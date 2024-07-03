新北市野柳瑪鋉漁村早年物資匱乏，漁村居民就地取材，以珊瑚礁搭配砂岩疊砌牆壁建造咾咕厝，牆面的咕硓石未經切割磨平，特別的粗糙不平整，轉角巷道狹窄，兩人通過須同時側身，故被戲稱為萬里的「摸乳巷」。



在「瑪鋉漁村文化生活協會」導覽老師的帶領下，團員們跟隨導覽老師的腳步，沿港東路24號旁的小巷一路上行，小巷彎曲狹窄一路爬升，一間無人居住的咾咕厝，傾頹的屋簷爬滿藤蔓，有別於澎湖傳統聚落咾咕屋牆面的平整，這屋牆面的咕硓石未經切割磨平，特別的粗糙不平整。



導覽老師表示：早年物資匱乏，漁村居民就地取材，以珊瑚礁搭配砂岩疊砌牆壁建造咾咕厝，牆面石縫間再用黃雞土混合貝殼粉、珊瑚礁燒製的石灰填補，搭上木樑鋪上芒草 (後改用瓦片) 做成屋頂，防風防鹽且冬暖夏涼。漁村聚落的咾咕厝在時光的荏苒中，建物終不敵風雨的侵襲，多數已改建或傾倒無人居住。(照片：瑪鋉居內展示的咾咕厝模型)



咾咕厝旁的一條小巷子，早期建造時因為巷道較窄，兩人須同時側身才能通過，故被戲稱為萬里的「摸乳巷」，又另有「君子巷」一詞。摸乳巷如今新舊牆面對峙，可以想見過往兩面都是粗糙得足以割傷皮膚或衣物的咾咕石牆面，二人要同時通過時會有多麼不便利。



「瑪鋉」是萬里、野柳最早發展的地方，導覽老師表示：「瑪鋉」二字是由萬里地區的原住民族名而來，屬於「馬賽 (瑪鋉) 族」，而這馬賽族即一般人所說的凱達格蘭平埔族，直至今日萬里區鄉的主要道路「瑪鋉路」仍延用原來「瑪鋉」這個舊稱當路名。



百年古厝「瑪鋉居」為一棟標準的閩南式建築，以「人字砌」築外牆，內部以木頭為主幹建材，早年是聚落的「柑仔店」(雜貨店)，門口還掛著「郵票代售處」的招牌。



牆面上的人字砌象徵人丁興旺，由屋頂火形雕塑可看出當年建造主人命中缺火，這就是閩南建築特色。



瑪鋉居，入口正廳保留「柑仔店」當年的櫃台與百貨櫥櫃。



左、右廂房陳列漁村早年生活起居用品有蓑衣、紅眠床、廚櫃、磅秤及捕魚工具，讓人深刻體會漁民的刻苦生活文化。



懷舊童玩最能觸動人心，在沒有電視、電玩的時代，院子裡跳繩、跳格子、玩彈珠，童玩就是童年的快樂小物。



巷弄間多間經過整修的咾咕厝仍有人居住，咾咕石新舊建材混用，建築別具風格。



在導覽老師的帶領下，回到港東路24號前的野柳港東港，碼頭停靠著一艘捕蟹船，岸邊存放著圓型捕蟹籠。導覽老師表示：圓柱形的籠子中，最中間會釣著腐爛的魚內臟吸引螃蟹，整個籠子被網子包裹起來，但邊緣共有三個沒有縫死的喇叭狀開口，外大內小，如此一來螃蟹只要進了籠子就找不到出去的路。



捕蟹船出海作業時會帶 10組捕蟹籠，每組捕蟹籠用一條長約一公里的捕蟹繩當主繩，間隔綁著 350個捕蟹籠，主繩前後端各綁上一個浮球作為海面標記，而捕蟹籠則沉於水底吸引螃蟹進籠。所以捕蟹船每一次出海作業，共會擺收 3500個捕蟹籠。(照片：漁工們正在進行捕蟹繩的汰舊換新)



導覽老師表示：碼頭邊一整排的小船是「一支釣」漁船，通常由一人操作，釣法是使用一支竿子、一條魚線、一顆鉛錘與各種不同種類魚鈎子去釣魚。漁夫使用衛星定位找出魚群位置後，下餌釣魚則憑藉自身經驗，以手來感覺魚兒是否上鉤，有限度的向海洋索取資源，是古法傳統的釣魚法，也是目前公認對海洋生態衝擊最低，且漁撈選擇性最高的漁法，雖然使用「一支釣」釣法漁獲數量少，但釣起來的都是高級魚種，市場價位較高，可彌補數量少的缺點。



導覽老師指著一個掛滿魚鉤，盆內放著一埢長繩的大盆表示：這是「延繩釣」漁具。一般延繩長達幾十公里甚至幾百公里，主要是由幹繩、支繩、釣鉤及助浮之浮標及浮標繩所構成。幹繩每隔一段距離，綁著一根支繩，魚鉤就在支繩上，魚鉤多達 2500個。



導覽老師指著一艘船上掛滿燈泡的漁船解釋，這是一艘「棒受網」漁法的漁船，棒受網係屬火誘網 (敷網類) 之一種，運用能發出強光的集魚燈 (有不同顏色的燈泡) 吸引趨光性魚類 (秋刀魚、鎖管等) 聚集後撈捕。



導覽老師表示：金山百年歷史的「蹦火仔」也是火誘網的一種。每年約 5月到 9月間青鱗魚游到北部沿近海，金山居民以電土加水產生乙炔，點燃後先在水面吸引趨光性極強的青鱗魚前來聚集，之後將火源迅速拉高並移動到已準備好的叉手網上方，青鱗魚為了追隨火光，紛紛躍出水面並落入漁網。 (照片：方智達提供)



導覽老師指著防波堤邊用浮球圈出的幾個圓形區域表示：這是魚井，「一支釣」漁民用來存養豐收時暫不賣出的漁獲。



位於野柳漁村中樞的保安宮，正殿奉祀開漳聖王，另同時祭祀天上聖母、福德正神，創建於清嘉慶二十五年 (1820)，歷史悠遠可謂當地之信仰中心。



每年農曆正月十五的「神明淨港」是野柳保安宮全台獨一無二的慶典活動。活動儀式包括淨海巡洋、神明淨港與神明過火三大部分，其中「神明淨港」則由年輕壯丁肩扛神轎一起衝入野柳漁港，並泅泳至海港對岸登陸，藉此行動以驅逐孤魂野鬼，象徵神明淨港保平安，祈求風調雨順、國泰民安。後也開放一般民眾來參與淨港活動，以祈求今年平安順遂，也就是現今的百人跳水活動。



瑪鋉漁村文化生活協會 預約導覽解說

野柳瑪鋉居 (參觀需提前預約，每人酌收20元清潔費)

地址：新北市萬里區港東路55號

電話：0919 293 017 (總幹事)

粉絲專頁：野柳瑪鋉居

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表