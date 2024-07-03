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吞兵衛元祖居酒屋簡介及環境介紹

吞兵衛元祖居酒屋已經營超過30年了,位在繁華的林森北路七條通,走進七條通就可以看到這棟非常有特色,具有濃濃日式氛圍的吞兵衛。吞兵衛是一棟1~4樓的木製裝修建築,外面掛滿了各種日本風的旗幟,非常好認好找喔!



一樓除了接待櫃台裡面還有一個很大的吧檯,非常適合一個人下班在這裡小酌或跟朋友聊天吃料理喝小酒

這裡還常常可以看到日本客人,講著流利的日文。這裡舉目都是日本裝設跟佈置,這會讓他們有回到家的感覺,

還有很多人是下班後穿著西裝就直接來吃飯聊天放鬆一下,所以很貼心牆上還準備了好多衣架唷!



吞兵衛本店是二.三樓有各種組合類型半開式的包廂,還可以包場辦聚會或宴客,這裡隨處可見日式風情,進入包廂前要先脫鞋,座位是可以把腳放下的(不需盤腿唷)

餐廳內可以見到各種日本酒標.日式燈具.日式小物...陳列擺設都讓人彷彿置身於日本,也讓日本人來這裡可以一解思鄉情懷.

交通及停車資訊

吞兵衛元祖居酒屋就位在捷運中山站及松江南京站中間的林森七條通,走路約莫10分鐘,林森北路也有眾多的公車,交通非常方便

如果開車來的朋友就在餐廳巷內,店面的對面就有一個收費停車場喔!



吞兵衛元祖居酒屋菜單

吞兵衛近期會推出好康活動(詳細以官網公告為主)

預計7/10開始會有啤酒.highball.指定沙瓦可以跟店員玩猜拳遊戲,有機會可贏得第二杯免費的優惠（每人限定一次）



吞兵衛元祖居酒屋有部份食材特別從日本專門引進，菜色就是日本口味，酒類是日本酒，各種燒物.揚物.串燒...特色菜都有

官網有詳細菜單就不把全菜單放上來囉!http://www.izakaya-nonbe.com/

豺狼小幫手食記分享

不久前我們去過吞兵衛的三號店(庄屋和風居酒屋),所以今天特別點了一些不一樣的菜色,來看看我們分享吧~

刺身階梯盛$980 這一道菜取自步步高升吉祥祝福之意，超級豐盛的,有各種生魚片.握壽司.甜蝦.(拼盤種類及生魚片都是以當日新鮮選擇為主可能有不同),而且我覺得師傅在設計這道菜非常用心,由低到高魚的風味也逐漸增加，從最下面的干貝到最上層的黑鮪魚每一層都有不同的口感;

喜之次一夜干$480 這是北海道產很高級的深海魚,肉質細嫩鮮甜又肥美,而製作成一夜干更提升了魚的鮮甜,非常好吃很推薦!!

牡蠣菠菜$320：這是季節限定的,又大又肥的牡蠣搭上炒菠菜,牡蠣先用奶油煎過,帶一點奶油的焦香非常好吃.

橫隔膜奶油燒$480：這是稀少的部位,牛肉帶有嚼勁的口感,旁邊搭配的四季豆和日式炒麵都非常爽口好吃

魷魚一夜干$380：這是日本青森直送的,一夜干的做法魷魚的水份釋出後提升了魷魚的鮮味跟咬勁

明太子起司玉子燒$280，一口咬下可以吃得到裡面滿滿的明太子及起司,蛋香帶著高湯的鮮味,太好吃停不下來啊!~太犯規了!!

廣島生蠔@$200:超級無敵大顆的廣島產生蠔,這真的是我吃過最大顆的生蠔了,搭上店內特調醬汁及檸檬汁,一口直接吃了它超級滿足的,除了鮮味還有奶香味好好吃

梅酒瑪格利$750 這是梅酒加上韓國的小米酒,用茶壺裝敲可愛的超大一壺,剛開始喝就可以聞到小米酒的米香還有梅酒的甘甜,由於太好入口一杯接一杯...提醒你這還是會醉的,哈!小幫手喝到後面全身發熱臉紅心跳.

店長特別招待我們吞兵衛即將要推出的兩款夏日特調~超級美的!!

第一杯是柳橙日出，以柳橙汁和紅石榴糖漿調製而成，帶有清新的酸甜口感，如同日出般的絢麗。

第二杯是藍色珊瑚礁，採用可爾必思和藍石榴糖漿調製，口感偏甜，如同置身於蔚藍海洋中的愉悅享受。

吞兵衛整體的用餐我覺得真的超級讚!我們給5分,整個從進門到入座完全是日本居酒屋級的服務,親切有禮熱情,真的就像在自己家用餐一樣放鬆。

菜品種類選擇非常之多,而且每一道都讓我們很驚艷喜歡,以這樣的環境.食材,難怪可以經營超過30年擁有這麼多老客人的推薦

我跟豺狼都非常喜歡~真心推薦給大家喔!

吞兵衛元祖居酒屋相關資訊

地址:台北市中山區林森北路119巷28號

電話: 02 25627427

營業週一至週六18:00~24:00(週日公休)

訂位:https://inline.app/booking/-MrzAsRNY3obdSBibxag:inline-live-2/-MrzAseGJ8UylIhDxU4P?language=zh-tw

官網:http://www.izakaya-nonbe.com/

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~



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