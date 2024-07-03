有緣千里來相會，無緣對面不相識，這次因為到陽明山擎天崗遊玩，意外發現附近有間隱藏於山中的森林系景觀餐廳，戶外一片綠意盎然，還有繡球花遍佈四周，不僅室內可以欣賞，還可以坐在戶外一邊用餐一邊欣賞，超愜意的，除此之外這裡最特別的是還有愛情花和愛心座椅，可惜只有一桌，想要可能要預定或碰運氣喔，青菜100元起就有，招牌必點奶皇包一籠10顆居然只要100元，在這個物價上漲的年代，還能平價享受美味料理，為台北陽明山不可多得優質餐廳。

園區唯一的愛心情人座位，旁邊還有愛情花，超浪漫的～

室內室外座位都有，這戶外座位區也太Chill喔，感覺像在大自然下用餐一樣。影片分享

園區種植少有的百子蓮，又叫愛情花，每年5-7月開花，一次可以長出多達30個花苞，就像煙火燦爛的花朵，超美的。

愛情花花語：象徽浪漫愛情的到來。

還未開花的愛情花有著數十個引頸向上的花苞，像極了我們對愛情的憧憬，開花後，紫色的花瓣上有著特別的藍紫色線條，就像熱戀中甜蜜的驚喜。

華之友由來：老闆叫阿華，來到這裡就是阿華的朋友，老闆用心款待來此的貴賓，讓我們感覺賓至如歸的享受。

戶外一片綠油油，在此用餐讓人很Chill的感覺。

炒高麗菜100元、菜圃蛋120元、鹹蛋苦瓜200元、炒麵100元等平價又美味。

招牌必點：白斬雞半隻500元（肉質Q彈軟嫩好吃）

現炒青菜（地瓜葉）100元

現炒青菜（龍鬚菜）100元

招牌必點：奶皇包一籠10顆100元。

現煮地瓜湯一鍋150元。

最新DM，實際DM以店家為主。

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天氣好時在藍天白雲下閃閃發亮，實在太美了，忍不住多拍幾張。

戶外座位區超Chill，在此用餐也相當舒適自在，就像置身在大自然環境下用餐。

周邊景點：冷水坑遊客中心

周邊景點：牛奶湖

周邊景點：擎天崗

華之友自然景觀農園：台北市北投區竹子湖路79之1號；營業時間：10:30-18:00

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