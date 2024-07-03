2024中秋禮盒推薦旅禾泡芙之家 理智派親自開箱的中秋節禮盒、超完整禮盒購買攻略 I 送禮攻略大補帖

嘿嘿！中秋節又快到了，是時候開始尋找那個完美的中秋禮盒來討好親朋好友了XD。作為專業的美食部落客(推眼鏡，理智派今天要開箱2024中秋禮盒推薦旅禾泡芙之家推出的「溫莎頌月」2024中秋限定禮盒。如果你還不知道中秋月餅要買什麼，快來看看這款禮盒有什麼特別的吧！

P.S. 理智派接下來會持續開箱各家推出的中秋禮盒，務必持續追蹤理智派哦。

今天會開箱旅禾泡芙之家的中秋禮盒，是因為理智派口袋名單中的甜點名單中，旅禾泡芙之家和一刻醺甜可以說是並列第一名。理智派以往開箱過一刻醺甜的，今天就來補一下旅禾泡芙之家的給大家參考。

P.S. 不要叫理智箱開箱全部，吃不完拉XD。欸欸欸，自費開箱一個還開團幫大家爭取優惠已經夠佛了吧。

理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！

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【溫莎頌月｜2024中秋限定禮盒】

圖片取自：旅禾泡芙之家官網

。禮盒內含：

1. 赤玉豆沙蛋黃酥 X3

2. 芋頭Q心酥 X3

3. 小月餅 X3

這款禮盒不僅包裝精美，每款內容物皆獨立包裝，還附贈一個限定不織布袋，絕對是送禮自用兩相宜。最重要的是，它完全不添加防腐劑。

。禮盒價格：NT$510

。購買連結： 點我購買

。禮盒特色：

溫莎頌月中秋禮盒巧妙融合傳統與創新口味，內含赤玉豆沙蛋黃酥、芋頭Q心酥和小月餅。這些經典美味的組合，讓人一口接一口，停不下來！

。口感評價：

《赤玉豆沙蛋黃酥》

這款蛋黃酥真的讓人驚艷。一刀切下去，蛋黃油亮亮地流出來，顯示出選用的蛋黃品質一流。一口咬下，蛋黃的鹹香和紅豆泥的綿密感在嘴裡完美融合，真的是一款好吃到令人無法抗拒的蛋黃酥。

《芋頭Q心酥》

芋頭Q心酥也是理智派的最愛之一。這款酥餅不僅有芋頭和鹹蛋黃，還藏著QQ的麻糬。這三種元素的完美搭配，讓口感層次豐富且不會過於甜膩。每一口都是驚喜，特別是那種Q彈的麻糬，簡直讓人欲罷不能。

《小月餅》

小月餅內餡是白鳳豆餡，軟軟糯糯的口感讓人愛不釋手。餡料不死甜，還帶有一點豆香，不過唯一的缺點就是太小了，吃起來不過癮，一不小心就吃完了XD。

P.S. 看了一下官網，他們有好多不同種的搭配，後面理智派會把各種搭配與特色做個簡單的條列方便大家選擇。

【暮光寶藏｜2024中秋限定禮盒】

圖片取自：旅禾泡芙之家官網

。禮盒特色：

中西合併，包括獨家研發的赤玉豆沙蛋黃酥及小月餅、西式堅果塔、白鳳牛奶豆沙酥，以及扁可頌。小玉西瓜的外型超級吸睛XD，理智派後來是預購這款打算送給家人。

。禮盒內含：

1. 小月餅X2

2. 小玉西瓜X2

3. 赤玉豆沙蛋黃酥X2

4. 綜合堅果塔X2

5. 夏威夷豆塔X2

6. 扁可頌X4

。禮盒價格：NT$720

。購買連結： 點我購買

【6入綜合泡芙禮盒｜2024中秋限定禮盒】

。禮盒特色：

招牌最經典，旅禾泡芙之家的爆紅起點。如果從沒聽過旅禾泡芙之家，就直接買一個泡芙禮盒來試試看吧。禮盒不添加防腐劑，需冷凍保存。

。禮盒內容：

1. 北海道生乳泡芙X1

2. 抹茶泡芙X1

3. 草莓泡芙X1

4. 芋頭泡芙X1

5. 檸檬泡芙X1

6. 焦糖泡芙X1

。禮盒價格：NT$185

。購買連結： 點我購買

呼呼呼，理智派超認真洋洋灑灑的介紹了六款旅禾泡芙之家的中秋限定禮盒，真的是超貼心的辣(自己講XD。這篇只是理智派開箱月餅禮盒的第一篇，之後還會更努力的製作懶人包給大家參考，喜歡的話可以給點鼓勵嗎，寫一篇懶人包至少都要三個小時以上QQQQQ。

最後的最後，就讓理智派來附上旅禾泡芙之家的資訊吧

店家資訊

名稱：旅禾泡芙之家

網址： 官方網站

分店資訊： 分店資訊

在查資料的時候，順手滑了一下他們家的評論。評論中最常被提到的是麵包、生乳、伴手禮等，最知名的泡芙倒是沒有上關鍵字熱門榜，可能是因為泡芙好吃已經是個大家公認的水準吧。

P.S.理智派第一次認識他們家不是因為評論，是因為門口可愛的摩艾石像，記得如果你有到門市，可以拍照留念一下。

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