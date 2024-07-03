我們家妹妹又和男友去吃大餐啦! 今年妹妹的慶生小倆口選在這間位於捷運信義安和站附近的花式鐵板燒-「 Kamekona夏威夷鐵板燒-安和店 」，店內充滿著夏威夷風情，讓人彷彿來到海外度假一般。餐墊紙上印製著夏威夷的地圖，等等的餐點會由服務生帶你導覽夏威夷。桌上精美的鐵盒打開後是今天的菜單，隨處可見的海龜圖案真的好可愛!



🐚前菜

●醃漬生鮪魚

點餐時服務生會詢問是否可以生食，不能接受生食的客人，會端上熟的鮪魚。醃漬生鮪魚有三個口味，原味、酪梨明太子、韓式風味。口味由淡至重，我們最愛的是原味，真的好好吃啊!



●今日主題湯品

湯品有冷湯和熱湯(忘記拍照了，哭哭)可以選擇，冷湯有另外附上起司三明治。熱湯入口是清淡的柴魚風味，冷湯 個人認為 比較偏向是稀釋過後的醬汁，適合拿來蘸三明治享用~



●火焰蝦與章魚

夏威夷鐵板燒不僅在用餐環境上和菜單美編中讓人感受到夏威夷的風情，就連餐點設計也很用心。火焰蝦、章魚、海藻、貝殼放置在芝麻粉沙灘上，貝殼一個可以吃，一個是真正的貝殼不能吃，噠咩! 火焰蝦與章魚帶來了視覺、嗅覺、味覺三重享受，令人期待今晚的夏威夷之旅~



🐚海鮮

●北海道干貝

干貝徜徉在藍色的海洋上，雖然藍色海洋視覺上並不引發食慾，但由山藥做成的藍色海洋入口真的好絲滑，好好吃~

●廣島牡蠣

牡蠣大顆又新鮮，搭配綠色的菠菜醬，非但沒有苦澀味，還融入了起司的濃郁奶香，好想再來一顆啊!



●南非鮑魚

南非鮑魚在世界各地備受追捧，入口 肉質濃郁、柔軟嫩滑、味道鮮美，吃不夠、一顆根本吃不夠!

●龍蝦

南非鮑魚可以加價升級為龍蝦，而6月份開始，為了慶祝夏威夷鐵板燒週年，特別推出雙人套餐優惠(還有送一個帆布袋) 。小朋友才做選擇，海鮮四樣我們全部都要吃到，哈 !

🐚主餐

●美國頂級菲力/ 日本A5和牛肋眼

日本A5和牛肋眼油花分布真的很美麗，入口即化的美味，油脂在嘴中迸發，搭配火山鹽、味噌醬都很讚，牛肉底下的醃漬菜還能解膩。美國頂級菲力(吃得太開心，果斷忘記拍照了)偏瘦肉，像我們家妹妹一樣喜歡瘦一點的捧油們，很推薦這道!

●夏威夷特色料理

原住民煙燻烤豬炒飯/ 牛肉太陽蛋漢堡飯

牛肉太陽蛋漢堡飯那個醬汁真的擄獲了我的味蕾和我的心，回味無窮，吃過就再也回不去了! 在我沉浸在師傅的表演時，原住民煙燻烤豬炒飯又被我完美的忘記按下快門記錄，只記得一口接一口放入嘴中，品嚐、飽腹!

🐚甜點

●墨西哥萊姆起司派 墨西哥萊姆起司派上層烤化的奶霜帶有焦香味，中間檸檬香氣撲鼻。一口放入嘴中，是天堂! ●瑪莉布椰子萊姆酒冰淇淋

因為是慶生，夏威夷鐵燒特地在 瑪莉布椰子萊姆酒冰淇淋旁 放上蠟燭，帶著烏克麗麗一同唱歌、祝賀。冰淇淋酒精的部分已經完全蒸發，不帶有一絲酒味，可以放心大膽吃。濃郁的椰奶香，冰淇淋中還有夏威夷豆，為這一趟夏威夷之旅畫上完美句號。

●鳳梨冰茶/ 火山鹽奶蓋紅茶

花式鐵板燒整場下來有許多大大小小的表演，服務人員會幫襯著師傅反應、帶動現場氣氛，還會和客人互動。來到這裡，即便你不是社牛，也能放鬆享用美味佳餚。夏威夷鐵板燒季節性套餐2488元+10%/人(加價項目、飲品等另計)​​，​​​​​在夏威夷風情中體驗花式鐵板燒， Kamekona絕對是慶生首選! (不過我們 沒有吃飽，最後回家吃泡麵...這裡吃的更多是體驗，哈!)

Kamekona夏威夷鐵板燒-安和店

地址: 台北市大安區安和路二段29號

電話: (02)2704-2504

營業時間: 週一 -週日17:00-22:30

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