外還有組合口味：原味口味+堅果/起司/巧克力任ㄧ口味都折$5

可以直接看到滿滿一盤真材實料的堅果在你眼前

我們點了一個釜山堅果糖餅 $55和一個Q彈香腸糖餅 $70

一整天沒吃東西，只想吃鹹食啊~~~

所以一看到有鹹的口味，立馬點

釜山堅果糖餅，堅果應該都掉到最下面了

所以感覺好像不多~

滿滿的堅果，想吃又怕胖的人，可以選擇((我又在亂教XDD))

我的是Q彈香腸糖餅！！超級香的！！

這個真的很好吃！感覺這個香腸有一點點像德國香腸

帶了一些些鹹香味！而且裡面超多肉汁

所以吃的時候要小心，會燙口哦！！

裡面的黑糖醬我覺得應該有加一點點肉桂吧？！

因為肉桂味蠻重的！吃到下面要小心哦！

醬汁幾乎都積在下面，所以最後幾口會不小心把醬汁擠壓出來

我當天衣服先是喝了飲料，接著就是再吃糖餅的醬汁((笑))

這個糖餅真的還蠻好吃！

我喜歡鹹的口味，所以很推Q彈香腸糖餅

邊走邊吃的小吃這個非常推~

想去韓國，但目前還飛不了

那就先吃點韓國釜山小吃過過癮吧！！

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糖癮호떡糖餅

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來點日式料理

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天冷來點鍋物

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愛肉一族不能錯過的燒肉

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